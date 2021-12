Umfrage So stark erhöhen Zentralschweizer Arbeitgeber 2022 die Löhne Grosse Arbeitgeber der Zentralschweiz bezahlen im kommenden Jahr individuell mehr Lohn und verweisen auf die Teuerung. Generelle Erhöhungen sind jedoch selten. Aufhorchen lässt das Luzerner Kantonsspital mit einer markanten Gehaltserhöhung für Pflegeberufe. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick in die Intensivstation des Luzerner Kantonsspitals. Bild: Manuela Jans-Koch (3. Dezember 2021)

Das Gespenst der Inflation ist zurück. In der Schweiz steigt die Teuerung aktuell dank dem starken Franken zwar weit weniger stark als etwa in den USA oder im Euroraum. Dennoch zieht die Inflation auch hierzulande an: Nach 0,9 Prozent im September und 1,2 Prozent im Oktober rückte die Jahresteuerung im November auf 1,5 Prozent vor, wie neusten Zahlen des Bundesamts für Statistik zu entnehmen ist. Das bedeutet, dass Konsumenten für Waren tiefer in die Tasche greifen müssen. Insbesondere Benzin, Diesel, Heizöl oder Nahrungsmittel sind teurer geworden.

Für Gewerkschaften ist die Teuerung immer ein gutes Argument, um Lohnerhöhungen zu fordern. Auf der anderen Seite rechnen Arbeitgeberverbände und viele Ökonomen damit, dass die Teuerungsrate bereits in den kommenden Monaten wieder unter 1 Prozent fallen wird, eine generelle Gehaltserhöhung sei also nicht angebracht.

Anliker achtet auf die Kaufkraft der Belegschaft

Hier gibt's eine generelle Lohnerhöhung: Anliker-CEO Roland Dubach auf einer Baustelle in Emmenbrücke. Bild: Dominik Wunderli (5. November 2018)

In diesem Spannungsfeld bewegen sich die Unternehmen, die für ihre Belegschaft die Löhne festlegen. Eine Umfrage dieser Zeitung unter einigen der grössten Arbeitgeber der Zentralschweiz zeigt, dass die Inflation durchaus für überdurchschnittliche Erhöhungen der Lohnsumme sorgt. Das ist zum Beispiel bei Siemens Schweiz der Fall, dem grössten industriellen Arbeitgeber hierzulande. Die Löhne steigen 2022 um 1,5 Prozent, wobei ein Sprecher auf die Inflation verweist und auf die Tatsache, dass «wir in den letzten Jahren zurückhaltender waren». Die geplante Lohnerhöhung sei im Vergleich zu den letzten Jahren überdurchschnittlich. Wegen der aktuellen Jahresteuerung in der Schweiz liegt die Lohnerhöhung auch bei Dätwyler über dem Durchschnitt der letzten Jahre. Für die Schweizer Unternehmen der Urner Industriegruppe stehen 1,5 Prozent der Lohnsumme für individuelle Lohnerhöhungen zur Verfügung, sagt ein Sprecher.

Auf die Teuerung verweist auch die Anliker-Gruppe. Die Baufirma mit Hauptsitz in Emmenbrücke nimmt für nächstes Jahr erstmals seit langem eine generelle Lohnerhöhung um 1 Prozent vor – sämtliche 1500 Mitarbeitende profitieren davon. «Wir haben die Haltung, dass die Kaufkraft unserer Belegschaft nicht sinken soll», sagt CEO Roland Dubach. In den Vorjahren, in denen stets eine Null- oder Minusteuerung herrschte, hat Anliker individuelle Lohnanpassungen zwischen 0 und 1 Prozent der Lohnsumme vorgenommen.

Generelle Lohnerhöhungen wie bei Anliker sind allerdings die Ausnahme. Individuell steigen die Löhne praktisch überall. Die CKW-Gruppe erhöht die Gesamtlohnsumme für die Mitarbeitenden ohne Gesamtarbeitsvertrag um total 1,2 Prozent per 1. Januar 2022. Bei den Mitarbeitenden, welche dem GAV des Elektro-Installationsgewerbes unterstellt sind (rund 20 Prozent der Belegschaft), haben die Sozialpartner eine Lohnerhöhung von 1,5 Prozent ausgemacht. «Bei Gehaltsanpassungen wird immer die individuelle Gehaltssituation der Mitarbeitenden geprüft. Dies kann bedeuten, dass trotz einer Erhöhung der Gesamtlohnsumme nicht zwingend alle Mitarbeitenden eine Gehaltserhöhung erhalten», sagt ein CKW-Sprecher.

Bei den meisten gibt's individuelle Anpassungen

Für individuelle Lohnanpassungen stehen auch beim Autoimporteur Amag mit Hauptsitz in Cham 1,5 Lohnprozente zur Verfügung. Roche erhöht die Gesamtlohnsumme für die Schweizer Angestellten per 1. April 2022 um 1,25 Prozent, bei Novartis steigen die Löhne in der Schweiz um durchschnittlich 1 Prozent. Die Suva setzt für individuelle Gehaltserhöhungen und Beförderungen 1,2 Prozent der Lohnsumme ein.

