Ukraine-Krieg Joe Biden will die Jacht von Viktor Vekselberg verkaufen US-Präsident Joe Biden hat dem amerikanischen Kongress ein Paket von Gesetzesvorschlägen geschickt, das neue Massnahmen gegen russische Oligarchen erlauben soll. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 29.04.2022, 11.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beschlagnahmt, bald verkauft? Die Jacht von Milliardär Vekselberg. Bild: Keystone

Es ist der nächste Schlag der amerikanischen Regierung gegen die russischen Oligarchen. Joe Biden will ihre Jachten, Villen und Privatjets nicht mehr nur beschlagnahmen können. Der US-Präsident will diese Luxusspielzeuge verkaufen. Das Geld soll in den Wiederaufbau der Ukraine fliessen und ihre Verteidigungsaufgaben finanzieren helfen. Biden hat ein entsprechendes Gesetzespaket gestern dem amerikanischen Kongress vorgeschlagen.