Krieg in der Ukraine Nestlé, Coop und Putins unfreiwilliger Luxus-Schneider müssen wählen: der Westen oder lieber Russland und China Der Ukraine-Krieg könnte einen Trend beschleunigen: Die globale Wirtschaft zerfällt in zwei grosse Blöcke. Und die Unternehmen müssen zunehmend einen Block wählen, sonst leidet die Reputation. Niklaus Vontobel und Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 21.03.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Präsident Putin in seinem 12'000-Franken-Mantel von Loro Piana. Keystone

«Ist es das Ende der Globalisierung?», fragt Adam Posen, Präsident des Peterson Institute for International Economics. Posen beschreibt im Magazin «Foreign Affairs» seine Befürchtung, dass die Weltwirtschaft in zwei grosse Blöcke zerfällt. Dieser Trend sei klar erkennbar gewesen, ehe Russland in die Ukraine einfiel. Mit dem Krieg beschleunige sich der Trend zur Blockbildung zusätzlich.

Auf der einen Seite steht der Westen, nicht geografisch definiert, sondern als Reihe von Ländern, die bestimmte Institutionen und Werte teilen. Japan und Südkorea gehören nicht zu Europa, aber zum Westen. Auf der anderen Seite gibt es Russland und vor allem China, das wirtschaftlich gesehen zehnmal grösser ist: Putin wird nicht viel mehr sein als ein Sidekick von Chinas Präsident Xi Jingping. Im Falle von China wiederum wird die Loslösung vom Westen beschleunigt, weil sich China im Ukraine-Krieg nicht klar positioniert. Laut Poser könnte die Folge sein, dass der Westen weitere chinafeindliche Regeln einführt.

Westliche Unternehmen sind schon massenweise aus Russland geflohen – doch nicht alle wollen oder können sich auf die Schnelle trennen. Sie werden öffentlich stark unter Druck gesetzt und geraten in hochnotpeinliche Situation, was beides schädigt: ihre Reputation und ihre Geschäfte. In Russland wie in China zeigt sich zunehmend, dass westliche Unternehmen es nicht beiden Blöcken recht machen können. Sie müssen wählen.

Unfreiwillig zwischen die neuen geopolitische Blöcke geraten ist etwa Loro Piana, ein italienischer Luxus-Schneider. Der russische Präsident Wladimir Putin trägt mit Vorliebe dessen teuren Mäntel. Zuletzt trug Putin einen 12'000 Franken teuren Winterdaunen-Mantel von Loro Piana, als er in einem vollgepackten Stadion eine wirre Propaganda-Rede hielt zum Jahrestag der russischen Annexion der ukrainischen Krim. Das Publikum soll teils unfreiwillig von öffentlichen Plätzen weggeholt, in Busse gepackt und zum Stadion gefahren worden sein. Loro Piana gehört dem französischen Luxusgüter-Konzern LVMH, der auch Marken wie Louis Vuitton besitzt oder den Schweizer Uhrenhersteller Tag Heuer.

In den westlichen sozialen Medien wurde Putin danach verspottet: Er schimpfe gerne über angebliche westliche Dekadenz, trage aber italienische Luxus-Marken. Der Mantel kostet zu den aktuellen Wechselkursen ein Mehrfaches eines durchschnittlichen russischen Monatslohns. Putins Hang zu Luxus ist für Loro Piana hochgradig geschäftsschädigend. Wer will im Westen heutzutage schon im Putin-Chic gesehen werden?

Diktatoren-Chic: Putins sündhaft teurer Mantel. Daily Mail

Loro Piana muss nun den Schaden begrenzen. Dafür bezieht das Unternehmen klar Position. Der Firmenchef Pier Luigi sagte der italienischen Zeitung «Repubblica», es sei «eine Angelegenheit, die aus menschlicher Sicht etwas peinlich ist». Man habe längst klar Stellung bezogen zum Ukraine-Krieg. «Die Gruppe, zu der Loro Piana gehört, hat bereits alle Massnahmen ergriffen, um sich von der menschlichen Tragödie, die wir erleben, zu distanzieren und sich mit den europäischen Positionen zu solidarisieren.» Der Mutterkonzern LVMH hat bereits angekündigt, alle Läden in Russland vorübergehend zu schliessen.

Der Mantel, der Putin zuletzt getragen habe, sei wohl eine Anschaffung, die schon lange zurückliege, sagte der Firmenchef von Loro Piana weiter. «Es ist klar, auf welche Seite wir uns gestellt haben. Ich fühle mich nicht schuldig wegen der Jacke, die er auf der Bühne getragen hat.» Doch der Schaden für das Image ist da. Auch wenn es unverschuldet ist, der Name Loro Piana und der 12'000 Franken teure Wintermantel sind in den Köpfen der Menschen verknüpft mit Wladimir Putin, dem wohl aktuell schlechtesten Markenbotschafter weltweit.

