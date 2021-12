Vergleich Grosses LZ-Jahres-Ranking: Das sind die grössten Arbeitgeber der Zentralschweiz 2021 Wie stark hat sich die Pandemie auf die Zahl der Beschäftigten und Lernenden in der Zentralschweiz ausgewirkt? Auf unserer aktuellen Liste der grössten Arbeitgeber aus der Region zeigt sich: Im Vergleich zum Vorjahr hat sich einiges getan. Gregory Remez Jetzt kommentieren 01.12.2021, 17.00 Uhr

Ende Jahr soll es so weit sein. Bis dahin will der Onlinehändler Brack sein neues Logistikzentrum in Willisau vollumfänglich in Betrieb nehmen. Mehr als 70 Millionen Franken hat sich das zur Competec-Gruppe gehörende Unternehmen den Erweiterungsbau kosten lassen. Es soll einer der modernsten in Europa sein. Wie dringend der zusätzliche Platz benötigt wurde, zeigt sich nicht nur im aktuellen Weihnachtsgeschäft, sondern hatte sich bereits vor dem Ausbruch der Pandemie abgezeichnet.

Bereits im Weihnachtsmodus: Blick ins neue Logistikzentrum von Brack in Willisau. Nadia Schärli (1. Dezember 2021)

Um die stetig wachsende Nachfrage der Kundschaft decken zu können, musste in Willisau nicht nur mehr Stauraum, sondern auch zusätzliches Personal her. Zeitweise sei man in der Logistik «haarscharf am Kollaps vorbeigeschrammt», liess Firmengründer Roland Brack im vergangenen Jahr verlauten. In der Folge stockte der Onlinehändler seine Belegschaft auf, holte gar Temporärleute von anderen Firmen, die während der Lockdowns ihre Angestellten nicht beschäftigen konnten.

Was die Zahl der Beschäftigten betrifft, gehört das Willisauer Unternehmen inzwischen zu den grössten Arbeitgebern der Region. Mit 477 Angestellten in der Zentralschweiz (nach 241 im Vorjahr) schafft Brack in diesem Jahr einen spektakulären Neueinstieg in die Top 100. Und in Zukunft dürfte es weiter nach oben gehen, denn die Brack-Belegschaft wächst beständig. Schon jetzt rechnet Roland Brack damit, dass der Platz im neuen Logistikzentrum bald wieder knapp werden dürfte:

«Wir könnten noch zweimal ein solches Gebäude errichten, inklusive Zwischenbau.»

Aufsteiger bei Pharma und Gesundheitseinrichtungen

Auch sonst hat sich auf der Liste der grössten Arbeitgeber im Vergleich zum letzten Jahr einiges getan. Zu den auffälligsten Aufsteigern gehört auch heuer wieder Payroll Plus, ein Anbieter für digitale Lohnabrechnungen, der seine Belegschaft in einem Jahr von 1020 auf 1748 Angestellte aufgestockt hat und neu in den Top 20 zu finden ist. Das Unternehmen mit Sitz in Pfäffikon bietet Firmen und Selbstständigerwerbenden externe Anstellungsmöglichkeiten via Personalverleih an. Der grosse Vorteil für Payroll Plus: Die Angestellten arbeiten nicht am Sitz in Pfäffikon, sondern im Homeoffice und gehen direkt zu den Kunden.

Auffällig ist ebenfalls, dass zahlreiche Pharmaunternehmen aus der Region beim Personal zugelegt haben. Sowohl Johnson & Johnson in Zug als auch MSD in Luzern und B. Braun in Sempach weisen deutlich mehr Mitarbeitende als im Vorjahr aus – ohne allerdings grosse Sprünge auf der Liste zu machen. Den grössten Satz macht Biogen aus Baar.

Mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben infolge der Pandemie zudem die meisten Zentralschweizer Gesundheitseinrichtungen eingestellt. Da wären einerseits die Kantonsspitäler in Luzern, Zug und Uri sowie das Spital Lachen, die für den Betrieb der Impfzentren zusätzliches Personal benötigten. Andererseits haben auch andere grosse Institutionen wie die Privatklinikgruppe Hirslanden, die Luzerner Psychiatrie sowie die Schweizer Paraplegiker-Gruppe ihre Belegschaft ausgebaut.

Abwärtsspirale in von Corona gebeutelten Branchen

Zu Stellenabbau kommt es dagegen kaum überraschend in den von der Pandemie stark gebeutelten Branchen wie der Gastronomie, Hotellerie und dem Tourismus. So hatte beispielsweise der Luzerner Schmuck- und Uhrenhändler Bucherer bereits im letzten Jahr ein grosses Abbauprogramm angekündigt, das sich nun deutlich bemerkbar macht: Für die Zentralschweiz weist Bucherer 214 Beschäftigte weniger aus als noch vor zwölf Monaten und rutscht somit auf der Liste weit ab.

Zu den auffälligsten Absteigern gehören zudem wie schon im letzten Jahr die Gruppe der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV), das Gastrogrossunternehmen Remimag, die Bürgenstock Hotels sowie das KKL Luzern Management. Der Ebikoner Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler erklärt seinen Rückgang derweil mit einem Sparprogramm, das bereits vor Corona beschlossen wurde; dieses sieht einen Abbau von 2000 Stellen weltweit vor, wovon in der Schweiz 200 betroffen sind. Beim Verlag CH Media, der unter anderem diese Zeitung herausgibt, ist der Stellenabbau auf den Verkauf der Multicolor Print AG an das Ostschweizer Medienunternehmen Galledia zurückzuführen.

Bemerkenswert ist darüber hinaus die Entwicklung im Detailhandelsmarkt: Während Discounter wie Lidl weiter Boden gut machen und in der Zentralschweiz erneut einen Zuwachs an Personal aufweisen, kam es beim Traditionsunternehmen Manor zu einem weiteren Abbau.

Total mehr Beschäftigte und Lernende als 2020

Zu einem breitflächigen Stellenverlust kommt es in der Zentralschweiz – entgegen vielfach geäusserten Befürchtungen – allerdings nicht. Zählt man etwa die Zahl aller Beschäftigten der 133 grössten Arbeitgeber der Region zusammen, kommt man auf insgesamt 117'455 Stellen, 2441 mehr als im vergangenen Jahr. Dasselbe Bild zeigt sich bei den Lernenden: So beschäftigen die Arbeitgeber auf der Liste mit total 6438 Lehrlingen deren 252 mehr als im Vorjahr.

Auch wenn dies natürlich nichts über Einzelschicksale und Unternehmen ausserhalb der Liste aussagt, ist doch auffällig, dass insbesondere in den Top 40 diverse Arbeitgeber ihre Belegschaft trotz Pandemie stark aufgestockt haben. Unternehmen wie Roche Diagnostics oder Siemens Schweiz haben in den letzten zwölf Monaten gar jeweils über 100 neue Stellen geschaffen.

Das führt dazu, dass sich das obere Feld zum einen vom unteren abhebt und zum anderen in sich verdichtet. So stellte etwa die Luzerner Psychiatrie 50 zusätzlich Personen ein, rutschte in der Liste aber um zwei Plätze nach unten. Johnson & Johnson dagegen weist 100 Leute mehr aus, macht aber nur einen Platz gut. Es wird spannend zu sehen sein, ob sich dieser Trend in den nächsten Jahren fortsetzen wird.

Erfasst ist die Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Privatunternehmen sowie mehrheitlich staatlich kontrollierten Firmen und Institutionen; öffentliche Verwaltungen sind nicht aufgeführt. Die Liste beinhaltet Zahlen per 30.06.2021 (in wenigen Fällen per 31.12.2020) und beruht auf Selbstauskünften der Unternehmen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

