Und die Sanktionen gegen Wladimir Putin wirken doch!

Krieg in der Ukraine Langsam, aber stetig – die Sanktionen gegen Putin wirken doch! Das Gerede über die angeblich fehlgeleiteten Sanktionen führt in die Irre. Sie entfalten ihre Wirkung langsam – und sind nur schon nötig, um Kriegstreiber Wladimir Putin für seinen Völkerrechtsbruch zu verurteilen. Pascal Michel Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Wie lange kann Putin die Kriegswirtschaft aufrechterhalten? Keystone

Wladimir Putins Wirtschaft befindet sich im Sturzflug. Russland ist faktisch bankrott, die Teuerung belief sich zuletzt auf über 16 Prozent, und das Moskauer Finanzministerium rechnet bis Ende Jahr mit einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts von 12 Prozent.

Zwar zeigt sich Aggressor Putin vordergründig unbeeindruckt von den westlichen Sanktionen. Paradoxerweise profitiert er auf den ersten Blick gar davon: Durch die stark steigenden Öl- und Gaspreise fliessen Milliarden ins Land, die etwa die Landeswährung Rubel stützen.

Die Behauptung, dass die verhängten Strafmassnahmen auf den Westen zurückfallen und gar mehr schaden als nützen, ist dennoch zu kurz gegriffen. Sie werden ihre ökonomische Wirkung langfristig entfalten und das Land in seiner wirtschaftlichen Entwicklung um 10 bis 15 Jahre zurückwerfen, wie der UBS-Chefökonom Daniel Kalt vorrechnete. Und sobald das Ölembargo Ende dieses Jahres greift, kann Putin seinen Trumpf, seine Energieexporte, nur noch beschränkt ausspielen.

Was können Sanktionen leisten?

Ein wichtiges Ziel der westlichen Sanktionsregimes ist, dass sie Putin und seinen Staat dort treffen, wo es wehtut: bei den Oligarchenvermögen, bei den Rohstoffexporten, bei der Teilnahme an den internationalen Finanzströmen. Gleichzeitig wurden die Sanktionen so ausgestaltet, dass sie der russischen Zivilbevölkerung so wenig wie möglich schaden.

Natürlich steht dahinter primär die Idee, Putin und seine Elite so rasch wie möglich von seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg abzubringen. Wer aber geglaubt hat, die Sanktionen würden dem mutmasslichen Kriegsverbrecher im Kreml innert kürzester Zeit Konzessionen abtrotzen, hat weder verstanden, wie chauvinistisch Putin auf die internationale Politik blickt, noch, was Sanktionen daneben bewirken sollen.

Sie dienen nämlich auch dazu, Russland längerfristig von den technischen und wirtschaftlichen Mitteln abzuschneiden, überhaupt Krieg zu führen. Und schliesslich geht es darum, einem dermassen eklatanten Bruch des Völkerrechts wie den Überfall auf die Ukraine nicht nur mit scharfen diplomatischen Noten, sondern mit handfesten Massnahmen zu begegnen.

Verteidigung des Gewaltverbots

Dieser Aspekt wird in der Debatte um die Schlagkraft der Sanktionen kaum thematisiert. Denn es gilt mit ihnen auch, das sogenannte Gewaltverbot, ein zentraler Bestandteil der UN-Charta, zu verteidigen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hielt die UNO nämlich im Artikel 2 fest, dass die Androhung oder Anwendung von Gewalt zwischen Staaten in den internationalen Beziehungen keinen Platz hat. Um dieses Gebot zu schützen, stehen dem UN-Sicherheitsrat auch Wirtschaftssanktionen zur Verfügung.

Da Russland als Vetomacht selbst im Sicherheitsrat sitzt und dort jegliche Interventionen blockieren kann, ist es umso wichtiger, dass alle westlichen Demokratien in die Bresche springen und Putin aufzeigen, dass sein Verhalten nicht toleriert wird – mit Sanktionen. Wenn US-Präsident Joe Biden vor der Weltpresse zu Kriegsbeginn erklärte, Putin und sein Land würden die Konsequenzen für den Krieg tragen, gehört diese Ebene auch dazu.

Eine Problematik indes bleibt. Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden einiges an Fingerspitzengefühl benötigen, um den richtigen Zeitpunkt für eine Lockerung der Sanktionen zu finden. Reichen dafür bereits ein Waffenstillstand? Oder konkrete Ergebnisse in Friedensverhandlungen? Eine Kapitulation Russlands? Das Dilemma: Reduziert die Weltgemeinschaft den Druck auf Putin zu früh, könnte dieser erneut losschlagen. Die Vergangenheit hat gezeigt, wie wenig sich der Herrscher im Kreml um Versprechungen und Verträge schert.

Behält der Westen hingegen Putins Wirtschaft zu lange im Würgegriff, könnte sich Russland auf Jahre hinaus aus der Weltwirtschaft und der Schlichtung auf dem internationalen Parkett ausklinken. Dies würde das unermessliche Leid in der Ukraine verlängern und gleichzeitig weiterhin Verwerfungen bei der Energieversorgung nach sich ziehen.

Ausstieg muss glaubwürdig bleiben

Wie eine taktisch kluge Annäherung an einen vormaligen Paria nicht aussehen sollte, demonstrierte Joe Biden jüngst bei seinem Besuch beim saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, der den Journalisten Jamal Khashoggi ermorden liess. Nun, da Bidens Wirtschaft nach Öl lechzt, ist der Schlächter «MBS» plötzlich wieder im Geschäft. Erst die Strafe, dann «business as usual»: Damit unterhöhlen die USA die Werte, die sie gerade mit Sanktionen verteidigen wollen. Es ist zu hoffen, dass sich ein solcher Fehler bei Wladimir Putin nicht wiederholt.

