Gewerbeverband lässt Vorwürfe gegen designierten Chef abklären

UNRUHE IM SCHWEIZERISCHEN GEWERBEVERBAND Falsche akademische Titel und Plagiate? Gewerbeverband lässt Vorwürfe gegen designierten Direktor Schneider prüfen Henrique Schneider soll am 1. Juli Hans-Ulrich Bigler als Direktor des Gewerbeverbandes ablösen. Ob es wirklich dazu kommt, hängt nun von einem externen Gutachten ab. Francesco Benini Jetzt kommentieren 22.03.2023, 05.00 Uhr

Henrique Schneider, designierter Direktor des Gewerbeverbandes. Bild: Ennio Leanza / Keystone

Die Vorwürfe der «NZZ am Sonntag» sind happig: Henrique Schneider habe sich in seinen Publikationen mit akademischen Titeln geschmückt, die er gar nicht trage. So habe sich Schneider unter anderem als Professor der Universität Wien und als Professor der Universität Graz ausgegeben; beide Bezeichnungen sind falsch. Das Sonntagsblatt schrieb darum von einem «Titelmissbrauch».