Uber-Analyse: Die Lieblingsdestinationen in Zürich, Genf & Basel

Verkehr Exklusive Auswertung: An diese Ziele möchten Uber-Gäste im Sommer besonders häufig hinchauffiert werden Eine Analyse des US-Fahrtenvermittler zeigt, welche Destinationen hierzulande bei der Kundschaft stark gefragt sind. Die Resultate geben zudem einen Hinweis darauf, welche Bevölkerungsgruppe bei Taxi-Fahrten gerne Geld spart.

Uber-Fahrten führen in der Schweiz auffällig oft zu Luxus-Hotels. Nurphoto / NurPhoto

Uber gilt als Taxi-Dienst für Schnäppchenjäger. Denn in der Regel sind die Fahrten des US-Onlinekonzerns günstiger als jene mit herkömmlichen Taxis. Umso überraschender sind deshalb die Resultate einer neuen Analyse der Firma. Sie zeigen, welche Ziele in der Schweiz von Ende Juni bis Ende August in diesem Jahr besonders häufig angesteuert wurden.

Sowohl in Genf als auch in Zürich - den beiden wichtigsten Märkten von Uber - finden sich gleich mehrere Luxushotels. Sie sind das Ziel von Gästen, die offensichtlich nicht auf günstigere Chauffeurdienste angewiesen wären, sich dabei aber dennoch als Rappenspalter erweisen. In Zürich liegt das Dolder Grand an vierter Stelle der meistgewählten Ziele. Wer kommendes Wochenende in der 5-Sterne-Bleibe nächtigen möchte, muss als Paar zwischen 900 und 5800 Franken hinblättern.

Die Top-5-Ziele in Zürich Flughafen Zürich Hauptbahnhof Industriequartier Hardbrücke Dolder Grand Hotel Langstrasse

Nicht in die Top 5 geschafft haben es, aber ebenfalls oft anvisiert wurden in Zürich das Hotel Crowne Plaza nahe des Letzigrund-Stadions und das Sheraton beim Toni Areal, sowie das Lindt-Museum in Kilchberg, das Restaurant Seerose, die Rote Fabrik und das Fifa-Museum.

In Genf schafften es gleich zwei ultrateure Premium-Hotels in die Top 5: Das Fairmont und das Four Seasons, die beide am See gelegen sind und bei gutem Wetter Sicht auf den Mont Blanc und den Jet d'eau bieten. Ein klares Zeichen auch dafür, dass sich der Städtetourismus nach zwei Corona-Jahren deutlich erholt hat.

Die Top-5-Ziele in Genf Flughafen Genf Bahnhof Cornavin Fairmont Hotel Four Seasons Hotel Village du Soir

Überraschenderweise ist keine UNO-Organisation auf den vorderen Rängen in Genf zu finden, was mit der Pandemie und dem Homeoffice-Regime zu tun haben könnte. Gefragt waren dafür auch die bei ranghohen Politikern und Funktionären beliebten Luxushotels Wilson Mandarin Oriental und das Intercontinental.

Sowohl in Genf, Zürich, als auch in Basel schafften es die Hotels allerdings nicht an die Spitze. Dort rangieren in beiden Städten die jeweiligen Hauptbahnhöfe und Flughäfen.

Top-5-Ziele in Basel Flughafen Basel-Mulhouse Basel SBB Bahnhof Heuwaage Barfüsserplatz Nordstern

Zudem zeigt sich laut der Analyse, dass manche Touristen nach ihrer Ankunft an einem Schweizer Flughafen auch für weite Strecken den Chauffeurservice wählten. Laut einer Sprecherin nutzten manche Gäste den Dienst für hunderte Kilometer weit entfernte Ziele wie Barcelona oder in die Auvergne in Frankreich, was mehrere hundert Franken gekostet habe.

