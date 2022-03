Ukraine-Krieg Zentralschweizer Energiekonzerne wollen weg vom Gas aus Russland und Gas geben bei nachhaltiger Energie Trotz des Krieges in der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland: Die Versorgung mit Erdgas ist vorerst gesichert, beruhigen Energiekonzerne aus der Region. Sie pochen auf einen schnelleren Ausbau bei Fernwärme, Wasserkraft oder Fotovoltaik. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Über Deutschland fliesst russisches Gas in die Schweiz: Landestation von Nord Stream 2 im deutschen Lubmin. Bild: Michael Sohn/AP

Dreht Russland den Gashahn ab? Wird Erdgas für die Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer teurer? EWL (Energie Wasser Luzern) beruhigt: Die Erdgasversorgung sei derzeit stabil. Wie sich die Lage weiterentwickelt, sei jedoch schwer voraussehbar.

Die Schweizer Gaswirtschaft importiert laut EWL-Sprecherin Gabriela Hübscher unter anderem auch Gas aus Russland, obwohl es keine direkten Lieferbeziehungen zu Russland gebe. Die Schweizer Gaswirtschaft beziehe das Gas zwar primär auf den Märkten in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Italien. Aber auf den Liefermix der jeweiligen Vorlieferanten habe man keinen Einfluss. Unabhängig davon unterstütze EWL, dass sich die Schweiz den EU-Sanktionen anschliesse.

Der Gaspreis sei bereits seit Sommer 2021 gestiegen. Weil der Rohstoff grösstenteils vorausschauend beschafft werde, müssen Kundinnen und Kunden derzeit nicht damit rechnen, dass die stark schwankenden Preise eins zu eins an sie weitergegeben werden. «Die Abkehr von importierten, nicht nachhaltigen Energieträgern ist zentral. Dies nicht erst seit Kriegsausbruch in der Ukraine, sondern auch im Rahmen des Klimaschutzes.» Darum setze EWL auf die Förderung nachhaltiger Energieträger; etwa mit regionaler Fernwärme und See-Energie sowie Biogas.

Seewärme-Projekte wie hier in Horw will EWL weiter forcieren. Bild: Manuela Jans-Koch (6. Dezember 2019)

WWZ: Auch Wetterumschwünge führen zu Preisausschlägen

Die Wasserwerke Zug AG (WWZ) hat letztes Jahr 92,1 Prozent ihrer Kundinnen und Kunden bei der Wärmeenergie mit Erdgas beliefert. Im Vorjahr waren es 93 Prozent. Der Anteil an Erdgas aus Russland beträgt dabei überall in der Schweiz 47 Prozent. WWZ-CEO Andreas Widmer: «Eine Prognose über die weitere Marktpreisentwicklung fällt Beobachtern und Händlern nach wie vor schwer. Bereits einzelne Nachrichten, politische Aussagen oder Ereignisse sowie insbesondere auch Wetterumschwünge können zu spürbaren Ausschlägen am Markt führen.»

Auf jeden Fall sei in naher Zukunft mit starken Preisschwankungen zu rechnen. Widmer stellt fest:

«In den letzten Tagen hatten wir viele Kundenanfragen für einen Wechsel von Gas zur ökologischen und nachhaltigen Fernwärme. Die aktuelle geopolitische Entwicklung wird den Dekarbonisierungsprozess, sprich den Umstieg auf erneuerbare Energien, sicherlich beschleunigen.»

Auch Claus Jörg, Geschäftsbereichsleiter bei der EBS Energie AG in Schwyz, glaubt an einen Aufschwung bei den erneuerbaren Energien – aber eher wegen der schärferen Energiegesetze als wegen der Gaspreise. Diese seien seit letzten November/Dezember sehr volatil, hätten sich aber derzeit auf hohem Niveau stabilisiert.

CKW: Produktion von erneuerbarer Energie ausbauen

Während Erdgas in unserer Region für Heizungen eine Rolle spielt, ist dies beim Strom praktisch nicht der Fall. Marcel Schmid, Mediensprecher der CKW, welche mit ihren Tochterunternehmen einen grossen Teil der Zentralschweiz versorgt: «Wir produzieren keinen Strom mit Erdgas.»

Möglich sei aber, dass der Strompreis international steige, weil das Erdgas knapper würde. Vorerst ändere sich für die Endkunden aber nichts, weil die Tarife fürs 2022 bereits im letzten Sommer festgelegt wurden. Nur die Grossbezüger unter den Unternehmen, die ihren Strom am Markt einkaufen, könnten höhere Preise zu spüren bekommen, wenn sie ihren Strombedarf nicht längerfristig eingekauft und abgesichert haben.

Könnte der Krieg im Gegenteil dazu führen, dass sich der Boom bei den Solaranlagen beschleunigt? Dazu Schmid:

«Wir müssen die Produktion von erneuerbarer Energie in der Schweiz dringend ausbauen. Die Coronapandemie wie auch die Ukraine-Krise zeigen deutlich, wie gefährlich zu starke Abhängigkeiten vom Ausland sein können.»

Stichwort Klimadiskussionen: Der Bundesrat liebäugelt bekanntlich mit dem Bau von Gaskraftwerken, um künftig die Stromspitzen abzudecken. Ist das jetzt vor dem Hintergrund der Invasion Russlands in die Ukraine obsolet? «Nein, man wird das Thema sicher diskutieren müssen», sagt Marcel Schmid.

Einerseits brauche es nach dem geplanten Wegfall der Kernenergie Alternativen. Andererseits gehe es mit dem Ausbau von Solaranlagen, Wind- und Wasserkraftwerken zu wenig schnell vorwärts. «Vor allem bei den Bewilligungsverfahren muss es schneller gehen.»

Schmid erinnert an das von der CKW geplante Wasserkraftwerk Waldemme im Entlebuch, das über zehn Jahre im Bewilligungsverfahren blockiert war. Und er hofft auf weitere technologische Innovationen. Hier sei zum Beispiel bei den Batterien grosse Fortschritte erzielt worden. Dank des Booms bei der Elektromobilität wurden die Batterien immer dichter und leichter. «Das macht künftig auch das Speichern von Solarstrom für den Eigenverbrauch noch attraktiver.»

