ÖV-Betriebe kaufen Strom am Markt - Tickets könnten teurer werden

ÖV mit Millionen-Verlust: Den Pendlern droht eine Preiserhöhung – wo die Probleme am grössten sind Viele Verkehrsbetriebe beschaffen den Strom für ihre Trams, Elektro- und Trolleybusse an den Strombörsen. Dort sind die Preise zuletzt explodiert – und es entstehen Mehrkosten in Millionenhöhe. Schon bald dürften die Tickets teurer werden. Stefan Ehrbar 28.09.2022, 10.00 Uhr

Elektrobusse sind umweltfreundlich, aber der Strom ist teuer geworden. keystone

So schnell wie der Strom durch die Leitungen fliesst, so schnell zerrinnt vielen Verkehrsbetrieben das Geld in der Kasse. Weil sie den Strom für ihre Trams, Trolley- und Elektrobusse oft am freien Markt beschaffen, sind sie den Preissprüngen ausgesetzt. Es zeichnet sich ab, dass auch Pendlerinnen und Pendler einen Teil des Defizits tragen müssen.

Selbst die SBB mussten zuletzt Strom auf dem Markt kaufen, weil ihre Stauseen wegen der Trockenheit im Sommer weniger Energie lieferten. SBB-Chef Vincent Ducrot rechnet für das Jahr 2022 mit einem Gesamtverlust von mindestens 100 Millionen Franken.

Bernmobil steht vor Millionenloch

Ein besonders nachteiliges Beschaffungsmodell kennen die Stadtberner Verkehrsbetriebe Bernmobil. Der Stromversorger der Stadt, EWB, beschafft den Strom täglich neu an den Börsen. Bernmobil ist den Preisschwankungen des Marktes so komplett ausgesetzt – und sandte letzte Woche einen Hilferuf. Es drohe ein Millionenloch, sagte ein Sprecher dem SRF. Die Reserven seien aufgebraucht.

Wie das Loch gestopft werden soll, weiss Bernmobil noch nicht. Möglich ist, dass der Kanton Bern einspringen muss – und alle Nutzer im Tarifverbund Libero bald höhere Billettpreise bezahlen müssen.

Keine allgemeine Preiserhöhung

Verkehrsbetriebe können die Preise nicht im Alleingang erhöhen. Diese werden einerseits von den Tarif- und Verkehrsverbünden bestimmt, in denen die ÖV-Betriebe einer Region versammelt sind und die den Preis für Zonenbillette bestimmen.

Andererseits regelt die Alliance Swisspass, in der alle Schweizer ÖV-Unternehmen vereinigt sind, ob es allgemeine Preiserhöhungen etwa für Verbindungen zwischen Verbünden, GAs oder Halbtax-Abos gibt. Die Alliance Swisspass hat bereits im April beschlossen, per Ende dieses Jahr keine Preiserhöhung durchzuführen. Tarif- und Verkehrsverbünde können das aber immer noch tun.

Bernmobil ist ein Spezialfall. Viele Verkehrsbetriebe beschaffen den Strom zwar ebenfalls auf dem Markt, aber mit längeren Vorlauffristen. Das dämpft die Preisschocks. Das Berner Modell geht darauf zurück, dass die Stadtregierung im Jahr 2019 eine Ausschreibung der Strombeschaffung verhindern wollte. Eine freihändige Vergabe ist aber gemäss Wettbewerbsrecht nur erlaubt, wenn die Ware aktuell an einer Börse beschafft wird.

Mehrkosten im Millionen-Bereich

Trotzdem: Auch mit langfristigen Beschaffungsmodellen schlagen die höheren Preise durch. Am letzten Freitag kostete die Megawattstunde Strom fürs nächste Jahr an den Börsen 466 Franken – 3,7-mal mehr als Anfang Jahr. Das merken etwa die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB). Ihr Vertrag mit den Industriellen Werken Basel (IWB) läuft Ende Jahr aus. Er wurde öffentlich neu ausgeschrieben – und die IWB haben den Zuschlag erneut erhalten.

Der Strom wird laut BVB-Sprecher Benjamin Schmid in Tranchen beschafft. Der Preis orientiere sich am Börsenpreis zum Zeitpunkt des jeweiligen Tranchenkaufs. Jetzt wird es teuer: «Unsere Hochrechnungen zeigen Mehrkosten im Millionen-Bereich». Eine genaue Prognose sei nicht möglich. Wie die Mehrkosten kompensiert werden, ist noch unklar. Die BVB stünden mit dem Kanton Basel-Stadt als Eigner in Kontakt. Die Frage nach Preiserhöhungen lässt Schmid offen: Es sei noch zu früh.

