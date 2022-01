Börse: Erst Absturz, dann ab wie die Rakete. So kam es zur Wende

US-Börsen Erst brechen die Aktienkurse ein, dann schiessen sie in die Höhe wie Raketen – Was das für Schweizer Hypotheken bedeutet So ein Börsencomeback wie in den USA gab es noch gar nie. Doch die Nervosität bleibt gross, aus Angst vor einer starken Zinswende und einem Krieg in der Ukraine. Was das für Schweizer Hypothekarschuldner bedeutet. Niklaus Vontobel 25.01.2022, 10.38 Uhr

Grosse Aufregung: Die amerikanischen Börsen erlebten eine Aufsehen erregende Aufholjagd Keystone

Am Tag danach sind die Schlagzeilen in der angelsächsischen Presse voll von diesem Börsentag. Das amerikanische «Wall Street Journal» schreibt, auf einen «tiefen Einbruch» sei ein «massives Comeback» gefolgt. Die «Financial Times» titelt: «US-Aktien kehren schwere Verluste um, da Käufer auf den Plan treten.» Und die Nachrichtenagentur Bloomberg fasst zusammen, der Handelstag an der Wall Street sei «wild» gewesen.

Um die Mittagszeit waren die Verluste noch gross. Der Dow Jones war

3,25 Prozent im Minus, der S&P500 um 4 Prozent, der Nasdaq Composite Index gleich um 4,9 Prozent. Die Börsenindizes wurden vor allem von den Technologiefirmen hinunter gezogen. Selbst Giganten wie Tesla stürzten ab, ebenso Apple, Amazon oder Microsoft. Und die letztes Jahr noch himmelhochfliegenden Kryptowährungen setzten ihren Sturzflug fort. Im Vergleich zu ihrem November-Hoch haben sie nun 40 Prozent eingebüsst.

Enorme Schwankungen

Es folgte das «massive Comeback». Anscheinend nutzten Investoren die Kursverluste, um sich zu etwas günstigeren Kursen einzukaufen in einen teuren Aktienmarkt. Auch der Index «Dow Jones» schloss leicht im Plus, was ihm nach solchen Tagesverlusten noch nie gelungen war. Am Ende des Börsentages war es, als wäre nichts geschehen. Die Börsenindizes schlossen mit leichten Gewinnen. Der Ökonom Paul Krugman konnte auf Twitter witzeln: «Ich war den ganzen Tag unterwegs, aber wenn ich mir die aktuellen Preise ansehe, ist wohl nicht viel auf dem Markt passiert?»

Hinter den extremen Schwankungen steht vor allem die bevor stehende Zinswende. Die Börsianer rätseln, wie aggressiv die US-Notenbank gegen die hohe Inflation vorgehen wird. Im Dezember war die Teuerung gar auf 7 Prozent geschnellt, es war der höchste Wert seit 1982. Mit einer solch hohen Teuerung hatte die amerikanische Notenbank zunächst nicht gerechnet. Nun muss sie schneller reagieren als einmal gedacht. Diese Woche wird sie kommunizieren, wie sie weiter vorgehen will, und sie wird die Märkte auf erste Leitzinserhöhungen vorbereiten. Ihr Chef Jay Powell tritt am Mittwoch vor die Öffentlichkeit. Höhere amerikanische Leitzinsen entfalten ihre Wirkung im ganzen Finanzsystem, und das weltweit. Tendenziell ziehen sie auch in der Schweiz das Zinsniveau in die Höhe.

Kausalkette reicht bis zu den Schweizer Zinsen auf Hypotheken

Aktien könnten tendenziell an Wert verlieren. Weil die Gewinne der Unternehmen mit einem höheren Zins abdiskontiert werden müssen. Sinken die Aktienkurse über längere Zeit, wird es unter anderem für Pensionskassen schwieriger, die zukünftigen Renten zu finanzieren. Doch ist es nicht eindeutig, wie sich höhere Leitzinsen auf Aktienkurse auswirken. Zugleich gehen höhere Leitzinsen zumeist einher mit höheren Wirtschaftswachstum - und das bedeutet wiederum höhere Gewinne, was gut ist für die Aktien. Es ist also auch gut möglich, dass der aktuelle Börsenboom noch weiter geht, trotz höherer Zinsen.