Pauschal steigen die Löhne beim Stanser Flugzeughersteller Pilatus. «Jeder festangestellte Mitarbeitende erhält ab Januar 2022 eine pauschale Lohnerhöhung von monatlich 100 Franken, unter anderem um einen höheren Abzug für Sozialleistungen der Pilatus-Pensionskasse auszugleichen. Pilatus sah sich in der Pflicht, die Auswirkung der demografischen Verschiebungen für alle Mitarbeitenden gleichermassen zu kompensieren», sagt ein Sprecher. Für individuelle, leistungsbasierte Lohnanpassungen 2022 seien für das kommende Jahr zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt worden. Pauschale Lohnerhöhungen sind bei Pilatus eher unüblich. Individuelle, leistungsbasierte Lohnanpassungen wurden in den vergangenen Jahren immer gemacht.

Victorinox-Chef Carl Elsener bezahlt nächstes Jahr wieder höhere Löhne, nachdem dies 2021 nicht der Fall war. Bild: Pius Amrein (27. August 2019)

Die CSS hat für die im Frühjahr 2022 anstehende Lohnrunde ein Plus von 1 Prozent budgetiert. «Die Lohnerhöhungen sind bei der CSS nicht allgemeiner oder genereller Art. Dies bedeutet: nicht alle Mitarbeitenden erhalten automatisch eine Lohnerhöhung, sondern es werden Prämissen für die jeweilige Lohnrunde festgelegt», sagt eine CSS-Sprecherin. 1 Prozent mehr Lohn gibt's zum Beispiel auch beim Obwaldner Motorenhersteller Maxon und bei Victorinox. Der Schwyzer Messerhersteller hatte im Vorjahr die Löhne aufgrund eines Umsatzrückgangs von gegen 30 Prozent nicht erhöht.

Zurückhaltung bei Emmi

Im Vergleich zu den Vorjahren sind auch beim Luzerner Kantonsspital die Lohnerhöhungen heuer überdurchschnittlich. «In der Pflege und den pflegenahen Bereichen planen wir eine durchschnittliche Erhöhung der Löhne um 2,6 Prozent, in den übrigen Bereichen bewegt sich die Anpassung im Durchschnitt zwischen 0,5 bis 1,5 Prozent», sagt ein Sprecher des mit seinen gegen 7300 Mitarbeitenden grössten Arbeitgebers der Zentralschweiz. In Prüfung sei zudem eine mögliche Erhöhung der zeitlichen Gutschrift für Nachtarbeit zwischen 23 und 6 Uhr. Diese Massnahme diene der besseren Erholung von Pflegefachleuten, die über Nacht arbeiten müssen. Auch gewährt das Luzerner Kantonsspital ab 2022 einen zusätzlichen Ferientag für alle Mitarbeitenden.

Eher zurückhaltend gibt sich der Luzerner Milchverarbeiter Emmi. Für Mitarbeitende mit Arbeitsort Schweiz steht per 1. Januar 2022 eine um 0,5 Prozent erhöhte Lohnsumme zur Verfügung, die individuell und leistungsbezogen verteilt wird. Dies sei «vor dem Hintergrund der moderaten Teuerung sowie der anhaltend starken Konkurrenzsituation im Schweizer Heimmarkt und teilweise massiv höheren Inputkosten etwa im Bereich Rohstoffe, Verpackung oder Logistik» beschlossen worden, sagt ein Sprecher. Zudem habe sich das Industrie- und Food-Service-Geschäft noch nicht ganz von den pandemiebedingten Verwerfungen erholt.

Höhere Mindestlöhne im Detailhandel und bei Competec

Blick ins Logistikzentrum von Competec in Willisau. Bild: Nadia Schärli (1. Dezember 2021)

Auffallend ist, dass dieses Jahr besonders viele Unternehmen die aktuelle Lohnrunde genutzt haben, um die tiefsten Löhne anzuheben. Migros und Coop haben die Mindestlöhne jeweils auf 4100 Franken angehoben, was aber im Vergleich zu den deutschen Discountern immer noch weniger ist. Bei Lidl Schweiz beträgt der Mindestlohn seit März 2021 4360 Franken pro Monat. Aldi Suisse erhöhte den Mindestlohn heuer gar auf 4600 Franken. Das sei nach eigenen Angaben «der deutlich höchste Mindestlohn im Schweizer Lebensmitteldetailhandel». Allerdings bekommen die meisten diesen Mindestlohn gar nicht, weil Aldi viele Teilzeitangestellte beschäftigt.

Auch bei der Competec-Gruppe steigt der Mindestlohn. Zur Handelsgruppe mit Logistiksitz in Willisau zählt zum Beispiel der Onlinehändler Brack. Laut einem Sprecher steigt der Mindestlohn, der für Angestellte im Monats- und Stundenlohn garantiert wird, nächstes Jahr auf 4200 Franken. Dieses Jahr lag er bei 4100. Gesamthaft gibt es bei Competec nächstes Jahr Lohnerhöhungen in der Grössenordnung von 1 bis 2 Prozent. Die Lohnerhöhungen bei der stark wachsenden Handelsgruppe waren in den letzten zwei Jahren leicht überdurchschnittlich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen