USA: So sprang Bankerlegende Jamie Dimon einem Konkurrenten bei

USA First Republic: Ungewöhnliche Rettungsaktion von 11 Grossbanken beruhigt die Nerven der Investoren nicht An der Börse in New York verliert die Aktie der First Republic Bank aus Kalifornien weiter an Wert – obwohl die Konkurrenz am Donnerstag eine Finanzspritze von 30 Milliarden Dollar zugesichert hatte. Lässt sich der Absturz des Vermögensverwalters noch aufhalten? Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 17.03.2023, 20.25 Uhr

Die Aktie der First Republic Bank verliert weiter an Wert. Bild: Justin Sullivan / Getty

Die Freude über die unorthodoxe Rettungsaktion hielt nicht lange an. Am Freitag geriet der Aktienkurs der First Republic Bank an der New Yorker Börse erneut stark unter Druck; das Wertpapier verlor zu Handelsbeginn mehr als 25 Prozent seines Wertes. Und damit begann erneut das Zittern um die mittelgrosse Bank, die Ende 2022 noch Einlagen von 176,4 Milliarden Dollar verwaltet hatte.

Dabei hatte es doch tags zuvor danach ausgesehen, als sei die Bank, die sich auf die Vermögensverwaltung und Hypothekenvergabe spezialisiert hatte, vorerst aus dem Schneider – nachdem sich am Donnerstag elf Konkurrenten dazu entschieden hatten, insgesamt 30 Milliarden Dollar auf dem Finanzinstitut zu deponieren. Dabei sicherten die vier grössten US-Banken JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo und Citigroup jeweils 5 Milliarden Dollar zu.

Ausgeheckt worden war dieser ungewöhnliche Vertrauensbeweis von Finanzministerin Janet Yellen und Jamie Dimon, dem JP Morgan Chase-Konzernchef. Die beiden hätten am Dienstag erstmals über die Grundzüge der Rettungsaktion gesprochen, berichtete später die «New York Times». Yellen verlangte, nach einem höchst turbulenten Wochenende, eine symbolische Geste der grössten Banken, die verdeutlichen würde, dass sämtliche Pfeiler stabil seien, auf denen das Finanzsystem ruht.

Janet Yellen ist seit 2021 die Finanzministerin der USA. Jacquelyn Martin / AP

Dimon wiederum, im Amt seit 2005 und damit der Doyen der Wall Street, hatte ein persönliches Interesse daran, die First Republic Bank zu stützen. Die beiden Institute arbeiten eng zusammen; am Wochenende hatte JP Morgan Chase in einer gemeinsamen Aktion mit der Federal Reserve dem taumelnden Institut bereits eine Liquiditätsspritze von 70 Milliarden Dollar zugesichert.

Ein Vertrauensbeweis in das Bankensystem?

Also griff Dimon zum Telefon und scharte befreundete Banker um sich. Zwei Tage später stand die private Rettungsaktion, die – gemäss einer gemeinsamen Stellungnahme – demonstriere, wie sich die Grossbanken darum bemühten, «Banken dabei zu unterstützen, ihren Kunden und der Allgemeinheit zu helfen.»

Im Gegenzug nannte James Herbert, der die «First Republic 1985» gegründet hatte und nun den Verwaltungsrat der Bank präsidiert, die Geldspritze «einen Vertrauensbeweis» in sein Institut und «in das gesamte Bankensystem» des Landes.

An diesen Aussagen stimmt, dass elf Banken mit ihrer Solidaritätsaktion tatsächlich ein Risiko eingehen. Sollte die «First Republic» die aktuelle Krise nicht überleben, dann wären die Milliarden-Guthaben verloren. Gemäss einer Mitteilung der Bank seien die Einlagen «unversichert»; sie würden vorerst 120 Tage zur Verfügung stehen. Es gelte der marktübliche Zinssatz.

Kritik an den Grossbanken

Zutreffend ist aber auch, dass dieses unorthodoxe Vorgehen dazu geführt hat, dass die First Republic Bank nun noch stärker im Scheinwerferlicht der nervösen und verunsicherten Investoren steht. So kritisierte der Spekulant Bill Ackman – ein begnadeter Polemiker – auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bereits die «zahlreichen offenen» Fragen hinter der Rettungsaktion.

Und der Investor David Sacks beklagte sich darüber, dass die Aufsichtsbehörden pfleglich mit den systemrelevanten Banken umgingen, während die Regionalbanken den nervösen Investoren zum Frass vorgeworfen würden. Dies komme letztlich Jamie Dimon zugute, der seine Bank noch grösser machen wolle.

Solche Aussagen werden sicherlich nicht helfen, die Nerven zu beruhigen. First-Republic-Gründer Herbert gab diese Woche bekannt, dass seine Bank vorerst keine Dividenden mehr ausschütten werde. Auch kündigte er an, dass sein Institut Schulden abbauen werde. Die Investoren aber bleiben skeptisch. Sie rechnen mit einem weiteren Kurszerfall der Aktie, weil sich die Bank für teures Geld zusätzliche Liquidität beschaffen muss.

Bereits empfahl Wedbush Securities den Verkauf der gesamten Bank an einen grösseren Konkurrenten: «Dies würde helfen, die Angst vor einer Ansteckungsgefahr zu verringern», hiess es am Freitag in einer Stellungnahme der Investmentbank. Einen möglichen Käufer nannte Wedbush nicht.