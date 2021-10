Nord Stream 2 mit Gas befüllt: Sinken die Preise bald wieder?

Umstrittene Pipeline Sinken die Preise bald wieder? Nord Stream 2 erstmals mit Gas befüllt – was die Betreiber in Zug jetzt vorhaben Noch in diesem Jahr könnte die Ostseepipeline Nord Stream 2 in Betrieb gehen und für Entspannung auf dem Gasmarkt sorgen, auch in der Schweiz. Es gibt allerdings Hürden. Das sagen die Betreiber in Zug. Gregory Remez Jetzt kommentieren 08.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das russische Spezialschiff Fortuna auf dem Weg zur Verlegung der Pipeline Nord Stream 2 vor der deutschen Ostseeküste. Bild: Jens Büttner/Keystone (Wismar, 14. Januar 2021)

Nach jahrelangen politischen Querelen und baulichen Verzögerungen ist diese Woche erstmals Gas durch die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 geflossen. Die Befüllung des ersten Strangs habe begonnen, teilte die Projektgesellschaft Nord Stream 2 AG am Montag mit. Die Erstbefüllung sei notwendig, bevor der eigentliche Gastransport beginnen könne. Für den zweiten Strang liefen Vorbereitungen.

Zum geplanten Zeitpunkt der Inbetriebnahme machte die für das Projekt verantwortliche Nord Stream 2 AG keine Angaben. Fachleute gehen allerdings davon aus, dass noch im Oktober Gas durch die neue Pipeline von Russland nach Norddeutschland geliefert werden könnte. Bereits im nächsten Jahr soll diese 26 Millionen Haushalte in ganz Europa mit Erdgas versorgen – auch in der Schweiz.

Nord Stream 2 in Zahlen Pipeline-Länge: 2460 Kilometer (zwei Stränge à 1230 Kilometer)

Bauweise: 200'000 betonummantelte Stahlrohre auf dem Meeresboden

Jährliche Kapazität: 55 Milliarden Kubikmeter (laut den Betreibern genug, um 26 Millionen Haushalte in Europa zu versorgen)

Das lässt vor allem jene, die gegenwärtig mit Gas heizen oder tanken, hoffen. Denn die Inbetriebnahme der neuen Leitung dürfte die ersehnte Entspannung auf dem gerade heiss laufenden Gasmarkt bewirken. Eine Verknappung des Rohstoffs hatte zuletzt europaweit zu einem extremen Anstieg der Gaspreise geführt.

EWL glaubt an Erholung der Preise dank Pipeline

In der Schweiz heizen rund 20 Prozent der Haushalte mit Gas. Angesichts des nahenden Winters blicken sie mit Besorgnis auf die aktuelle Marktentwicklung. Bei einigen macht sich der Preisanstieg bereits in der Heizkostenabrechnung bemerkbar. Beispielsweise hat die EBS Energie AG in Schwyz seit Anfang Oktober die Erdgas- und Biogaspreise in allen Segmenten erhöht.

Auch der grösste Gasversorger der Zentralschweiz Energie Wasser Luzern (EWL), der fast die Hälfte seines Umsatzes mit Gas erwirtschaftet, liess kürzlich gegenüber unserer Zeitung verlauten, dass «eine Preiserhöhung nächstes Jahr nicht mehr abzuwenden sein wird.» Wie lange es dauert, bis der Gasmarkt sich wieder abkühlt, ist aktuell schwer abzuschätzen. Allerdings ist man auch bei EWL der Ansicht, dass die Inbetriebnahme der neuen Pipeline Nord Stream 2 zu einer rascheren Erholung der Gaspreise führen würde.

Schaltzentrale bleibt künftig in Zug

Was vielen der betroffenen Haushalte nicht bewusst sein dürfte: Die mehr als 2460 Kilometer lange Doppelröhre (zwei Stränge à 1230 Kilometer) des russischen Energiekonzerns Gazprom wird von der Schweiz aus betrieben. Schon der Bau oblag der in Zug domizilierten Nord Stream 2 AG, einer 100-prozentigen Tochter von Gazprom.

