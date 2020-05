Interview V-Zug vor dem Börsengang: Der Verwaltungsratspräsident setzt auf Made in Switzerland und Nachhaltigkeit Ab 25. Juni ist der Küchengerätehersteller V-Zug ein eigenständiges Unternehmen an der Börse. Im Interview erklärt Präsident Oliver Riemenschneider, wie er sich die Zukunft der Traditionsmarke als Solistin vorstellt. Christopher Gilb 15.05.2020, 05.00 Uhr

Produktion von V-Zug-Waschmaschinen am Firmenstandort in Zug. Bild: Stefan Kaiser (17. März 2020)

An der Generalversammlung der Metall Zug am 24. April folgten die Aktionäre dem Vorschlag des Verwaltungsrats und votierten für das geplante Spin-off der Küchengerätesparte V-Zug am 25. Juni (siehe Box im Interview). Die Metall Zug verspricht sich davon «eine Stärkung der Marke V-Zug und mehr Flexibilität». Doch es gibt auch Stimmen, die den Schritt kritisch beäugen. Oliver Riemenschneider, 58, Leiter der Business Line Turbocharging bei der ABB und seit September 2019 Verwaltungsratspräsident von V-Zug, stellt sich dieser Kritik – und verteidigt das Vorhaben.

Trotz der aktuellen Verwerfungen halten Sie am baldigen Börsengang von V-Zug fest. Warum?

Oliver Riemenschneider: Wir nehmen mit diesem Schritt eine langfristige Perspektive ein und ziehen deshalb das Tagesgeschehen weniger stark ins Kalkül als andere Firmen. Die unter V-Zug firmierenden Geschäfte, die nun abgespalten werden, sind seit mehr als 100 Jahren am Markt, und der Konzern hat schon erfolgreich viele Schwankungen und Krisen durchlaufen – da mache ich mir keine Sorgen. Für die Aktionäre bietet der Schritt zudem nur Vorteile.

Oliver Riemenschneider. Bild: PD

Welche Vorteile?

Statt einer schweren Aktie von der Metall Zug, haben die Aktionäre dann zwei Aktien. Das ist viel transparenter, sie erfahren mehr über den Geschäftsgang der einzelnen Firmen und können so besser entscheiden, wie sie die einzelnen Aktien gewichten wollen. Ausserdem liegt der Schritt im Trend. Auch andere Konglomerate vereinfachen durch Abspaltungen ihre Strukturen.

Worin liegt der Trend zu mehr Abspaltungen begründet?

Mischkonzerne sind oft historisch gewachsen, es sind aber viele Stellen in die Entscheidungen involviert, und je mehr involviert sind, desto komplexer wird der Konzern. Gerade in der heutigen Zeit, wo durch die Digitalisierung viel Flexibilität verlangt wird, kann das ein Nachteil sein. Zudem kann ein eigenständiger Konzern die erwirtschafteten Mittel auch wirklich für sich selbst verwenden.

Wie ein Spin-off funktioniert Bei einem Spin-off gliedert eine Firma einen Teil des Konzerns als eigenständige Firma aus. Im Fall von V-Zug werden jedem Aktionär der Metall Zug AG pro Namenaktie Serie A eine Namenaktie der V-Zug Holding AG und pro Namenaktie Serie B zehn Namenaktien der V-Zug Holding AG zugeteilt. Im Unterschied zu einem klassischen Börsengang (IPO), bei dem ein Unternehmen neu an die Börse kommt und Aktien platziert werden, erfolgt bei einem Spin-off die Zuteilung der Titel an die Aktionäre des abgebenden Konzerns. «Das Handelsvolumen ist beim Start viel tiefer», erklärt Andreas Neumann, Leiter Aktienkapitalmärkte bei der Zürcher Kantonalbank. «Bei einem IPO wird am ersten Tag oft bereits ein Viertel des Platzierungsvolumens gehandelt, was bei einem Spin-off undenkbar ist.» Das Handelsvolumen sei deutlich moderater, aber es gebe immer «Aktionäre, die infolge von Arrondierungen oder aufgrund der Bevorzugung der Titel der einen Gesellschaft kaufen und/oder verkaufen wollen». Den Wert des Unternehmens kennen Neumann bestätigt, dass solche Spin-offs beliebt seien, «da Investoren besser diversifizieren können und eigenständig entscheiden möchten, in was sie investieren». Wichtig sei dabei, dass interessierte Investoren gut informiert würden, etwa durch Finanzberichte von Banken, sodass sie wüssten, was der faire Wert des Unternehmens sei. Der V-Zug-Spin-off dürfte in diesem Jahr der zweite Börsengang an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange sein. Neuer CEO wird im Herbst Peter Spirig, der bei der Arbonia AG in Arbon tätig ist. Aktuell ist Metall-Zug-Verwaltungsrat und Hauptaktionär Heinz M. Buhofer interimistischer CEO. (cg)

Metall Zug bleibt mit 30 Prozent Ankeraktionär. Schreckt das Investoren nicht ab?

Ein starker Ankeraktionär bringt Sicherheit. Aber Metall Zug verzichtet darauf, einen Verwaltungsrat zu stellen, das finde ich ein starkes Statement.

Analysten haben zum Teil die Sorge geäussert, dass die V-Zug-Aktie eine «Liebhaberaktie» werde, für die sich nur wenige interessieren würden, weil die Marke international zu unbekannt sei. Ist V-Zug zu klein für diesen Schritt?

V-Zug ist ein innovatives Unternehmen, bei dem die Nachhaltigkeit und der Standort Schweiz ein grosser Teil der Marke ist. Was den Strom- und Wasserverbrauch unserer Geräte betrifft, ist V-Zug Marktführer. In Patenten gemessen ist die Schweiz Innovationsweltmeister. Und wenn ein Unternehmen wie wir auf Innovationen setzt, muss es schnell sein – da hilft Grösse nicht. Trotzdem ist V-Zug aber gross genug, um sich das, was wir planen, leisten zu können. Jene, die schnell Kasse machen wollen, könnten also vielleicht abgeschreckt werden. Wer nachhaltig investiert, nicht.

Sie haben den Standort angesprochen. In Zug realisiert V-Zug eine sogenannte vertikale Fabrik.

Genau, wir bauen in die Höhe, um die Produktion mit einem schlanken Materialfluss und hohem Automatisierungsgrad im gleichen Gebäude auf mehrere Etagen zu konzentrieren. Das erhöht die Produktivität. Gut für die Bilanz des neuen Unternehmens ist, dass die Gebäude auf dem Areal klar zwischen V-Zug und Metall Zug getrennt werden. Jene Gebäude, in dennen V-Zug drin ist, gehören dann auch zum neuen Konzern.

Im Hauptmarkt Schweiz war V-Zug letztes Jahr mit einer Umsatzeinbusse von 10 Millionen Franken konfrontiert, die durch erhöhte Einnahmen im internationalen Geschäft nur knapp kompensiert werden konnte. Wie wichtig ist der Heimmarkt noch?

Wir wollen unsere Position als Marktführer in der Schweiz weiter ausbauen. Aber nicht nur wegen des Umsatzes ist der Schweizer Markt wichtig für uns, sondern auch wegen seines Charakters. Denn die Kundinnen und Kunden in der Schweiz sind sehr anspruchsvoll und zwingen uns so immer wieder, innovativ zu sein.

Wie will sich V-Zug künftig international positionieren?

Weiterhin im Premiumbereich, dies auch klar in Abgrenzung zu grösseren Anbietern aus Asien. Wir gehen im Verkaufsprozess international sehr selektiv vor, suchen uns ganz gezielt Märkte und eröffnen sogenannte Flagship-Stores. So etwa in Peking. Oder in München, wo ein solcher Flagship-Store zur Eröffnung bereitsteht. Dort können die Interessierten dann vor Ort erleben, wie die Geräte genutzt werden können.

Welche Unternehmen sehen Sie derzeit als die grössten Konkurrenten?

Wir sehen zwei Konkurrenzgruppen. Einerseits traditionelle andere Küchengerätehersteller wie Bosch oder AEG und anderseits Firmen wie Samsung oder Amazon, die stark im digitalen Bereich tätig sind und deren Angebote mit Geräten verbunden werden. Hier müssen auch wir smarte Lösungen fürs Zuhause anbieten.

Wie gross denken Sie wird der Schaden durch die Coronakrise sein?

Wir sind stolz drauf, dass wir die ganze Zeit komplett lieferfähig waren und nicht etwa temporär einen Betrieb schliessen mussten. Zudem wird in den bisherigen Prognosen weiterhin von einer hohen Bautätigkeit in der Schweiz ausgegangen, die nun nach dem Lockdown wieder stärker zum Tragen kommen könnte. Das kommt auch uns entgegen.