Negativ sehen dieser Tage viele auch Nestlé. Die Verantwortlichen positionierten sich weniger klar als andere Konzerne – und werden von der ukrainischen Regierung an den Pranger gestellt. «Ich habe mit Nestlé-Chef Mark Schneider über die negativen Effekte des Verbleibs in Russland gesprochen», schrieb der ukrainische Premierminister Denys Shmyhal vergangene Woche auf Twitter. «Leider zeigt er kein Verständnis. Steuern an ein terroristisches Land zu bezahlen, fördert das Töten von wehrlosen Kindern und Müttern.» In sozialen Netzwerken wird zum Boykott von Nestlé aufgerufen. In einer Videoansprache an Demonstrierende auf dem Berner Bundesplatz kritisierte am Samstag auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski Nestlé. In den sozialen Medien werden Kampagnen aufgezogen.

Der Nahrungsmittelkonzern wehrt sich: Die Firma mit ihren 7000 Mitarbeitenden in Russland habe die Tätigkeiten stark reduziert. Importiert und exportiert würden nur noch lebenswichtige Produkte, Werbung sei gestoppt worden und Investitionen tätige Nestlé nicht mehr – genauso wie die Firma in Russland keinen Gewinn mehr schreibe.

Nestlé verkauft in Russland auch Glaces. Nestlé

Allerdings ist der Effekt dieser Massnahmen klein: 90 Prozent der Produkte von Nestlé in Russland werden lokal und grösstenteils mit lokalen Zutaten produziert. Ein Importstopp hat kleine Auswirkungen. Kaum jemand fordert, dass Nestlé in Russland den Verkauf von Grundnahrungsmitteln oder Babynahrung einstellt. Darauf beschränken will sich Nestlé aber nicht, sondern verkauft auch weiterhin Glaces oder Süssigkeiten. Damit kommt der Verdacht auf, dass Nestlé möglichst lang einen Fuss im Markt behalten will, um alle Geschäfte bald wieder aufnehmen zu können.

Mittlerweile hat Nestlé eine weitere Argumentationslinie aufgebaut: Die Firma sei auch in der Ukraine tätig und unternehme dort alles, um die humanitäre Katastrophe zu lindern. Als eines der wenigen Lebensmittelunternehmen schaffe es Nestlé zum Teil sogar im unter stetigem russischem Beschuss stehenden Charkiw, Lebensmittel zu verteilen. Nestlé will anscheinend nicht wählen müssen – ob dies ein gangbarer Weg bleibt, wird sich zeigen.

Anders als Nestlé will der US-Fast-Food-Riese Restaurant Brands International (RBI), dem Burger King gehört, aus Russland raus – er kann aber nicht. Die russischen Burger-King-Filialen werden in einem Joint Venture betrieben: mit dem russischen Investor Alexander Kolobov, der russischen VTB-Bank und einer ukrainischen Investmentfirma. Kolobov, der auch Mitinhaber einer grossen russischen Kaffeehauskette ist, soll 30 Prozent an diesem Joint Venture halten und den operativen Betrieb verantworten. Er weigere sich schlicht, seine 800 Burger-King-Filialen in Russland zu schliessen, schrieb RBI-Präsident David Shear laut einem Bericht der BBC. Wegen «komplizierten Verträgen» könne man dies nicht sofort erzwingen.

Ähnlich wie RBI geht es anderen westlichen Firmen – etwa der britischen Handelskette Marks & Spencer (M&S). Deren russische Filialen werden von der türkischen Betreiberin FiBA geführt, eine sofortige Auflösung der Verträge sei nicht möglich, wenn auch die Lieferungen eingestellt wurden. Vor ähnlichen Problemen stehen laut BBC auch die Hotelketten Marriott und Accor mit Marken wie Ibis oder Swissôtel. Viele Häuser werden von externen Partnern betrieben.

Unter dem Radar der Öffentlichkeit ist auch der Detailhändler Coop in Russland tätig, und zwar mit seiner Grosshändlerin Transgourmet. Diese beliefert in Russland unter dem Namen «Global Foods» etwa Hotels und Restaurants. Die Firma bezeichnet sich als Marktführerin mit 3900 Kunden und «modernen Logistikzentren in Moskau, Jekaterinburg, Krasnodar und Jalta». Stolz verweist Coop in einer Präsentation auf russische Kunden wie die Ableger der Luxushotels Ritz-Carlton, Four Seasons oder Marriott.

Ein Coop-Standort in Russland. Transgourmet

Anders als viele westliche Firmen versucht Coop sein russisches Engagement nicht einmal zu minimieren. Coop halte am russischen Geschäft fest, sagt Sprecherin Melanie Grüter auf Anfrage von CH Media. Auf die Kritik, dass Coop damit den russischen Staat und damit dessen Krieg mitfinanzieren könnte, entgegnet die Genossenschaft aus Basel, dass sie vor allem im Abholhandel für kleine Unternehmen und Private «im Grundversorgungsbereich» tätig sei. «Diese Tätigkeit steht in keinem Zusammenhang mit der Kriegsfinanzierung», sagt Grüter.

Zahlungsdienstleister wie Visa oder Mastercard hingegen standen kurz nach Kriegsbeginn sogleich unter riesigem Druck. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte schon am 27. Februar, also drei Tage nach Kriegsbeginn, dem CEO von Visa persönlich eine Textnachricht auf dessen Handy geschickt, er wolle mit ihm reden. Am 5. März setzte Selenski nochmals nach. Am einem Treffen mit amerikanischen Parlamentariern nannte er die Zahlungsabwickler bei Namen: Sie sollten ihre Dienstleistungen in Russland unverzüglich einstellen, wie das amerikanische «Wall Street Journal» berichtet. Noch am gleichen Abend gab Visa bekannt, es werde seine Dienstleistungen in Russland aussetzen. Innert weniger Minuten zog Mastercard nach.

Ungleich wichtiger als Russland für die Weltwirtschaft ist China. Im 1,4-Milliarden-Menschen-Land ist das Geschäftemachen nicht verboten für westliche Unternehmen, es gibt keine weitreichenden Sanktionen. Doch auch in diesem Riesenmarkt zeigt sich zunehmend die Blockbildung. Die Wertesysteme driften auseinander, Neutralität wird den Unternehmen nicht zugebilligt, sie sollen Stellung beziehen – doch sie können es nicht, ohne den einen oder den anderen Block zu verärgern.

Das zeigte sich überdeutlich im Frühjahr 2021, als westliche Unternehmen die Verwendung von Baumwolle aus der Provinz Xinjiang anprangerten – wo diese nach glaubhaften Berichten teils in Zwangsarbeit geerntet und verarbeitet wird. Die westlichen Unternehmen hatten gar keine andere Wahl: In der Heimat liessen Öffentlichkeit und eigene Mitarbeitende nichts anders zu. Doch in China wurden die Unternehmen dafür abgestraft. In sozialen Medien und in Staatsmedien gab es Boykottaufrufe – die Verkäufe brachen ein.

Diese Abstrafung dauert bis heute an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg in einer Analyse festgestellt hat: «Die chinesischen Konsumenten agieren zunehmend als verlängerter Arm der politischen Agenda der Regierung.» Sie shoppen zunehmend nach nationalistischen Kriterien: weniger ausländische Marken, sondern einheimische; weniger Nike oder Adidas, sondern Anta oder Lining. Die chinesischen Marken haben die westlichen Konkurrenten beim Umsatz überholt. Sie hatten zuvor öffentlich erklärt, es sei eine gute Sache, Baumwolle aus Xinjiang zu verwenden.

Unter Druck sind aber nicht nur internationale Firmen, auch internationale Verträge werden zum Spielball im Konflikt der Blöcke. Das trifft momentan etwa im Bereich der Aviatik zu. Viele Flugzeuge von russischen Airlines wie Aeroflot oder Pobeda gehören beispielsweise Leasinggebern aus dem Westen. Diese müssen im Zug der Sanktionen die Verträge kündigen und die Flugzeuge zurückfordern. Doch selbst wenn sie das tun, bekommen sie die Flugzeuge eventuell nicht mehr zurück.

Das Portal «The Air Current» berichtet über einen solchen misslungenen Versuch. In der Nacht auf den 3. März landete ein Airbus A321 von Aeroflot in Kairo. Das Flugzeug gehört dem irischen Leasinggeber SMBC Aviation Capital. SMBC teilte Aeroflot und den ägyptischen Behörden mit, dass das Flugzeug in Kairo festgesetzt werden müsse.

Eigentlich hat Ägypten den entsprechenden internationalen Vertrag mitunterzeichnet – doch das Land, in dem viele Russen Ferien verbringen und das gute Beziehungen zu Russland unterhält, zeigte offenbar kein Interesse daran, diesen auch durchzusetzen. Und so hob die Maschine am nächsten Tag wieder ab und ist mittlerweile im russischen Inlandverkehr unterwegs, wo ausländische Leasinggeber keinen Zugriff haben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen