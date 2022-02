Umstrittene Gaspipeline «Endlich ein klares Zeichen setzen»: Politische Massnahmen gegen Nord Stream 2 in der Schweiz gefordert Nach dem Einmarsch in der Ukraine steht hinter der Zukunft des russischen Prestigeprojekts ein grosses Fragezeichen. Die USA hat die in Zug ansässige Betreibergesellschaft mit Sanktionen belegt. Die Swisscom schweigt derweil über ein mögliches Engagement. Gregory Remez Jetzt kommentieren 24.02.2022, 19.00 Uhr

Es werde kein Nord Stream 2 mehr geben, wenn Russland einmarschiert, warnte US-Präsident Joe Biden noch vor wenigen Tagen. Nach dem Beginn der russischen Militäroffensive in der Ostukraine ist nun nicht nur die Zukunft der umstrittenen Ostseepipeline ungewiss. Auch stellt sich die Frage, wie es mit der in Zug ansässigen Betreibergesellschaft Nord Stream 2, einer Tochter des russischen Gaskonzerns Gazprom, weitergeht.

Unscheinbar: Eingang zum Firmengebäude von Nord Stream 2 im Zentrum von Zug. Bild: Stefan Kaiser (24. Februar 2022)

Bereits am Mittwoch hatten die USA Sanktionen gegen das Unternehmen und seine Manager verhängt. Die Entscheidung sei ein weiterer Teil einer ersten Tranche von Sanktionen, erläuterte Präsident Biden. Man habe sich eng mit Deutschland koordiniert, das am Tag zuvor die Zertifizierung für die Pipeline gestoppt hatte, über die dereinst Gas von Russland nach Norddeutschland fliessen sollte.

Sanktionen gegen Geschäftsführer und Putin-Vertrauten

Bisherige US-Sanktionen richteten sich lediglich gegen Personen, Einrichtungen und Schiffe, die am Bau der knapp 2500 Kilometer langen Röhre beteiligt waren, jedoch nicht gegen die Betreibergesellschaft und ihre Führung – primär aus Rücksicht auf Deutschland. Nun schlägt die US-Regierung also eine härtere Gangart ein, um ihr Versprechen von einem «schnellen Ende von Nord Stream 2» einzulösen.

Ex-Bundeskanzler und heutiger Nord-Stream-2-VRP Gerhard Schröder (links) mit CEO Matthias Warnig im deutschen Lubmin, wo die Gaspipeline endet. Bild: Stefan Sauer/EPA (4. September 2006)

Die verhängten Sanktionen dürften sich allen voran gegen Matthias Warnig richten, den Geschäftsführer von Nord Stream 2. Der einstige Stasi-Offizier wohnt heute in Süddeutschland und gilt als enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Wie oft der 66-Jährige in Zug weilt, will Nord Stream 2 nicht verraten. Seine Reisefreiheit dürfte durch die Massnahmen künftig allerdings stark eingeschränkt sein.

Die Schweiz hat sich den US-Sanktionen bisher nicht angeschlossen. Fragen, ob nun strengere Massnahmen gegen Nord Stream 2 oder die ebenfalls in Zug ansässige Schwestergesellschaft Nord Stream ergriffen werden, liess das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag unbeantwortet. Aussenminister Ignazio Cassis bestätigte in einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag lediglich, dass die Schweiz die bisherige EU-Liste von sanktionierten Russen übernehme; dort ist das Management von Nord Stream 2 aber nicht vertreten.

Interpellation: «Klare Haltung» der Zuger Regierung gefordert

Um klare Ansagen foutiert sich zurzeit auch die Zuger Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann-Gut (Mitte), die für die Kontaktpflege mit den Unternehmen zuständig ist. Dass Nord Stream 2 von Russland kontrolliert wird und in einen gefährlichen geopolitischen Konflikt verwickelt ist, sei «für den Kanton kein Thema», liess sie kürzlich in einem Interview mit der «Sonntagszeitung» verlauten.

Lässt sich Zeit: Zuger Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann-Gut. Bild: Stefan Kaiser (24. März. 2020)

Auch nach den jüngsten Ereignissen wollte Thalmann-Gut auf wiederholte Nachfrage keine Stellung beziehen. «Die Relevanz des Themas ist auf Ebene Bund», liess die Mitte-Politikerin über eine Sprecherin ausrichten und verwies auf eine hängige Interpellation der Fraktion der Alternativen – die Grünen (ALG). Bis zu deren Beantwortung könne sie sich nicht äussern.

Dafür kann sie sich bis zu einem Jahr Zeit nehmen. In der am Dienstag eingereichten Interpellation fordert die ALG eine «klare Haltung der Zuger Regierung zu Nord Stream». Der Fall beweise einmal mehr, dass die Devise «nichts sehen, nichts hören, nichts sagen» nicht aufgehe. Mit Nord Stream 2 befinde sich auch der Kanton Zug «im Strudel der Weltpolitik». Er sei herausgefordert, darüber Rechenschaft abzulegen und die bisherige Praxis gegenüber solchen Firmen zu überdenken.

Es gehe ja nicht nur um Nord Stream 2, ergänzt ALG-Kantonsrat Luzian Franzini auf Anfrage:

«Zug ist heute ein wichtiger Umschlagplatz für russische Rohstoffe – das ist ein wichtiger Hebel der Schweiz gegen Russland. Daher sollten der Bundesrat und auch der Kanton Zug den Willen zeigen, endlich ein klares Zeichen zu setzen.»

Als nahe liegende Massnahmen nennt Franzini sofortige Einreisebeschränkungen und Kontosperren für russische Rohstoffhändler, zu denen etwa auch Geschäftsführer Warnig gehöre.

Zusammenarbeit zwischen Swisscom und Nord Stream?

Unklar bleibt derweil, wie es mit den Beschäftigten von Nord Stream 2 weitergeht. In der Schaltzentrale der Pipeline in Zug, unweit des Bahnhofs, sind rund 140 Personen aus 20 Ländern beschäftigt, davon rund ein Drittel Schweizerinnen und Schweizer. Man habe die Sanktionen zur Kenntnis genommen, heisst es vonseiten des Unternehmens. Man könne die jüngsten Ereignisse aber nicht kommentieren und müsse «entsprechende Informationen der Behörden an die Verfahrensbeteiligten abwarten».

Unklar ist weiter auch, ob mit Nord Stream 2 assoziierte Schweizer Unternehmen mit Sanktionen rechnen müssen. So hatte es seinerzeit eine Zusammenarbeit zwischen der Swisscom und der Nord Stream gegeben, der Betreibergesellschaft der ersten, im Jahr 2011 fertiggestellten Ostseepipeline. Gemeinsam mit ihrer Partnerin Verizon Business verlegte die Swisscom Glasfaserverbindungen zwischen der Zuger Schaltzentrale und den Kopfstationen in Russland und Norddeutschland.

Ob es nach wie vor eine derartige Partnerschaft mit Nord Stream und allenfalls auch mit Nord Stream 2 gibt, wollte die Swisscom weder bestätigen noch dementieren. Ein Sprecher sagte lediglich: «Wir beobachten laufend die Sanktionssituation gegenüber Unternehmen im internationalen Raum. Sofern erforderlich, werden wir entsprechende Massnahmen ergreifen.»

