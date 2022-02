Putin lässt einmarschieren, die Aktienkurse geben nach

Ukraine-Krise Kriegssorgen lassen die Kurse an der Schweizer Börse sinken - und die Energiekosten steigen Russlands Präsident Putin lässt den Konflikt um die Ukraine eskalieren: Das bewegt die Preise von Aktien, Öl und Gas. 22.02.2022, 10.47 Uhr

Kein guter Tag für die Finanzmärkte: Russland lässt die Kurse fallen Allie Joseph / AP New York Stock Exchange

Der eskalierende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat am Dienstag zu einer Fortsetzung der Talfahrt an den Aktienmärkten geführt. Der Schweizer Bluechip-Index SMI fiel auf ein weiteres Tief seit dem Hoch im März vergangenen Jahres. Am Morgen büsste er 1,7 Prozent ein und stand noch bei 11’690 Punkten.

In Deutschland büsste kurz nach dem Handelsstart der deutsche Leitindex über 2 Prozent ein und stand auf 14 402,96 Punkte. Europaweit eröffneten die Börsen ebenfalls mit deutlichen Verlusten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 2,12 Prozent auf 3901,10 Punkte nach. In Asien war die Stimmung angesichts der Russland-Krise ebenfalls stark eingetrübt.

Den Börsen macht auch Angst, dass die steigenden Energiepreise es noch schwieriger machen könnten, die Inflation in den Griff zu bekommen. Die Zentralbanken tun sich aktuell schon schwer damit, die Probleme durch Lieferketten-Engpässe richtig einzuordnen. Steigende Energiekosten drücken auch auf die Margen der Unternehmen, was wiederum den Börsenbewertungen schadet.

Kriegsangst ist schlecht für russische Aktien

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Montag gegen internationalen Protest die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als souveräne Länder anerkannt. Er wies per Dekret auch die Entsendung russischer Soldaten an. Die USA und die EU kündigten Strafmassnahmen an.

Die Preise für Öl und Gas gingen stark in die Höhe. In Europa verteuerte sich Gas um über 10 Prozent. Der Preis der Öl-Sorte Brent stieg nochmals um 2 Prozent und nähert sich der Marke vom 100 Dollar pro Fass an. Hingegen verloren russische Aktien stark an Wert: zwischenzeitlich mehr als 9 Prozent. Zugleich gab auch die russische Währung der Rubel nach. (chm/dpa)