Proteste bei Toblerone: Angestellten kämpfen weiter für mehr Lohn

Unerfüllte Lohnforderungen «Das Angebot ist eine Frechheit»: Jetzt reagiert das Toblerone-Personal mit Protesten Der US-Konzern Mondelez will auf die Lohnforderung von 6 Prozent der Belegschaft nicht eingehen. Jetzt reagieren die Angestellten mit einer Protestaktion. Gabriela Jordan Jetzt kommentieren 27.03.2023, 16.53 Uhr

Sämtliche in die Welt exportierte Toblerone wird im Werk in Bern produziert. Zumindest noch: Ab Sommer wird ein Teil der Produktion aus Kosten- und Platzgründen in die Slowakei verlegt. Dominic Favre / KEYSTONE

Die Lohnverhandlungen in der Toblerone-Fabrik in Bern Brünnen verlaufen harzig. Das teilt die Gewerkschaft Unia mit, die die Angestellten des Schokoladenherstellers bei den Gesprächen mit dem US-Mutterkonzern Mondelez unterstützt. Die Lohnforderung ist wohl die höchste der ganzen Schweiz: Wie CH Media berichtete, will die rund 200-köpfige Belegschaft mit Verweis auf die Teuerung und eine zuletzt stark gestiegene Arbeitsbelastung 6 Prozent mehr Lohn.

Darauf will Mondelez nicht eingehen. Nach drei Verhandlungsrunden liege das Angebot von Seiten des Konzerns nun bei 1,5 Prozent, heisst es in der Mitteilung. «Das Angebot ist eine Frechheit. Der Mondelez-Konzern will seinen Beschäftigten trotz Milliardengewinnen einen drastischen Kaufkraftverlust aufzwingen», kritisiert Unia-Sprecher Philipp Zimmermann. Das aktuelle Angebot liege unter der Teuerung und sei erst auf grossen Druck der Belegschaft und der Unia zustandegekommen.

Die Angestellten reagierten auf das nicht zufriedenstellende Ergebnis am heutigen Montag «mit einer ersten Protestaktion». Eine Delegation der verschiedenen Abteilungen versammelte sich demnach vor dem Werkseingang und «wies mit Transparenten, Fahnen und einem Trillerpfeifenkonzert die Werksleitung und den Konzern zurecht». Auf das Lahmlegen der Produktion sei bewusst verzichtet worden. Die nächste und damit vierte Verhandlungsrunde findet im April statt.

Blick in die Toblerone-Fabrik in Bern Brünnen. Dominic Favre / KEYSTONE