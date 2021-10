Unsicherheit wächst Zentralschweizer Unternehmen spüren erste Folgen der Evergrande-Krise Die Aussichten für die weitere Entwicklung der chinesischen Industrie sind ungewiss, nicht nur im Bausektor. Das sorgt auch hierzulande für Unruhe, insbesondere bei Bauzulieferern wie Schindler. Gregory Remez Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Nach dem jahrelangen Aufschwung steht der chinesische Bausektor vor einer jähen Korrektur. Zuletzt mehrten sich Stimmen, die von einer Überhitzung warnten. Mit dem drohenden Absturz des Immobilienkonzerns Evergrande, dem zweitgrössten der Volksrepublik, muss sich die Baubranche nun auf eine kalte Dusche gefasst machen.

Noch steht der taumelnde Koloss, ein Konkurs konnte gerade noch abgewendet werden. Auch hat die chinesische Regierung signalisiert, alles daran zu setzen, den Fall Evergrande nicht zu einem «Lehman-Moment» werden zu lassen – sprich einen globalen Kartenhauseffekt wie vor der Finanzkrise 2008 mit allen Mitteln zu verhindern. Dennoch ist zu erwarten, dass sich eine Abkühlung des Immobiliensektors weit über die Grenzen der Volksrepublik auswirken dürfte.

Ein wichtiger Wachstumstreiber fällt aus

Einige Schweizer Unternehmen, allen voran Bauzulieferer, bekommen die Folgen bereits zu spüren. Beispielsweise erlitten die Aktien des Baarer Baustoffkonzerns Sika – seit Jahren einer der Börsenlieblinge – einen herben Rückschlag. Auch die Partizipationsscheine des Ebikoner Liftherstellers Schindler verloren stark an Boden, nachdem sie Mitte des vergangenen Monats noch auf einem Allzeithoch notiert hatten.

Die nervöse Reaktion der Anleger zeigt, wie gross die Unsicherheiten mit Blick auf die weitere Entwicklung der chinesischen Industrie sind, nicht nur im Bausektor. Zwar dürften sich die unmittelbaren Verluste bei Schweizer Unternehmen selbst im Fall eines Kollapses von Evergrande in Grenzen halten. Dennoch droht gerade für jene Firmen, die sich weit in den chinesischen Markt vorgewagt haben, ein wichtiger Wachstumstreiber der vergangenen Jahre auszufallen.

Die Überkapazitäten in vielen Industriesektoren, gepaart mit einem stockenden Bausektor, haben Ökonomen jüngst veranlasst, dem sonst so zuverlässig schnurrenden Wirtschaftsmotor ein geringeres Wachstumstempo vorherzusagen. Die Bank of America etwa senkte ihre Prognose für Chinas Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr von 6,2 Prozent auf 5,3 Prozent. Das wäre deutlich langsamer als erwartet.

Die chinesische Regierung war bereits vor den Schwierigkeiten von Evergrande darum bemüht, Luft aus der drohenden Blase zu lassen, indem sie Schulden im Immobiliensektor abbaute. Unter Analysten war von «Pekings verzweifelten Abkühlungsbemühungen» die Rede. Erste Anzeichen dafür machten sich auch in Ebikon bemerkbar. Gemäss Schindler haben sich die Durchlaufzeiten, also die Periode von der Initiierung bis zur Fertigstellung eines Projekts, «seit einiger Zeit erhöht».

Geschäft mit Neuinstallationen gerät unter Druck

Der Lifthersteller ist wie seine Konkurrenten stark von Geschäften in der Volksrepublik abhängig. Denn China ist nicht nur ein aussichtsreicher Wachstumsmarkt, sondern bereits heute der wichtigste Abnehmer von Liften und Rolltreppen. Zwei von drei Aufzügen und Fahrtreppen weltweit werden dort verbaut. Zurückzuführen ist das nicht zuletzt auf den Hochhausboom, wie ihn Evergrande und andere chinesische Immobilienkonzerne befeuert haben.

Im letzten Jahr stammten 28 Prozent des Umsatzes von Schindler aus der Region Asien-Pazifik, wobei China laut einer Konzernsprecherin «der wichtigste Markt ist und mehr als die Hälfte vom asiatisch-pazifischen Raum ausmacht». Das mit Abstand wichtigste Geschäft sind die Neuinstallationen:

«In der letzten Dekade wuchs China im Bereich Neuanlagen jährlich zwischen 5 bis 10 Prozent.»

Angesichts der aktuellen Vorzeichen darf bezweifelt werden, dass der Bereich in naher Zukunft weiterhin so schnell wachsen wird. Zwar beteuert Schindler, «kein materielles Exposure mit Evergrande» zu haben (was damit genau gemeint ist, etwa ob noch Zahlungen ausstehend sind, dazu wollte die Sprecherin keine Angaben machen). Dennoch wird das Geschäft mit Neuinstallationen in China zwangsläufig sinken, sobald dort weniger gebaut wird.

Am 21. Oktober wird Schindler das nächste Quartalsergebnis präsentieren. Dann wird sich weisen, ob möglicherweise gar eine Gewinnwarnung für das laufende Jahr nötig wird. Im ersten Semester hatte der Konzern in China noch starken Rückenwind gespürt, im asiatisch-pazifischen Raum gar die weltweit höchste Wachstumsrate erzielt.

Sika und Holcim bisher kaum betroffen

Etwas entspannter blicken derweil hiesige Baustofffirmen auf die kommenden Monate. Cemsuisse etwa, der Verband der Schweizerischen Zementindustrie, erwartet derzeit «keine Auswirkungen auf die lokale Industrie», wie ein Sprecher auf Anfrage betont. 90 Prozent des in der Schweiz verwendeten Zements werde hierzulande produziert. Insofern sei die lokale Industrie weniger konjunkturanfällig.

Der Zementriese Holcim ist in China lediglich über ein Gemeinschaftsunternehmen präsent, an dem der Konzern 42 Prozent hält. Evergrande ist kein Kunde. Auch beim Baukonzern Sika nicht, der auf dem chinesischen Wohnmarkt klar untervertreten ist. Stattdessen sei man stärker im Bereich der infrastrukturellen und kommerziellen Bauen aktiv, führt ein Sprecher aus. Diese machten rund 80 Prozent von Sikas Aktivitäten in China aus – und «performen nach wie vor sehr gut».

Allerdings dürften auch Sika und Holcim nicht gänzlich verschont bleiben, wenn die erwartete Abkühlung im Bausektor auf die gesamte chinesische Industrie übergreift. Diese getrübten Aussichten sind denn auch der Grund für die gegenwärtige Nervosität unter den Anlegern.