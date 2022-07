Selenski wirft Rohstoffkonzern Vitol Handel mit "Blutöl" vor

Ukraine-Krieg Selenski wirft Genfer Rohstoffkonzern «Vitol» Handel mit russischem «Blutöl» vor In einem Brief an die Schweizer Firma fordert die Ukraine, dass «Vitol» seine Geschäfte mit russischem Öl schnellstmöglich auf Eis legt. Doch verboten ist der Handel noch nicht. Pascal Michel Jetzt kommentieren 07.07.2022, 17.00 Uhr

Ein Tanker lädt russisches Öl. Keystone

Vitol ist der grösste unabhängige Ölhändler der Welt. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete der Rohstoffgigant mit Sitz in Genf einen Umsatz von 255 Milliarden Franken – so viel wie keine andere Firma in der Schweiz. Im April hatte Vitol angekündigt, sich angesichts des russischen Angriffskriegs aus dem russischen Markt zurückzuziehen. Die russischen Ölgeschäfte würden im zweiten Quartal stark zurückgehen.

Dieses Versprechen ist nicht mehr als heisse Luft, kritisiert nun Oleg Ustenko, Chefökonom des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. In einem Brief, der der britischen Tageszeitung «Guardian» vorliegt, fordert er Vitol dazu auf, transparent zu machen, wann die Firma das letzte Barrel russisches Öl verschiffen werde – und wie viel russisches Öl man bis dahin insgesamt noch handeln werde. Unmissverständlicher äusserte sich Präsident Selenski: Vitol müsse den Handel mit russischem Öl stoppen. Er wirft Vitol vor, «schamlose Profite mit Blutöl» zu erwirtschaften.

Wolodimir Selenski am WEF. Laurent Gillieron / KEYSTONE / keystone-sda.ch

Die Bedenken der Ukraine stützen Untersuchungen der Nichtregierungsorganisation Global Witness. Sie hat Daten zusammengetragen, die Vitols Geschäfte in Russland dokumentieren. Laut Global Witness hat Vitol seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 38 Millionen Barrel russisches Öl im Wert von 3,21 Milliarden Dollar gehandelt. Im Juni waren es 11 Millionen Barrel, die Vitol von Russland nach Europa verschifft hat.

Damit sei Vitol der grösste westliche Händler von russischem Öl über den Seeweg. «Das ist schamlose Profitmacherei durch Blutöl, die den Mord an der ukrainischen Zivilbevölkerung finanziert», schreibt Selenski-Berater Ustenko im Brief, den der «Guardian» zitiert.

Vitol vertröstet auf Ende Jahr

In einer Stellungnahme erklärt Vitol, man habe die verschiffte Menge von russischem Öl seit Januar 2022 um 80 Prozent gedrosselt. «Und wir werden die Menge bis zum Jahresende weiter reduzieren.» Weiter betont der Rohstoffhändler, die Geschäfte stünden im Einklang mit den westlichen Sanktionsregelungen.

Tatsächlich ist der Handel sowie der Import von russischem Rohöl in die EU und die Schweiz erst nach einer schrittweisen Übergangsfrist verboten – nämlich spätestens ab 2023. So sieht es das sechste Sanktionspaket der EU vor, dem sich die Schweiz kürzlich angeschlossen hat. «Die Schweiz importiert russische Erdölerzeugnisse aus den EU-Mitgliedsländern. Um den komplexen Übergangsfristen der EU Rechnung zu tragen, sind in der Schweiz Ausnahmen vorgesehen für Erdöl und Erdölerzeugnisse aus Russland, die zuvor rechtmässig in einen EU-Mitgliedstaat eingeführt wurden», heisst es beim Staatssekretariat für Wirtschaft.

Sobald das Embargo greift, trifft es Rohstoffhändler wie Vitol unmittelbar. Laut Global Witness wurde das im Juni gehandelte russische Öl nach Amsterdam oder Rotterdam verschifft - dieser Weg bliebe mit den Sanktionen ab 2023 versperrt. Offen bleibt der Handel für russisches Öl mit Drittstaaten ausserhalb der EU. Vitol könnte damit weiterhin russisches Öl nach Indien verkaufen, was die Firma bereits im Juni getan hat.

