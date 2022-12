Züge leerer als 2019- das könnte sich nun beim ÖV ändern

Verkehr Im ÖV bleiben wegen dem Homeoffice viele Sitze leer – fahren deshalb bald weniger Busse am Montag und Freitag? In der Freizeit und auf internationalen Strecken benützen mehr Menschen als vor der Krise die Bahn. Trotzdem sind noch immer deutlich weniger Menschen im ÖV und auf den Strassen unterwegs als im Jahr 2019. Das könnte Einfluss auf das künftige Angebot haben. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

Voll auf kurzen Strecken: Die Züge im Regionalverkehr. Jean-Christophe Bott/KEYSTONE

Die einen drängten rein, als die anderen noch nicht draussen waren, und so schlossen sich die Türen der S9 an diesem Dienstagmorgen an der Zürcher Hardbrücke, noch bevor sie alle verlassen konnten, die es wollten. Solche Szenen häufen sich wieder im öffentlichen Verkehr – zumindest in einem Bereich.

In S-Bahnen und Regionalzügen waren im November fast so viele Menschen unterwegs wie im selben Monat des Jahres 2019. Gerade noch 1,0 Prozent betrug der Rückgang der im Regionalverkehr der SBB zurückgelegten Kilometer. Doch das ist nur eine Seite der Medaille.

Im Fernverkehr, also in Intercity- und Interregio-Zügen, hält sich hartnäckig ein Minus. Nachdem es im August gegenüber 2019 auf noch 7,3 Prozent gesunken war, betrug es im November 10,3 Prozent.

Das hat vor allem einen Grund: Die Arbeitspendler auf längeren Strecken wie Zürich–Bern, Bern–Thun oder Basel–Zürich sind längst nicht alle zurückgekehrt. Das wiederum dürfte am mittlerweile weit verbreiteten Homeoffice liegen.

Dazu passt, dass auch auf den Autobahnen im Mittelland weniger Fahrzeuge unterwegs sind als 2019 zur selben Zeit, obwohl die Bevölkerung und der Fahrzeugbestand seither gewachsen sind. Auf der A1 bei Würenlos AG betrug das Minus im Durchschnitt der letzten 7 Tage per 18. Dezember 6,5 Prozent, auf der Zürcher Westumfahrung 4,6 Prozent.

Die Rückgänge bedeuten nicht, dass Menschen weniger unterwegs sein wollen. Das zeigen auch Zahlen der SBB, die Infrastrukturchef Peter Kummer kürzlich an einer Fachtagung präsentierte. Im Oktober lag die Nachfrage im Bereich der internationalen Bahnreisen bei fast 120 Prozent von jener des Jahres 2019. An Samstagen und Sonntagen – also in der Freizeit – war die Nachfrage mit etwa 102 Prozent ebenfalls höher. Bei Werktags-Pendlern hingegen belief sie sich nur auf gut 85 Prozent.

Diese Zahl schien zuletzt zu verharren. Dass es vor allem den Fernverkehr trifft, zeigt sich auch in den Städten, wo das Minus kleiner ist. An der Haltestelle Hardbrücke der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) wurden per Sonntag im 7-Tage-Schnitt 6,5 Prozent weniger Fahrgäste gezählt als zum stärksten Zeitpunkt des Jahres 2020, Anfang des Monats März und vor Ausbruch der Coronakrise.

Bei Bernmobil betrug das Minus im November etwa 10 Prozent, wie Direktor René Schmied kürzlich zu CH Media sagte. Dabei sind in der Bundesstadt viele Betriebe angesiedelt, die auf Homeoffice setzen.

Die Betriebe in den Städten profitieren davon, dass fehlende Pendlerfahrten zum Teil durch neue Fahrten kompensiert werden. Wer nicht mehr zur Arbeit fährt, nimmt dafür öfter das Tram für den Ausflug zum nächsten Kaffee. Wer zuvor nach der Arbeit im Bahnhof seinen Einkauf erledigte, macht dies nun mit einer separaten Fahrt.

ÖV-Angebot je nach Wochentag

Dass das Homeoffice gekommen ist, um zu bleiben, zeigt sich auch in den Schwankungen im Wochenverlauf. Diese sind mittlerweile ausgeprägt – mit Dienstag, Mittwoch und Donnerstag als stärkste Tage und Montag und Freitag als schwächste. An der Hardbrücke wurden etwa am Montag, dem 5. Dezember, 64'300 Pendlerinnen und Pendler gezählt. In den drei Tagen darauf waren es zwischen 72'700 und 75'000, am Freitag nur 66'400.

Diese Zahlen sind auch durchs Wetter beeinflusst, ein ähnliches Muster zeigt sich aber jede Woche. Bei städtischen Betrieben machen deshalb Gedankenspiele die Runde, ob es sich noch lohnt, jeden Wochentag dasselbe Angebot anzubieten oder ob eine Differenzierung möglich wäre.

So könnte in den Städten der Takt an Montagen und Freitagen ausgedünnt werden und dafür das Angebot für Freizeitreisende ausgebaut werden – etwa an Wochenenden oder abends. Solche Überlegungen würden durchaus angestellt, sagte VBZ-Chef Marco Luethi Anfang Dezember zu CH Media. Allerdings sind noch viele Fragen offen. Rasch umsetzen lässt sich eine solche Flexibilisierung nicht.

Autobahnen bald auf Vorkrisenniveau

Bereits einen Schritt getan in diese Richtung haben die Bahnen. Seit dem 11. Dezember fahren am Wochenende zwei Intercity-Züge der SBB, die üblicherweise zwischen Genf und St.Gallen verkehren, stattdessen nach Chur. Die BLS hat an Wochenenden eine Direktverbindung von Biel nach Brig eingeführt.

Es ist das erklärte Ziel der ÖV-Branche, im Freizeitverkehr zu wachsen, wo sie einen geringen Marktanteil hat. «Am Wochenende können wir etwas mehr riskieren und flexibler werden», sagte SBB-Chef Vincent Ducrot im September zu CH Media – machte aber auch auf Restriktionen solcher Pläne aufmerksam. Den Taktfahrplan könne die Branche nicht riskieren: «Das ist eine Stärke des Systems.»

Sowieso können Freizeitreisende die ausbleibenden Pendler nicht sofort kompensieren. Dass der ÖV angesichts des Homeoffice-Booms nächstes Jahr wieder die Vorkrisenwerte erreicht, halten Branchenvertreter für unrealistisch. Sie peilen dafür das Jahr 2024 an. Danach dürfte es wieder übertroffen werden, auch wegen des Bevölkerungswachstums.

Dass nicht alle Pendlerinnen und Pendler rechtzeitig aus einem Zug herauskommen wie diesen Dienstag, könnte also wieder häufiger vorkommen. Die betroffenen jungen Männer nahmen es sportlich: Es fahre sowieso alle paar Minuten ein Zug zurück.

