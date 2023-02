Viktor Vekselberg: US-Justiz geht gegen seinen Freund vor

Ukraine-Krieg Geheimnisse eines Oligarchen: Wie Vekselberg seine Appartements in den USA tarnte – und was aus seiner Zürcher Luxuswohnung wurde Die US-Justiz geht gegen die Helfer des reichsten Russen mit Wohnsitz in der Schweiz vor. In einer Anklageschrift entlarvt sie seine Tricks. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Russen unter sich: Der Oligarch Viktor Vekselberg und Präsident Wladimir Putin. Bild: Alexey Nikolsky/AFP (Sotschi, 11. 10. 2014)

Im Jahr 2008 war die Welt für Viktor Vekselberg noch in Ordnung. Der russische Oligarch war ein Weltenbürger. Er war nicht nur im Moskauer Kreml ein gern gesehener Gast. Überall standen ihm die Türen offen. Er hatte eine Wohnung an schönster Lage in Zürich, direkt am Waldrand neben dem Zoo, wo er von der damals noch geltenden Pauschalbesteuerung profitierte.

Doch das genügte ihm nicht. Er kaufte weltweit weitere Immobilien. Das Vorgehen wird von einer Anklageschrift beschrieben, die ein New Yorker Gericht diese Woche freigegeben hat und der Redaktion von CH Media vorliegt.

In New York wollte Vekselberg sich zwei Appartements an einer der bekanntesten Strassen New Yorks kaufen: an der Park Avenue in Manhattan. Damals stand er noch auf keiner Sanktionsliste, aber ein Geschäftsmann wie Vekselberg bereitet sich auf alle Eventualitäten vor. Er wollte die Wohnungen nicht unter seinem Namen kaufen, sondern schaltete drei Briefkastenfirmen und eine Stiftung dazwischen, die er auf Panama und den britischen Jungferninseln einrichten liess. So lassen sich Steuern sparen und es lebt sich anonymer.

Für den Kauf musste er der Eigentümerin des Gebäudes aber seine Identität offenlegen. Sie wollte die Hintergründe der Briefkastenfirma kennen. Über einen Anwalt liess sich Vekselberg outen und gleich noch die Liste des US-Magazin «Forbes» mit den reichsten Personen der Welt mitschicken. Dort stand er auf Rang 44 mit zehn Milliarden US-Dollar.

Der Deal kam zustande: Für 11,6 Millionen US-Dollar kaufte Vekselberg beziehungsweise seine Briefkastenfirma auf Panama die zwei Appartements.

Auf die gleiche Weise beschaffte er sich ein Haus in Southampton, einem New Yorker Vorort am Meer, und eine Wohnung sowie ein Penthouse auf Fisher Island, einer Insel vor Miami.

Ein New Yorker Gericht beziffert den Wert von Vekselbergs Immobilien in den USA auf 75 Millionen Dollar.

Nachdem Russland zuerst die Krim besetzt hatte und dann in die Ukraine einmarschierte, hatte Vekselberg ein Problem. Die US-Regierung setzte ihn auf eine schwarze Liste, liess seinen Besitztümer einfrieren, die ihm zu mehr als 50 Prozent gehören, und verbot allen US-Personen und –Institutionen, Transaktionen in US-Dollar mit ihm zu tätigen.

Zum Glück hatte Vekselberg seine US-Immobilien mit Briefkastenfirmen getarnt. Nun musste er nur noch einen Weg finden, um den Unterhalt der Immobilien, die Steuern und Gebühren weiterhin zu finanzieren. In so einer Situation ist es gut, wenn man auf die Dienste eines Freundes zählen kann. Er heisst Vladimir Voronchenko, ein Unternehmer und Kunsthändler, der mit Vekselberg in die Schule ging.

