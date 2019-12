Kommentar Verkaufsstopp von Feuerwerk? Rücksichtnahme ist der richtige Weg Man sollte wieder mehr Rücksicht aufeinander nehmen und Knallkörper nur dann abfeuern, wenn es wirklich angebracht ist. Maurizio Minetti 31.12.2019, 05.00 Uhr

Maurizio Minetti.

Man kennt es: Schon am frühen Morgen des Silvestertages knallt es in der Nachbarschaft. Und noch am 2. Januar jagen Buben, Mädchen und Erwachsene ihre übrig gebliebenen Böller hemmungslos in die Luft. Dasselbe lässt sich für den 1. August sagen. Das Abfeuern von Knallkörpern beginnt mittlerweile früh, steigert sich gegen Mitternacht des besagten Feiertags und klingt danach noch lange nach. Dieses Phänomen kennt man auch von anderen Festivitäten: Einst eine punktuelle Tradition, ist es mittlerweile für Feuerwerk nie früh genug.