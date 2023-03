SBB-Billette werden teurer: So begründet Bahn die Preiserhöhung

Verkehr Bahn, Bus und Tram werden teurer: SBB-Chef Vincent Ducrot hält höhere Preise trotz Milliardenspritze für alternativlos Die SBB schrieben im Jahr 2022 erneut einen Verlust, aber einen deutlich kleineren als in den Vorjahren. Die Vorzeichen stehen gut: Der Bund pumpt viel Geld in die Bahn, die Passagiere kommen zurück, der Strom ist billiger geworden. Trotzdem soll der ÖV nun teurer werden. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 13.03.2023, 15.34 Uhr

SBB-Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar und SBB-Chef Vincent Ducrot am Montag vor den Medien in Bern. Bild: Peter Schneider / Keystone

Über 11 Milliarden Franken Schulden, ein Verlust von 245 Millionen Franken und noch immer 12,5 Prozent weniger Passagiere als 2019: Auf den ersten Blick sieht das Resultat der SBB für das Jahr 2022 nicht erfreulich aus. Doch die Zahlen täuschen. Wichtige Kennzahlen entwickelten sich zuletzt gut.

Hätte die Bahn 2022 nicht 165 Millionen Franken mit ihrer Energie-Sparte verloren, die weniger Strom verkaufen konnte und zu hohen Preisen für den Winter zukaufen musste, um für eine Energiemangellage gewappnet sein, und hätte sie nicht eine Wertberichtigung von 83 Millionen Franken auf die inländische Cargo-Tochter vorgenommen, hätte sie eine schwarze Null geschrieben. Und das, obwohl der Bund keine zusätzlichen Coronahilfen zugeschossen hatte, die das Ergebnis 2020 und 2021 noch um 267 respektive 326 Millionen Franken verbessert hatten.

Die Wertberichtigung bei SBB Cargo ergab sich, weil unklar ist, wie es mit dem sogenannten Einzelwagen-Ladungsverkehr in der Schweiz weitergeht. Wenn sich der Bund nicht für ein grösseres Subventions-programm entscheidet, steht dieses Geschäft, bei dem einzelne oder einige wenige Wagen bei Firmen abgeholt und zu ihnen zugestellt werden, auf wackligen Füssen.

Ob ein arg redimensioniertes Netz eigenwirtschaftlich betrieben werden könnte, schaue sich die Bahn an, sagt SBB-Präsidentin Monika Ribar zu CH Media. Ihr Bauchgefühl sage ihr aber, dass dies ein «sehr schwieriges» Unterfangen sein dürfte. Denn in seiner heutigen Grösse profitiert das Geschäft immerhin noch von Netzwerkeffekten. Dass der Bund Geld spricht, gilt als wahrscheinlich. Die Vernehmlassungsvorlage für ein entsprechendes Gesetz ging eben zu Ende.

Abgesehen von den Cargo-Problemen dürfte sich die Lage dieses Jahr deutlich entspannen: Nicht nur ist der Strom viel billiger als letztes Jahr, auch wenn SBB-Finanzchef Franz Steiger angesichts der volatilen Lage am Strommarkt und der derzeitigen Trockenheit keine Entwarnung geben mochte. Auch sind die Passagiere zurück: Im Februar dieses Jahres lag die Zahl der in SBB-Zügen zurückgelegten Kilometer nur noch 2,3 Prozent tiefer als im Februar 2019.

Hinzu kommt: Der Bund greift den SBB erneut unter die Arme und will im Rahmen eines Stabilisierungspakets das Eigenkapital der Bahn um 1,25 Milliarden Franken erhöhen. Weiter sollen die Trassenpreise gesenkt werden, was ihr bis 2029 um 1,7 Milliarden Franken tiefere Kosten bescheren und dem Fernverkehr wieder Gewinne ermöglichen soll. Das Geschäft kommt vermutlich im Sommer ins Parlament.

Was den Fernverkehr betrifft, ist die Bahn optimistisch. «Die Situation wird sich stabilisieren», versprach SBB-Chef Vincent Ducrot am Montag. Trotzdem dürfte es per Ende Jahr eine Preiserhöhung im öffentlichen Verkehr geben. Das liege am Regionalverkehr, so der SBB-Chef. Denn sowohl der Bund als auch die Kantone haben kommuniziert, dass sie Kostensteigerungen, wie es sie dort in den letzten Jahren gab, angesichts knapper werdender Finanzen nicht mehr tragen können.

Hinzu kommen höhere Kosten etwa wegen teurerem Material und höherer Lohnkosten. Langfristig seien die heutigen Tarife im Regionalverkehr «nicht tragbar», so Ducrot. Er glaube, dass die Branche keine Wahl habe, als Ende Jahr die Preise zu erhöhen. Eine Erhöhung solle «so moderat wie möglich» ausfallen. Auf eine Zahl mochte sich Ducrot nicht festlegen.

Über Tariferhöhungen entscheiden nicht die SBB alleine, sondern der Strategierat des Branchenverbands Alliance Swisspass. Dort dominieren die Vertreter des Regionalverkehrs. Besondere Bedeutung kommt drei von derzeit 11 Vertretern zu: Jenen der SBB, von Postauto und des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV). Fehlt nur einer von ihnen, ist der Strategierat nicht beschlussfähig. Postauto und der ZVV sind zwei klassische Vertreter des Regionalverkehrs.

«ÖV ist immer noch günstig»

Der ZVV verweist auf eine allfällige spätere Kommunikation. Postauto betont die finanziell schwierige Lage der Branche und Kostensteigerungen, aber auch die Haltung, dass der ÖV für alle erschwinglich bleiben müsse und unumgängliche Preiserhöhungen «so moderat wie möglich» ausfallen sollten. Laut Ducrot dürfte ein Entscheid in den nächsten Wochen fallen.

SBB-Verwaltungsratspräsidentin Ribar betont im Gespräch mit CH Media, dass es seit Ende 2016 keine Preiserhöhung im öffentlichen Verkehr mehr gegeben habe. Das Angebot sei seither aber ausgebaut worden, etwa mit dem Léman Express. «Natürlich stellen wir uns die Frage, wo die Schmerzgrenze liegt», sagt Ribar. Aber es gebe durchaus günstige Angebot wie Sparbillette – und für knapp 11 Franken pro Tag erhalte man ein GA der 2. Klasse.