Dasselbe Unternehmen soll nun auch den Regulärbetrieb des Zehn-Milliarden-Projekts verantworten. Dazu wird die Nord Stream 2 AG gerade von einer Projekt- in eine Betreibergesellschaft überführt, wie das Unternehmen auf Anfrage erklärt. In Zug seien dafür aktuell rund 140 Mitarbeitende tätig, vorderhand in den Bereichen Geschäftsleitung, Recht, Logistik, Konstruktions- und Bauwesen. Während der Bauphase seien es gar über 200 Mitarbeitende gewesen.

Auf die Frage, warum sich die Nord Stream 2 AG ausgerechnet in Zug niedergelassen hat, gut 1000 Kilometer von der Ostseeküste entfernt, verweist das Unternehmen auf die «sehr guten Erfahrungen», die schon die Nord Stream AG in der Schweiz gemacht hat; diese betreibt die erste, 2012 fertiggestellte Ostseepipeline von Gazprom und sitzt ebenfalls in Zug. Die Zentrale befinde sich somit «auf neutralem Boden und in keinem der Länder, die Genehmigungen für die Pipeline erteilen müssen». Ausserdem könne man vom Flughafen Zürich nahezu jeden für das Projekt relevanten Ort im Direktflug erreichen.

USA drohten Schweizer Firma mit Sanktionen

Erst letzten Monat war die Leitung Nord Stream 2, die über weite Strecken parallel zu Nord Stream 1 verläuft, fertiggestellt worden. Ursprünglich hätte der 2018 begonnene Bau bereits 2019 beendet sein sollen, politischer Widerstand hatte das Projekt allerdings massiv verzögert. Namentlich die USA gingen resolut dagegen vor. So musste das mit den Verlegearbeiten beauftragte, in der Westschweiz domizilierte Unternehmen Allseas seine Arbeit wegen drohender US-Sanktionen Ende 2019 einstellen. Erst ein Jahr später konnte ein nächstes Teilstück mit dem russischen Spezialschiff «Fortuna» verlegt werden. Kurz darauf wurde auch dieses mit Sanktionen belegt.

Kritiker der Pipeline verweisen auf die Gefahr, Russland könnte die Pipeline für geopolitische Zwecke missbrauchen, weil es sich so unabhängiger von der Ukraine als wichtiges Transitland mache. Bereits heute bezieht Europa rund einen Drittel seines Erdgases aus Russland und dürfte künftig wegen sinkender Förderkapazitäten in den Niederlanden und Grossbritannien noch abhängiger von fremdem Gasvorkommen werden. Zumindest bis zu einem stärkeren Ausbau erneuerbarer Energien.

Aus Sicht der Betreiber in Zug schafft die neue Gasleitung hingegen keine neuen Abhängigkeiten, sondern zusätzliche Transportkapazitäten:

«Angesichts des steigenden Gasimportbedarfs in Europa in den kommenden Jahren soll Nord Stream 2 den ukrainischen Korridor ergänzen, nicht ersetzen.»

Für die Ukraine bleibe auch in Zukunft «mehr als genügend Platz, um bei der Erdgasversorgung Europas mit anderen Lieferrouten zu konkurrieren».

Von deutschen Behörden noch nicht zertifiziert

Bevor Nord Stream 2 aber tatsächlich Gas nach Europa befördert, gibt es einige letzte Hürden zu überwinden. Unter anderem muss das Milliardenprojekt noch durch die deutsche Bundesnetzagentur zertifiziert werden. Bei diesem Verfahren geht es darum, die Nord Stream 2 AG gemäss EU-Gasrichtlinie als unabhängige Transportnetzbetreiberin anzuerkennen. Dafür müsste diese belegen können, kein Monopol auf die Gasproduktion und die Infrastruktur zur Lieferung zu besitzen, und Dritten das Recht gewähren, in die Pipeline einzuspeisen – was bisher nicht geschehen ist.

Aus Zug heisst es dazu lediglich: «Nord Stream 2 wird weiterhin alle notwendigen Anstrengungen unternehmen, um die Einhaltung aller anwendbaren Regeln und Vorschriften sicherzustellen.»