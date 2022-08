Unsichere Lage Genfer Autosalon auch für 2023 abgesagt Der Genfer Autosalon wird auch nächstes Jahr nicht stattfinden. Die Veranstalter nannten am Donnerstag globale wirtschaftliche und politische Unsicherheiten sowie die Corona-Pandemie als Gründe, die traditionsreiche Branchen-Schau zum vierten Mal in Folge abzusagen. 18.08.2022, 22.10 Uhr

Wegen der Risiken seien viele Hersteller nicht in der Lage, ihre Teilnahme zu garantieren. Deshalb wird der Autosalon in Genf zum vierten Mal in Folge abgesagt.