Verkehrsbetriebe Luzern wollen Offerte nachbessern

Auch die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) rechneten nicht mit den höheren Strompreisen. Sie haben für ihre Offerte für das nächste Jahr zuhanden des Verkehrsverbunds Luzern, der ihre Aufwände finanziert, mit tieferen Preisen kalkuliert.

Nun klären die VBL ab, ob sie die Offerte mit höheren Preisen noch einmal eingeben dürfen, «damit wir nicht einen vorhersehbaren Millionenverlust einfahren», wie Sprecher Sämi Deubelbeiss sagt. Einen solchen müsste die VBL laut Deubelbeiss über die Spezialreserven decken.

Die VBL beschaffen den Fahrstrom zu Fixpreisen auf dem Markt bei Energie Wasser Luzern. «Für das Jahr 2022 haben wir den Strom bereits seit längerem eingekauft», sagt Deubelbeiss. «Für das Jahr 2023 haben wir die Hälfte und für 2024 rund einen Drittel des Strombedarfs bereits günstig eingekauft. Den restlichen Bedarf werden wir voraussichtlich zu deutlich höheren Preisen einkaufen müssen, was zu einem Mehraufwand von mehreren Millionen Franken führen würde».

Zürcher Verkehrsverbund beobachtet mit Sorge

Mehrkosten prognostiziert auch Stadtbus Winterthur (SBW). Der Betrieb beschafft den Strom im Markt. «Für 2022 wurde der Strom frühzeitig gesichert», sagt Sprecherin Marlen Schellmann. Es entstünden keine wesentlichen Mehrkosten. «Ab 2023 sind aber deutlich höhere Stromkosten zu erwarten.»

Mit Sparanstrengungen könne nur ein kleiner Teil kompensiert werden. Immerhin: Betriebe des Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), zu dem SBW gehört, erhalten die effektiven Energiekosten erstattet. Das Problem betrifft darum primär den ZVV.

Dessen Sprecher Thomas Kellenberger sagt, dass neben der Unsicherheit bei der Frage, wann die Passagierzahlen vor der Krise wieder erreicht würden, nun auch Unsicherheiten auf der Kostenseite bestünden. Die Entwicklung der Strom- und Treibstoffpreise beobachte der ZVV «mit Sorge». Hinzu komme, dass die Folgen der Teuerung schwierig vorherzusehen seien.

«Preiserhöhung wieder präsenter»

Für das nächste Jahr hat der ZVV mit 25 Millionen Franken Mehrkosten kalkuliert. Bei einem Gesamtaufwand von gut einer Milliarde Franken entspricht das etwa 2,4 Prozent Mehrkosten. Kellenberger deutet an, dass es zu einer Preiserhöhung kommen könnte.

«Das Thema wird nach sieben Jahren ohne Tariferhöhungen in der jetzigen Situation mit einer hohen Teuerung wieder präsenter». Einer Erhöhung würde eine Vernehmlassung bei den Zürcher Gemeinden voraus gehen, welche die Hälfte des ZVV-Defizits tragen.

Auch im ZVV gibt es keine einheitlichen Beschaffungsmodelle. Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) etwa wurden anders als fast alle städtischen Verkehrsbetriebe nie aus der Verwaltung herausgelöst. Die Strombeschaffung geschehe deshalb stadtintern seit Jahrzehnten über die Elektrizitätswerke der Stadt (EWZ), sagt VBZ-Sprecherin Daniela Tobler.

Biel setzt auf Grundversorgung

Zudem produzierten die VBZ selbst Solarstrom. Für Haltestellen und Gebäude beziehen sie den Strom aus der Grundversorgung, deren Tarife das EWZ per 2023 nur geringfügig erhöht. Beim Traktionsstrom für Tram und Trolleybus gehe es hingegen um grosse Energiemengen. Für diesen Bereich gelte seit 2020 ein verwaltungsinterner Vertrag mit dem EWZ. Die Preise orientierten sich am Markt, sagt Tobler. Der Mechanismus sehe eine jährliche Preisanpassung vor, die jeweils am 1. April für das Folgejahr festgelegt wird.

Die konkreten Preise, die die VBZ für das Jahr 2022 bezahlen müssen, wurden demnach bereits am 1. April 2021 definiert. «Das Niveau liegt nur leicht über demjenigen des Vorjahres», sagt Tobler. «Die extremen Peaks an den Spotmärkten in den vergangenen Monaten haben also nicht durchgeschlagen.» Sie würden sich dank dieses Mechanismus auch 2023 «nur gedämpft auswirken».

Dass es auch ganz ohne Abhängigkeit vom Markt geht, zeigen die Verkehrsbetriebe Biel (VB). Diese beziehen ihren Strom laut Sprecherin Sarah Walter aus der Grundversorgung, in der die Preisentwicklung stark reguliert und kontrolliert sei. «Von starken Preisschwankungen bleiben wir verschont.»

