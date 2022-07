Swatch im Halbjahr: China flop, Omega Moonswatch top

Umsatz Lockdowns in China bremsen das Wachstum der Swatch Group – doch es gibt einen Hoffnungsträger Das strikte Regime im Reich der Mitte kostet die Bieler 400 Millionen Franken Umsatz. Immerhin: Der Hype um die Omega Moonswatch führt offenbar auch zu einem «rasanten Anstieg» der Nachfrage nach dem Original der Omega Speedmaster. Daniel Zulauf 14.07.2022, 17.10 Uhr

So sah es an der Londoner Carnaby Street am 26. März anlässlich der Lancierung der Omega Moonswatch aus. Yui Mok - Pa Images/PA Images/via Getty Images

Die Swatch Group steckt weiterhin in der Covid-Delle. Zwar hat der Hersteller zahlreicher bekannter Uhrenmarken wie Omega, Longines oder Swatch im ersten Semester eine Steigerung des wechselkursbereinigten Umsatzes zum Vorjahr um 7,4 Prozent auf 3,6 Milliarden Franken erreicht. Doch im Vergleich zum Jahr 2019, als die Virusinfektionen noch kein Thema waren, verbleibt ein Minus von 466 Millionen Franken.

Geschlossene Geschäfte und blockierte Lager

Swatch Group erklärt diesen Rückstand primär mit den Lockdowns in China, Hongkong und Macau. Diese hätten in den Monaten April und Mai einen Umsatzverlust in Höhe von rund 400 Millionen Franken bewirkt, heisst es in dem am Donnerstag veröffentlichten Halbjahresbericht. Einerseits hätten viele Retailgeschäfte in der Region aufgrund der staatlichen Schutzmassnahmen geschlossen bleiben müssen. Anderseits seien keine Produktauslieferungen aus den zentralen Lagerhäusern an die Verkaufspunkte möglich gewesen.

Im Juli des vergangenen Jahres hatte die Swatch Group in China und Macau, aber auch in Russland und in Amerika die höchsten Umsatzwachstumsraten vermeldet. Während der Konzern Anfang März die Exporte nach Russland eingestellt und die Läden in dem Land geschlossen hat, führte der unerwartete Ausbruch der Pandemie nun auch in China zu einem drastischen Einbruch der dortigen Geschäfte. Vor diesem Hintergrund wurde der Zwischenbericht an der Börse positiv aufgenommen. In einem von Konjunktursorgen belasteten Gesamtmarkt konnten die Swatch-Group-Aktien ihr Vortagesniveau knapp halten. Allerdings verkehren die Inhaberpapiere bei einem Kurs von leicht über 230 Franken fast 30 Prozent unter dem Niveau von Juli 2021.

Gestiegenes Rezessionsrisiko veranlasst Investoren zur Vorsicht

Das deutlich gestiegene Rezessionsrisiko in den USA und in Europa scheint die Investoren zur Vorsicht zu veranlassen. Noch wachsen diese Märkte im zweistelligen Prozentbereich, wie Swatch Group mitteilt. Insbesondere Amerika entpuppte sich in den vergangen zwei Jahren zum Wachstumsmotor des Unternehmens. 2021 erreichte die Regionen einen Anteil von 12 Prozent an den Gesamtverkäufen. In den besten Jahren vor Ausbruch der Pandemie realisierte die Swatch Group in Amerika rund 9 Prozent, in Europa 28 Prozent und im sogenannten Greater-China-Markt, inklusive Hongkong und Macau, rund 36 Prozent der Gesamtverkäufe.

Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern weiterhin mit einem zweistelligen Umsatzwachstum. Die Prognose geht von einem anhaltend guten Geschäftsverlauf in Amerika und von einer starken Erholung Chinas im zweiten Semester aus. Unter dieser Annahme könnte der Jahresumsatz in die Gegend von 7,6 Milliarden Franken kommen, was allerdings immer noch deutlich unter den 8,2 Milliarden Franken läge, die das Unternehmen im letzten Jahr vor Ausbruch der Pandemie erwirtschaftet hatte. Damals hatte der Konzern im ersten Halbjahr einen Gewinn von 415 Millionen Franken ausgewiesen. Heuer resultierte nach sechs Monaten ein Reinergebnis von 320 Millionen Franken.

Omega Moonswatch als Hoffnungsträger

Zu den grossen Umsatzhoffnungen im Swatch-Group-Portfolio zählt aktuell die Omega Moonswatch. Der Nachbau der legendären Mondlandeuhr Omega Speedmaster im Swatch-Format stösst, wohl nicht zuletzt aufgrund des für das breite Publikum erschwinglichen Preises von 250 Franken, weltweit auf grosses Interesse. Die Swatch Group spricht in der Medienmitteilung von einer «täglich wachsenden Nachfrage», welche die verfügbaren Produkte «bei weitem» übersteige. Die Uhren werden ausschliesslich über 110 ausgewählte Swatch-Läden verkauft. Der Hype um die Omega Moonswatch habe auch zu einem «rasanten Anstieg der Nachfrage» nach dem Original der Omega Speedmaster Moonwatch geführt und für Lieferengpässe gesorgt.