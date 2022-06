Ukraine-Krieg In diesen Schweizer Städten wird es brenzlig, wenn Putin den Gashahn zudreht Europa und der Schweiz drohen Gasknappheit, falls Russland seine Gasexporte weiter drosselt. Wir zeigen, welche Gegenden in der Schweiz von Gasmangel am stärksten betroffen wären. Tim Naef und Stefan Trachsel Jetzt kommentieren 23.06.2022, 10.30 Uhr

Die Zahlen zum Schweizer Gasverbrauch gehören seit Kriegsbeginn in der Ukraine zum Allgemeinwissen: 11 Prozent – das ist der eher bescheidene Anteil von Gas am gesamten Energieverbrauch der Schweiz. 47 Prozent - das ist der Gasanteil, der 2020 aus Russland stammte. Russland ist mit Abstand der wichtigste Lieferant, auch wenn die Schweiz ihr Gas nur indirekt aus dem Land bezieht.

Weniger beachtet worden ist bisher, wo das Gas in der Schweiz verbraucht wird, also welche Regionen in Nöte kämen, sollte das Gas knapp werden. Dies wird wahrscheinlicher, seit Russlands Präsident Wladimir Putin den Gasfluss nach Deutschland in den vergangenen Tagen gedrosselt hat. Die deutsche Regierung rief bereits zum Gas-Sparen auf, um den Verbrauch zu senken.

Das Gasproblem ist ein städtisches Problem

Der Bund führt ein Register, in dem für jede Liegenschaft die Heizungsart vermerkt ist. Zwar sind die Daten nicht immer aktuell, dennoch zeigt eine Auswertung der Datenbank durch CH Media eine klare Tendenz: Es sind vorab die städtischen Regionen, welche viel Gas verbrauchen.

Der Grund: Dort liegen Leitungen. Es waren die Städte, die bereits im 19. Jahrhundert Stadtgas aus Steinkohle produzierten, primär für die Beleuchtung. Als die Elektrizität ab 1890 aufkam, kam Gas für Warmwasser, Kochen und Heizen zum Einsatz. In den 1970er Jahren begann die Schweiz dann Erdgas für die Beheizung grosser Gebäude und in der Industrie zu nutzen.

Das wirkt bis heute nach – und könnte jetzt angesichts der Energiekrise auch für Haushalte zum Problem werden. Denn sie kommen für rund 42 Prozent des Schweizer Gasverbrauchs auf, zumeist zum Heizen.

Den höchsten Gasverbrauch in der Schweiz haben Basel, Genf und Zürich, wo zwischen 40 und 50 Prozent der Wohngebäude mit Gas warm gehalten werden. Noch höher ist der Anteil in den aktuellen oder ehemaligen Industriestädten Solothurn, Olten, Langenthal, Allschwil oder Bettingen. Dort heizen über 60 Prozent der Haushalte mit Gas. Das sind Schweizer Spitzenwerte. Mit Anteilen von 30 bis 40 Prozent sind Gasheizungen aber auch rund um den Zürichsee, am Bodensee und am Genfersee stark verbreitet.

So stark ist Ihre Gemeinde oder Ihr Wohnort abhängig von Gas:

Keine solch detaillierten Angaben gibt es für die Industrie, welche rund 34 Prozent des Gases in der Schweiz zur Herstellung von Gütern verbraucht. Thomas Hegglin, Sprecher des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie, der Vereinigung von rund 100 Stadtwerken, sagt: «Gas wird fast überall gebraucht, wo es Industrie gibt.»

Einen Anhaltspunkt auf die grossen industriellen Verbraucher gibt die Interessengemeinschaft Erdgas, zu der die Konzerne Holcim, Ems, Emmi und Lonza gehören, aber auch der Flughafen Zürich sowie Migros und Coop. Die Gruppe vertritt nach eigenen Angaben Unternehmen mit einem gemeinsamen Erdgasverbrauch von rund drei Milliarden Kilowattstunden.

Reaktion auf Gasknappheit bereits beschlossen

Sollte es zu einer Gasknappheit kommen, dann wäre diese erst ab Oktober oder November zu spüren. In der kalten Jahreszeit zieht der Verbrauch auf das Doppelte und Dreifache des Sommerverbrauchs an.

Da Gas in der Schweiz nirgends gelagert werden kann, blickt die Schweizer Gasbranche derzeit auf die Speicher in den umliegenden Ländern. Im Auftrag des Bundesrats soll sie dort physische Reserven einkaufen. Eine erste Tranche sicherte sich die Westschweizer Regionalgesellschaft Gaznat in Frankreich. Ziel ist, dass sich die Schweiz so und über Optionen rund 35 Prozent des Bedarfs für den kommenden Winter sichert.

Es gibt aber auch bereits einen Plan, falls es denn wirklich zu wenig Gas hätte im Winter. Mandatiert vom Bundesrat hat die Gasbranche einen dreistufigen Eskalationsplan entworfen: Zunächst müssten Unternehmen, die dies können, ihre Anlagen mit Heizöl statt Gas betreiben. Als nächstes folgen Sparappelle an die Konsumenten. Wird die Heizung schon um wenige Grad kühler eingestellt, spart dies grössere Mengen Gas. Schliesslich, als ultima ratio, müsste der Bundesrat den Verbrauch für Grosskonsumenten einschränken. Fabriken stünden dann allenfalls still.