Mitgegangen, mitgefangen: Vladimir Voronchenko (links) und Viktor Vekselberg in einem Museum. Bild: Imago (St. Petersburg, 2. 2. 2016)

Er wohnte mit seiner Familie in den verschiedenen US-Wohnungen von Vekselberg und kümmerte sich um den Unterhalt. Als Vekselberg diesen nicht mehr selber finanzieren konnte, kümmerte sich Voronchenko um eine Lösung. Mit einer Briefkastenfirma auf den Bahamas und einem russischen Bankkonto seiner Verwandten organisierte er einen Geldfluss, der unter dem Radar der US-Behörden bleiben sollte.

Am Anfang funktionierte es, doch dann kam ihnen die US-Taskforce Klepto Capture auf die Schliche. Im September durchsuchte das FBI die Wohnungen an der Park Avenue. Dann besuchten die Agenten Voronchenko auf Fisher Island und überbrachten ihm eine Vorladung für eine Einvernahme. Eine Woche später flog dieser nach Dubai. Einen gebuchten Rückflug nach Miami liess er verfallen. Stattdessen flog er weiter nach Moskau. Die US-Justiz sucht ihn jetzt wegen Geldwäscherei und Verletzung der Sanktionen.

Wie die US-Justiz das Netzwerk von Vekselberg angreift

In der Anklageschrift zitiert der Staatsanwalt aus einer früheren Einvernahme von Voronchenko. Damals schwärmte dieser in den höchsten Tönen von seiner engen Beziehung zum russischen Oligarchen.

Auszug aus der Anklage gegen Voronchenko. Darin zitiert der Staatsanwalt, wie der Beschuldigte in einer früheren Einvernahme seine Nähe zu Vekselberg betont hat.

Die US-Justiz hat bereits Vekselbergs Jacht und seinen Privatjet beschlagnahmt. Nun nimmt sie seine Helfer ins Visier, einen nach dem anderen. Zuerst erhob sie Anklage gegen die Geschäftsmänner, die Vekselberg halfen, seine Jacht über Briefkastenfirmen zu tarnen. Damit schwächt sie sein Netzwerk. Einer der Beschuldigten, der auch für Vekselbergs Schweizer Immobilienfirma Züblin arbeitete, musste aus dieser Funktion sofort zurücktreten, als die erste Anklageschrift publiziert wurde.

Seine Schweizer Immobilien darf Vekselberg aber behalten, da er hier nicht auf einer Sanktionsliste steht. Denn die EU hat ihn im Gegensatz zu den USA nicht sanktioniert. Deshalb darf Vekselberg auch seine Wohnung in Zug behalten, die er gegenüber der Kantonsverwaltung als seinen Hauptwohnsitz angegeben hat.

Leeres Versprechen vor dem Zuger Verwaltungsgericht

Als Zürich die Pauschalbesteuerung abschaffte, wechselte er nämlich nach Zug. Der Umzug war in der Zuger Verwaltung allerdings umstritten, da ihm niemand wirklich glaubte, dass er tatsächlich in Zug wohnen würde. Vekselberg musste deshalb in einem Gerichtsverfahren beteuern, wie ernst es ihm damit sei. So gab er an, er werde seine Zürcher Wohnung verkaufen, sobald die Wohnsitznahme in Zug über die Bücher gegangen sei. Das war vor zehn Jahren.

Recherchen im Grundbuch zeigen nun: Die Zürcher Wohnung gehört ihm noch immer. Er ist als Alleineigentümer eingetragen.

Es ist eigentlich nicht im Sinn der Lex Koller, dass Ausländer in der Schweiz mehrere Wohnungen erwerben. Aus diesem Grund betonte Vekselberg gegenüber den Zuger Behörden auch, dass er seine Zürcher Wohnung aufgeben werde. Legal ist es aber. Eine Ausnahmebestimmung besagt, dass Ausländer, die ihren Wohnsitz innerhalb der Schweiz wechseln, ihren Besitz dabei nicht aufgeben müssen. Vekselberg kennt alle Tricks.

