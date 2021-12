Uri Weggefährten über den ägyptischen Investor Sawiris: «Wie ein Sechser im Lotto, dass er nach Andermatt gekommen ist» Vor 16 Jahren stellte Samih Sawiris der Andermatter Bevölkerung sein Tourismusprojekt vor. Nun hat er sein Unternehmen Orascom seinem Sohn übergeben. Weggefährten erinnern sich, wie es damals zum Kontakt mit dem unbekannten ägyptischen Investor kam. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 17.12.2021, 11.00 Uhr

Samih Sawiris vermacht sein Tourismusunternehmen Orascom seinem Sohn Naguib. Wie am Mittwoch bekannt geworden ist, soll der ägyptische Investor aber bis auf weiteres Mehrheitsaktionär und Verwaltungsratspräsident von Andermatt Swiss Alps bleiben. Das hört man in Andermatt gerne, denn nach anfänglich grosser Skepsis gegenüber seinen Plänen hat der 64-Jährige mittlerweile viele Fans im Urserntal.

Aus 50 Millionen wurde 1 Milliarde

Jener Mann, der Sawiris nach Andermatt geholt hat, ist FDP-Ständerat Josef Dittli. «Wir gingen anfänglich davon aus, Samih Sawiris wolle ‹nur› 50 Millionen Franken investieren», erinnert sich der Attinghauser.

Ständerat Josef Dittli holte Sawiris nach Andermatt. Bild: Peter Schneider/Keystone

Dittli war Urner Sicherheitsdirektor, als es zum ersten Kontakt kam: «An einem Anlass im November 2004 sass ich neben dem ehemaligen Schweizer Botschafter in Ägypten, Raimund Kunz. Ich berichtete ihm über die schwierige Situation bei uns, Uri sei eine Steuerhölle, verliere Arbeitsplätze und leide unter der Abwanderung, man müsse doch das Gebiet aufwerten, der Tourismus wäre eine Chance, aber dazu brauche es Investoren.» Da erinnerte sich Kunz an den Investor Samih Sawiris. Kunz stellte den Kontakt her – prompt zeigte Sawiris Interesse.

Sawiris besuchte Ende Februar 2005 Andermatt. «Am ersten Abend sprachen wir über Gott und die Welt und das Urserntal und nicht über die Projektidee. Aber ich glaube, an jenem Abend wurde jene emotionale Brücke des Vertrauens gelegt, welche das Angehen des Resorts erst ermöglichte», erzählt Dittli. Am Tag danach fand der legendäre Helikopterflug statt: Alt Nationalrat Franz Steinegger zeigte Sawiris das Gebiet aus der Vogelperspektive. Das Interesse war definitiv geweckt, Sawiris hatte Feuer gefangen.

Samih Sawiris stellte vor ziemlich genau 16 Jahren sein Projekt in der Mehrzweckhalle in Andermatt vor. Bild: Daniel Tischler (18. Dezember 2005)

Der Ägypter wollte aber viel mehr als 50 Millionen investieren. Bis heute sind es weit über eine Milliarde Franken – tausend Arbeitsplätze sind entstanden. «Es war wie ein Sechser im Lotto, dass Sawiris nach Andermatt gekommen ist», sagt Dittli.

Umweltverbände waren skeptisch

Ähnlich euphorisch klingt die heutige Mitte-Ständerätin Heidi Z’graggen, die damals das Projekt raumplanerisch aufgegleist und die kantonale Projektgruppe geleitet hat. Doch einfach war es am Anfang nicht. Sie spricht von vielen Hürden, die man habe nehmen müssen.

Mitte-Ständerätin Heidi Z’graggen hat damals die kantonale Projektgruppe geleitet. Bild: Urs Hanhart

So brauchte es eine Bewilligung für eine Ausnahme von der Lex Koller, die es Menschen aus dem Ausland erschwert, in der Schweiz Grundstücke zu kaufen. Auch musste man die Bevölkerung, insbesondere die betroffenen Bauern, und die Umweltverbände mit ins Boot holen. «Die Umweltverbände waren anfänglich skeptisch, am Ende aber hat Samih Sawiris mehr Ausgleichsmassnahmen realisiert, als er musste, etwa auf der Skipiste oder dem Golfplatz», sagt Z’graggen.

Sie erzählt, wie Sawiris an der denkwürdigen Informationsveranstaltung eine Woche vor Weihnachten 2005 in Andermatt zu den Menschen sprach und mit seiner Eloquenz und seinem Humor die Herzen gewann. Eine Einheimische fragte besorgt, ob Sawiris gedenke, für den Hotelbau «alle Ihre Ägypter» mit nach Andermatt zu bringen. Worauf Sawiris scherzte: «Auf keinen Fall, die würden sich hier alle zu Tode frieren.»

Immobilienpreise sind durch die Decke gegangen

Kritik gab es immer wieder, etwa von den Umweltverbänden. Einer der wenigen öffentlich bekannten Kritiker ist Andreas von Schulthess, ehemaliger Dorfarzt in Andermatt. In früheren Medienberichten bezeichnete er Sawiris als Spekulanten, sprach von «Fünf-Sterne-Bonzentourismus wie in Gstaad und Zermatt» und fand, alles sei überdimensioniert und überhaupt nicht nachhaltig.

Der ehemalige Andermatter Dorfarzt Andreas von Schulthess kritisiert das Projekt heute noch. Bild: Manuela Jans-Koch

Und heute? Seine Haltung hat sich nicht grundlegend geändert: «Die Überbauung der Talebene ist wie eine Faust aufs Auge. Ich erachte es nach wie vor als absolut fragwürdig, dass er die hochalpine Landschaft verbaut hat.» Andreas von Schulthess anerkennt zwar, dass Sawiris mit dem Chedi und dem Ausbau des Skigebiets Erfolg habe, dennoch sei das Projekt nicht gut gewesen für Andermatt. «Und es wird ja immer noch weiter gebaut, es ist eine Dauerbaustelle», sagt er. Die Immobilienpreise in Andermatt seien seit Sawiris’ Resortaktivitäten durch die Decke gegangen, «sodass sich jüngere Einheimische kaum mehr eine Wohnung kaufen können».

Letztlich schaffte es Sawiris zwar, die Bedenken zu zerstreuen, doch sein Projekt blieb ein Eingriff in die Natur, und dieser gefiel nicht allen. In gewissen Kreisen ist Sawiris bis heute ein rotes Tuch. Seine Ernennung zum Urner Ehrenbürger mitten in der Pandemie ging nicht ohne Nebengeräusche über die Bühne und sein neustes Projekt sorgte ebenfalls prompt für Kritik: Der ägyptische Investor will am Urnersee zwei Bootshäfen mit Hotels, Wohnungen und Geschäften bauen. Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz zeigte sich darob entsetzt und sprach von einer «Disneylandisierung». Die Geschichte wiederholt sich. Vielleicht ist es letztlich so, wie ein Andermatter Bauer 2008 zur NZZ sagte: «Der Föhn und der Neid sind die ältesten Bewohner Uris.»

