Lösen höhe Ölpreise eine Rezession aus? Ein Experte erklärt

Ukraine-Krieg Rezession in der Schweiz: «Höhere Preise für Öl und Gas werden auch die Schweizer Wirtschaft direkt treffen» Jan-Egbert Sturm, Direktor der KOF Konjunkturforschungsstelle, erklärt die Folgen steigender Energiepreise für die Schweiz. Niklaus Vontobel 12.03.2022, 05.00 Uhr

Teure Zeiten, im März 2022: Eine Eni Tankstelle an einer Autobahnraststätte Keystone

Die Preise von Gas und Öl explodierten zuletzt. Die Ölsorte Brent näherte sich den Höchstständen von 2008 an. Die Folgen dieses Preisschubs werden auch von der KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich analysiert. Deren Direktor Jan-Egbert Sturm gibt Auskunft.

Länder ohne eigenes Öl oder Gas – wie die Schweiz, Deutschland oder Frankreich – müssten nun mehr Geld liefern an Förderländer wie Russland oder Saudi-Arabien. Im Alltag der Menschen zeigt sich das an Tankstellen oder in Rechnungen für Heizöl. Dann gibt es Preise, bei denen der Zusammenhang zu Öl oder Gas eher verdeckt ist für die Konsumentinnen und Konsumenten – und die sich erst mit Verzögerung einstellen. Das ist zum Beispiel so, wenn Dünger hergestellt wird, was viel Energie benötigt. Die Bauern müssen mehr Geld ausgeben; die Kosten wollen sie an den Detailhandel weitergeben. Lebensmittel werden teurer.

Unter dem Strich steht, wie es Sturm erklärt: Kaufkraft geht verloren, den Menschen bleibt weniger Geld im Portemonnaie, den Firmen weniger für Investitionen. Sie können weniger im Inland ausgeben, die Firmen machen weniger Umsatz – und am Ende wächst die Wirtschaft weniger schnell oder sie wird gar kleiner. Im ungünstigsten Fall gibt es gar eine Rezession.

Rezession in Europa stoppt nicht an Schweizer Grenze

Eine solche Kausalkette ist in der Schweiz längst in Gang gekommen. Der Preis für Benzin stieg seit Jahresanfang um fast 50 Rappen in die Höhe, wie Zahlen des TCS zeigen. Und Heizöl kostete zeitweise fast 90 Prozent mehr, laut Zahlen des Vergleichsdienstes Heizöl 24. Dieser Kostenschub hat dazu beigetragen, dass sich die typischen Haushaltsausgaben erhöht haben. Laut Landesindex für Konsumentenpreise zahlte ein Haushalt im Februar schon 2,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Zuletzt gaben die Preise wieder etwas nach. Ölländer hatten signalisiert, sie würden die Förderung erhöhen.

«Höhere Preise für Öl und Gas werden auch die Schweizer Wirtschaft direkt treffen», sagt Sturm. Und daneben sei die politische Unsicherheit nun gross. Die Nachkriegsordnung ist eingestürzt mit der völkerrechtswidrigen Attacke Russlands. In solchen Zeiten investieren die Firmen weniger, was die Wirtschaft ebenfalls schwächt. Doch ist anderes wichtiger, wie Sturm sagt. Die Gefahr einer rezessiven Situation komme wahrscheinlich von woanders. Die Schweiz muss auf die Wirtschaft in der ganzen Welt blicken, insbesondere in Europa.

Inwieweit leidet dort die Wirtschaft unter den höheren Energiepreisen? Leidet sie stark, leidet die Schweiz mit. Diese indirekten Folgen seien aus makro­ökonomischer Sicht wohl wichtiger als die direkten.

«Eine Rezession in der Europäischen Union würde an der Schweizer Grenze nicht haltmachen.»

Doch die Energiepreise sind nicht der einzige Schock, der auf die Wirtschaft einwirkt.

Daneben gibt es einen positiven Schock, wie Sturm sagt. Und zwar versuchen die Menschen nun, mit der aktuellen Variante des Covid-19-Virus möglichst gut zu leben. Sie gehen wieder in Restaurants oder in Hotels – die Nachfrage steigt, vor allem nach Dienstleistungen. So wird die Wirtschaft gestützt, was der Gefahr einer Rezession entgegenwirkt.

Wird es unter dem Strich, wenn alle Folgen berücksichtigt sind, eine Rezession in Europa geben, welche die Schweiz erfasst? Es hänge stark davon ab, wie der Ukrainekrieg weiter verlaufen werde, sagt Sturm. Doch sei es aus heutiger Sicht «nicht sehr wahrscheinlich, dass dadurch in der Europäischen Union eine Rezession ausgelöst wird.»

Schocks durch hohe Ölpreise sind heute weniger schockierend, titelt das britische Magazin «Economist» kürzlich. Im Vergleich zu den 1970er-Jahren, als die Welt zwei Ölschocks erlebte, brauchen Industriestaaten für die gleiche Wertschöpfung nur noch halb so viel Öl. Wie es der Ökonom Philipp Heimberger sagte: «Wir leben nicht länger in den 1970er-Jahren.»

Geld wird umverteilt durch hohe Ölpreise

Und es gilt, die Grössenordnungen im Auge zu behalten. Wie Sturm sagt, sind die steigenden Energiepreise nur die augenfälligste Folge des Ukraine-Kriegs, aber nicht die wichtigste. Fundamental seien geopolitische Folgen. «In Europa wird der Übergang zu einer Wirtschaft, in der weniger Öl und Gas verbraucht wird, nun viel schneller vonstattengehen, und die Bedeutung des Militärs und der nationalen Selbstverteidigung wird völlig neu überdacht.»

Und wichtiger sei auch, dass es zu einer Umverteilung komme durch die höheren Energiepreise, so Sturm. Pendler werden mehr von den Extrakosten tragen müssen als Menschen, die nahe dem Arbeitsplatz wohnen. Und es trifft eher Menschen mit tiefen Einkommen. Sie müssen mehr davon aufwenden für Energie und Lebensmittel.

Sonntagsfahrverbot: 1973, auf deutschen Autobahnen in der ersten Erdölkrise A0060 Ossinger / DPA DC