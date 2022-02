Valentinstag Ein Vibrator mit der Cheeseburger-Lieferung: So schlachten Uber Eats, Emirates und Co. den Valentinstag aus Heute ist es wieder so weit: Der Valentinstag ist da. Doch der 14. Februar ist nicht nur ein Tag der Liebe, sondern auch ein Tag des Kommerzes. Alyson Frischknecht 14.02.2022, 15.16 Uhr

Rote Rosen sind nach wie vor die beliebtesten Blumen zum Valentinstag. Bild: Severin Bigler

Weltweit steigen die Ausgaben am Valentinstag - letztes Jahr erreichten sie ein Allzeithoch. Dies geht aus dem veröffentlichten «Love Index» der Kreditkartenfirma Mastercard hervor. Und auch 2022 scheint dieser Trend nicht einzubrechen, so sind Rosen heute so teuer wie noch nie zuvor.

Laut der Datenplattform Statista gehört die Schweiz mit 77 Franken zu den Ländern, in denen am Valentinstag am meisten Geld für Geschenke ausgegeben wird. Auf Platz eins liegt Hong Kong mit rund 106 Franken pro Person.

Rabattschlacht am Valentinstag

Gibt es etwas Verführerisches als Tankstellen-Rabatte? Wohl kaum, denken sich die Migrol-Verantwortlichen. Michael Hunziker / BRU

Um von dieser Zahlungsbereitschaft zu profitieren, bieten viele Unternehmen Rabatte an, auch wenn diese nicht viel mit Romantik zu tun haben: Bei Lipo erhält man derzeit 10 Prozent Rabatt auf alle Gartenmöbel, die Snack-Kette Avec Now von Valora verschickt einen 10 Prozent Gutschein per Newsletter und bei der Migros-Tankstellentochter Migrol - besonders romantisch - erhält man 1 Franken Rabatt pro 100 Liter Heizöl.

Es gibt jedoch auch Unternehmen, die sich für ausgefallenere Marketingaktionen entschieden haben.

Love is in the air! Emirates zeigt Romantik-Klassiker wie «Casablanca» an Bord. LTA

Die Fluggesellschaft Emirates offeriert Gästen, die am Valentinstag fliegen, ein besonderes Programm. In der Pressemitteilung heisst es, dass es an Bord und in den Lounges spezielle Menüs und Süssigkeiten gibt und romantische Film-Klassiker wie «Sleepless in Seattle» ausgestrahlt werden. Kundinnen und Kunden, die noch auf der Suche nach einem Valentinstagsgeschenk sind, erhalten 15 Prozent Rabatt auf Duty-Free-Produkte.

Sinnliche Momente bei Uber Eats

Ein Cheeseburger, bitte, mit Vibrator! Uber Eats interpretiert den Valentinstag neu. 26891676,fotolia

Der Essenslieferdienst Uber Eats dehnt den Valentinstag gar auf eine Woche aus: Während der «Love Week» können sich Kundinnen und Kunden ab einer Bestellung in der Höhe von 30 Franken eine Extra-Portion Romantik nach Hause liefern lassen. Sie erhalten bei ausgewählten Restaurants einen kostenlosen Artikel für «sinnliche Momente». In Zusammenarbeit mit einem Onlineshop erhalten Kundinnen und Kunden in Zürich, Basel, Genf und Lausanne bei einer Bestellung eine Überraschung wie Kondome, Gleitgel oder einen Vibrator kostenlos dazu.

Liebesbriefe bei der Post

Die Müntschi-Marke ist dieses Jahr ein beliebtes Sujet, um Herzensbotschaften zu verschicken. Quelle: zvg/Schweizerische Post

Auch für die Post ist heute ein spezieller Tag: Die Pöstlerinnen und Pöstler haben die Aufgabe, die verschickten Liebesbriefe zum Valentinstag zuzustellen. Auch wenn heute Whatsapp und Co. den traditionellen Briefen Konkurrenz machen, werden laut Post nach wie vor täglich rund rund 14 Millionen adressierte Briefsendungen in die Haushalte ausgetragen. In diesen Massen von Briefen taucht dieses Jahr allerdings zwischendurch eine rote Briefmarke auf. Um die Valentinspost noch spezieller zu gestalten, hat sich die Post eine spezielle Sonderbriefmarke in Form eines Kussmundes ausgedacht - die sogenannte «Müntschi»-Briefmarke.

Romantischer Seitenhieb der Migros an die Coop-Adresse. Twitter

Und die Migros nutzt den Tag der Liebe für einen feinen Seitenhieb gegenüber der Hauptkonkurrenz. Auf Twitter hat die Detailhändlerin ein Bild eines Migros-Einkaufwagens publiziert, dessen Schloss mit einem Coop-Jeton geöffnet wird. Der Titel: «Liebe kennt keine Grenzen».

Ob diese Marketingaktionen die Kauflaune der Konsumentinnen und Konsumenten noch erhöhen können und wie viel Geld das Valentinstagsgeschäft den Unternehmen dieses Jahr in die Kasse spült, wird sich jedoch erst in den folgenden Tagen zeigen.