US-Präsident Barack Obama kommt ins Hallenstadion in Zürich

Barack's back: Ex-US-Präsident Obama kommt ins Zürcher Hallenstadion - ein Foto mit ihm kostet 2500 Franken! 20.03.2023

Barack Obama war zwei Amtszeiten lang im Weissen Haus. In die Schweiz schaffte er es dabei aber nie. Chris O'meara,chris O'meara / AP

Während seinen acht Jahren im Weissen Haus, von 2009 bis 2017, ist US-Präsident Barack Obama nie in die Schweiz gekommen. Dies möchte der Polit-Pensionär nun nachholen.

Der Veranstalter expansion.space kündigt drei spezielle Abende in Europa mit dem 61-Jährigen an - so auch in Zürich. In einer Mitteilung heisst es dazu: «Jeder Abend eröffnet mit einer Reihe von kuratierten Begegnungen und Performances mit aussergewöhnlichen Überraschungsgästen. Die Redner und Performer werden Themen wie Kreativität, unternehmerische Verantwortung, Leadership und Transformation durch Handeln diskutieren, um die Bühne für ein moderiertes Gespräch mit Präsident Obama zu bereiten.»

Von 59 bis 564 Franken

In Zürich wird Barack Obama am 29. April im Hallenstadion auftreten. Danach reist er für weitere Auftritte nach Amsterdam (1. Mai) und Berlin (3. Mai). Tickets gibt es ab 59 Franken.

Doch es geht auch teurer. Ein so genanntes Gold Ticket kostet 564 Franken. Dafür gibt es Sitzplätze direkt vor der Bühne, einen Welcome Drink, ein Abendessen und eine «Pre Party», einen VIP-Pass mit separatem Einlass auf dem roten Teppich. Wer aber ein persönliches Treffen mit dem Demokraten inklusive gemeinsamen Foto möchte, muss noch tiefer in die Tasche greifen. Ein entsprechendes Upgrade kostet rund 2500 Franken - zusätzlich zum bereits gekauften Tickets. Allerdings: Ein solches Upgrade muss beantragt werden und wird vom Obama-Team selbst bearbeitet.

Interviews möchte der Amerikaner laut der Presseagentur keine geben.