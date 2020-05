Valiant erhöht Dividende und hat einen neuen Präsidenten Markus Gygax ist als neuer Präsident des Verwaltungsrates der Valiant Bank gewählt worden. 14.05.2020, 11.33 Uhr

Stabsübergabe an der VR-Spitze: Der ehemalige Valiant-CEO Markus Gygax (links) übernimmt das Präsidium von Jürg Bucher. Bild: PD (2019)

(gr) An der 23. Generalversammlung der Valiant Bank, die aufgrund der ausserordentlichen Lage ohne Aktionärinnen und Aktionäre stattfand, wurden sämtliche Anträge des Verwaltungsrates deutlich angenommen. Demnach wird die Dividende zum fünften Mal in Folge erhöht: um 60 Rappen auf 5 Franken pro Aktie. Insgesamt würden 79 Millionen Franken an die Aktionäre ausbezahlt, teilte die Bank mit Holdingsitz in Luzern mit.