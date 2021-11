Vermögen Das sind die Reichsten der Zentralschweiz 2021: Alle Kantone im Überblick Von den 300 Reichsten der Schweiz sind 68 in der Region Zentralschweiz wohnhaft. Logistik-Unternehmer Klaus-Michael Kühne ist zum ersten Mal der Reichste in der Zentralschweiz. Zudem gibt es in der Region vier neue Namen. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 26.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dass die Superreichen immer reicher werden, ist bekannt. Doch dieses Jahr ist eine einzelne Person aus der Schweiz sage und schreibe um 17 Milliarden Franken reicher geworden. Das geht aus der aktuellen Liste der 300 Reichsten des Wirtschaftsmagazins «Bilanz» hervor. Beim Krösus handelt es sich um den Logistik-Unternehmer Klaus-Michael Kühne. Der 84-Jährige konnte von allen Reichen am stärksten zulegen. Dies dank der überdurchschnittlich starken Zunahme des Börsenwertes seiner beiden Hauptbeteiligungen, jener am Logistikkonzern Kühne+Nagel mit Sitz in Schindellegi und jener an der Reederei Hapag Lloyd.

Klaus-Michael Kühne, neuerdings der Reichste in der Zentralschweiz. Bild: EPA

In Uri gibt es keine Superreichen

Vermögende aus 22 Kantonen haben es 2021 in die Liste der 300 Reichsten geschafft. Nicht vertreten sind Uri, Appenzell Innerrhoden, Neuenburg und Jura. Gesamtschweizerisch führen die Ikea-Gebrüder Kamprad die Liste mit einem Vermögen von 55 bis 56 Milliarden an, gefolgt von den Familien Hoffmann, Oeri und Duschmalé (Roche).

Danach folgt Kühne, der mit einem geschätzten Vermögen von 29 bis 30 Milliarden Franken damit erstmals der Reichste in der Zentralschweiz ist. Von den 300 Reichsten der Schweiz sind 68 in der Region Zentralschweiz wohnhaft (siehe Tabellen unten). Ihr Gesamtvermögen beläuft sich auf 172,2 Milliarden Franken. Letztes Jahr waren die Familien Schindler und Bonnard an der Spitze des Zentralschweizer Rankings. Auch ihr Vermögen ist dank der Mehrheitsbeteiligung am Lift- und Fahrtreppenhersteller Schindler in den vergangenen zwölf Monaten um 2 auf 16 bis 17 Milliarden Franken gestiegen.

Neu dabei: Buhofer, Nikolajsen, Tsering, Windhorst

Auf der Liste der reichsten Personen und Familien mit Hauptwohnsitz in der Zentralschweiz gibt es dieses Jahr gleich vier neue Namen – alle vier sind im Kanton Zug ansässig. Reichster Neuling ist die Familie Buhofer, deren Vermögen auf 1 bis 1,5 Milliarden Franken geschätzt wird. Sie besitzt ein Portfolio an höchst werthaltigen Beteiligungen, so an Metall Zug, Kardex, V-Zug, Schaffner, Zug Estates und der Cham Group. Neu wird auch Lars Windhorst aufgeführt. Der gebürtige Deutsche agiert im Kapitalbeschaffungs- und Beteiligungsgeschäft.

Bitcoin-Suisse-Gründer Niklas Nikolajsen ist einer der vier neuen Namen unter den Reichsten der Zentralschweiz. Bild: Paolo Dutto

Das Unternehmen Bitcoin Suisse, 2013 von Niklas Nikolajsen als Einmannbetrieb in einer Wohnung in Zug gestartet, hat sich zum grössten Kryptodienstleister der Schweiz gemausert. Dies hat dem aus Dänemark zugezogenen Nikolajsen ein Vermögen von 300 bis 350 Millionen Franken eingetragen. Der vierte Neuling in der Zentralschweiz ist Technologie-Investor Gonpo Tsering. Dank breitgestreuten Beteiligungen verfügt der Wahlzuger mit tibetischen Wurzeln über ein Vermögen von 250 bis 300 Millionen Franken, wie die «Bilanz» schreibt.

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alle Informationen für die Tabellen stammen von der Zeitschrift «Bilanz».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen