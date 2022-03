Ukraine-Krieg Russland beschädigt die Getreidekammer der Welt: Brot und Gipfeli werden nun nochmals teurer, auch in der Schweiz Der Getreidepreis stieg schon vor dem Krieg schnell an, nun schiesst er empor. Die Folgen machen auch vor der Schweiz nicht halt. Und der steigende Ölpreis verteuert Lebensmittel noch zusätzlich. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

Ernte in der Kornkammer der Welt: Archivbild aus dem Sommer 2017. Nurphoto

Der Angriff Russlands auf die Ukraine bewegt weltweit die Preise aller möglichen Rohstoffe. Gas wird teurer, Öl ebenfalls, und damit auch das Benzin an der Tankstelle. Und, bislang weniger beachtet: Getreide wird teuer. Die Preise gehen regelrecht durch die Decke. Längst sind frühere Rekorde übertroffen. Die Folgen werden hinein reichen bis in die Schweiz, bis in Cafés, in Restaurants und Lebensmittelregale.

«Wir werden die Folgen auch in der Schweiz stark zu spüren bekommen: Die Preise von Broten und Gipfeli werden steigen, Lebensmittel werden generell teurer.» Diese Vorhersage klingt unerfreulich, kommt jedoch von einem, der sich in diesem Thema auskennt.

Thomas Kopp, Getreide-Händler. Agrokommerz

Thomas Kopp ist in der Geschäftsleitung von Agrokommerz, dem zweitgrössten Schweizer Händler von Rohstoffen für Nahrungsmittel und Tierfutter. Er ist Präsident des Verbands des Schweizerischen Getreide- und Futtermittelhandels. Und er ist Vizepräsident von Reservesuisse, welche in der Schweiz die Pflichtlager für Getreide und Tierfuttermittel organisiert. Und nicht zuletzt ist Kopp seit dreissig Jahren dabei im Geschäft.

Und ebendieser Kopp sagt nun, aktuell kämen so viele negative Trends und Ereignisse zusammen, dass es sich nicht anders beschreiben lasse: «Was da zusammenkommt, erfüllt alle Voraussetzungen für einen perfekten Sturm.»

Eine Ernte zum Vergessen

2021 war ein klimatisches Horrorjahr. Im Frühling war es zu nass und zu kalt, im Sommer regnete es viel zu viel. Das Obst wurde verhagelt, das Gemüse verfaulte in übertränkten Böden. In der Schweiz, in Europa, auch in wichtigen Agrarexportländern wie Brasilien war die Ernte miserabel. In der Schweiz konnte im Vergleich zu sonstigen Jahren um die 30 Prozent weniger Getreide geerntet werden, aus dem sich Brot machen liess. Bei Getreide, das an Tiere verfüttert wird, waren es 20 Prozent weniger. Schon dieses klimatische Ereignis liess die Getreidepreise steigen.

Lieferketten stocken – auch von Rohstoffen

In der Coronapandemie stiessen die globalen Lieferketten an ihre Grenzen. Fabriken standen still, Mitarbeitende wurden krank und fehlten. Ersatzteile wurden knapp, oft auch Pneus. Auf einmal mussten mehr Produkte auf Schiffe verfrachtet und an Häfen umgeladen werden, weil die Menschen sich zum Beispiel lieber Systeme für Home-Entertainment kauften statt in Restaurants zu gehen. Preise für Containerfrachten schnellten in die Höhe. Der Transport von Waren wurde allgemein teuer, und damit auch Rohstoffe wie Getreide.

Der Ukraine-Krieg trifft die Getreidekammer der Welt

Im Verlaufe der Coronakrise war der Getreidepreis international in die Höhe gegangen, um fast 50 Prozent. Dieser Trend und die miserable einheimische Ernte waren zwei Gründe, warum in der Schweiz viele Bäcker und Bäckerinnen ihre Preise erhöhen mussten – für Brote, aber auch für Kleingebäck wie Gipfeli. Dann kam der russische Angriff auf die Ukraine – und damit auf die «Kornkammer der Welt».

Die Ukraine und Russland vereinen aufeinander ungefähr einen Drittel der weltweiten Getreideexporte. Aus der Ukraine kommen 16 Prozent der weltweiten Maisexporte. Sobald der Angriff bekannt wurde, ging der Getreidepreis durch die Decke. Am Vortrag des Angriffs kostete eine Tonne noch 287 Euro, zuletzt waren es schon über 420 Euro – ein Anstieg um fast 50 Prozent. Wie weit die Preise noch steigen – das hängt vom weiteren Verlauf des Krieges ab. Derzeit wird möglichst viel von der Ernte 2021 aus der Ukraine geschafft, wie Kopp sagt. Die nächste Weichenstellung wird sein, ob für die nächste Ernte überhaupt gesät werden kann.

Vor den Krieg: Die Ernte von 2020 wird abtransportiert. Future Publishing

Ukraine-Krieg treibt die Ölpreise hoch – Zweitrundeneffekt für Brot

Erdöl war schon vor dem Krieg knapp. Denn die Weltwirtschaft war mit überraschend viel Schwung und Tempo aus der Krise gekommen und braucht für ihr Wachstum entsprechend viel Gas und Erdöl. Dann kam der Ukraine-Krieg, Russland drohte als wichtiger Exporteur auszufallen und rauf ging es mit den Preisen. Und dieser Preisschub hat nun wiederum Auswirkungen für die Lebensmittelpreise, wie Kopp erklärt. Denn Energie braucht es auch in der Herstellung und im Transport von Lebensmitteln. Benzin zum Beispiel für den Transport, Gas und Erdöl für die Herstellung von Dünger, aber auch zum Heizen von Backöfen.

Wie die Ukraine beeinflusst, was die Schweiz für importiertes Getreide zahlt

Die Ukraine liefert kaum etwas direkt an die Schweiz, nur etwas Dinkel, wie Kopp sagt. Die Brotkammer der Welt liefert vielmehr in die Europäische Union, in den Nahen Osten und nach Nordafrika. Doch die Schweiz ist vom Ukraine-Krieg dennoch direkt betroffen, denn sie kauft ihre Getreide-Importe in der EU ein. Die EU ist der grösste Schweizer Handelspartner für Brotweizen und Futtergetreide, inklusive Soja. Und wie Kopp erklärt, ist es bereits heute so, dass es grenznahen Ausland schon alles weggekauft ist. Sein Unternehmen Agrokommerz muss darum schon heute von Frankreich und Deutschland ausweichen auf Polen oder die Tschechien – wodurch wiederum höhere Transportkosten anfallen.

Wie es zum perfekten Sturm kommt (oder kommen könnte)

«Dauert der Krieg noch lange, wird auch die nächste Ernte deutlich kleiner ausfallen und die Preise für Getreide werden dadurch für längere Zeit hoch bleiben», sagt Kopp dazu. Dann stünden fast alle Bestandteile, die Nahrungsmittel ausmachen auf Rot, wie Kopp sagt: Transport, Energie und Rohstoffe. «Dann würden auch in der Schweiz die Preise für Lebensmittel, Brote oder Gipfeli für längere Zeit höher als heute bleiben.» Und wenn im schlimmsten Falle Russland künftig die Ukraine de facto kontrollieren sollte, würde sie womöglich wie Russland unter Sanktionen gestellt. «Dann gehen die Preise endgültig hoch.»

Kommt bald der nächste Preisschub? Schon vor dem Ukraine-Krieg schlugen viele Bäcker auf. Alex Spichale