Höhere Leitzinsen in den USA drücken auch in der Schweiz das Zinsniveau nach oben. Unter anderem könnten darum die Zinsen auf Hypotheken weiter steigen. Mit einem allzu kräftigen Anstieg rechnet zwar niemand, doch die Rekordtiefststände wären dann vorbei. Hypotheken würden leicht teurer. Die Banken könnten dies nutzen, um ihre Angebote zu erhöhen und auch wieder leicht höhere Margen durchzusetzen. Wobei sich die Hypothekarschuldner sich diesem Trend entgegenstemmen können, indem sie fleissig nach dem besten Angebot shoppen.

Ein Teenager-Hacker kontrolliert aus der Ferne die Hupen von Teslas

An diesem börsenhistorischen Montag kamen die Techgiganten mit blauen Augen davon. Zumindest galt dies für Amazon, Microsoft und Apple. Hingegen verlor Elon Musk mit Tesla immerhin 1,5 Prozent. Damit hat der Elektroautohersteller seit Jahresanfang fast einen Viertel seines Wertes verloren. Die Investoren spekulieren, dass eine starke Zinswende solchen Börsenüberfliegern wie Tesla besonders weh tun könnte. Im Vergleich zum Anfang der Coronapandemie stand der Börsenkurs auf dem Höchststand um über 14 Mal höher. Also eine Steigerung um 1330 Prozent!

Zuletzt musste Musk jedoch eine Schmach über sich ergehen lassen: Ein Teenager konnte eine von Tesla genutzte Software hacken. Wie Bloomberg berichtete, konnte der Hacker damit aus der Ferne einige Funktionen von Tesla-Automobilen übernehmen: etwa das Hupen sowie das Öffnen und Schliessen von Türen. Auch derlei Missgeschicke nehmen etwas weg vom Börsenglanz von Tesla und Elon Musk.

Hatte schon mehr zu lachen: Tesla-Gründer Elon Musk Keystone

Netflix hat bereits einen Drittel seines Werts wieder verloren

Und Netflix ergeht es ohnehin übel. Gestern war wieder 2,5 Prozent des Börsenwertes weg, insgesamt sind nun bereits 35 Prozent verschwunden. Der Streamingdienst überbrachte letzte Woche «bad news»: Es werde sich deutlich verlangsamen, das Wachstum seiner Abonnentinnen und Abonnenten. Netflix tut unter anderem weh, dass Giganten wie Walt Disney nun mit aller Macht in den Streamingmarkt drängen. Das Medienunternehmen kann unter anderem locken mit Superhelden-Serien aus dem Marvel-Universum, wie Loki oder Hawkeye.

Seine Ideen helfen Disney und machen Netflix zu schaffen: Der verstorbene Marvel-Gründer Stan Lee Keystone

In der Schweiz hatte SMI gestern 3,8 Prozent eingebüsst. Im Vergleich zum Jahresanfang ist es schon ein Verlust von fast 7 Prozent. Am schnellsten geht es bisher für Lonza abwärts: um fast 20 Prozent. Der Pharmazulieferer wird vielleicht in der Schweiz zum typischen Beispiel für die Zeitenwende an den Finanzmärkten.

Die Aktien von Lonza sind heute viereinhalb Mal so viel Wert wie noch vor fünf Jahren. Es ist der weltgrösste Auftragsfertiger von Biotech-Wirkstoffen. Und es beliefert den Impfstoffhersteller Moderna. Allein seit Bekanntgabe dieser Partnerschaft ging der Börsenkurs um 60 Prozent in die Höhe. Schon seit längerem warnen Experten, die Aktie bewege sich in «schwindelerregender Höhe». Nun, da die Zinsen in den USA stark steigen könnten, wirken Aktien nicht mehr ganz so alternativlos wie zuvor, und gerade bei Höhenfliegern wie Lonza wird ein tiefer Fall befürchtet.