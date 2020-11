Vermögen Das sind die Reichsten der Zentralschweiz: Alle Kantone im Überblick An der Spitze der Liste der reichsten Personen und Familien mit Hauptwohnsitz in der Zentralschweiz kommt es zu einem Wechsel. Ausserdem hat es der Wahlzuger Guido Fluri neu auf die Liste geschafft. Zu den Verlierern gehört Viktor Vekselberg.

Maurizio Minetti 27.11.2020, 05.00 Uhr

Geld schützt nicht vor der Coronakrise. Die 300 Reichsten des Landes sind dieses Jahr nur um 5 Milliarden Franken reicher geworden. Es ist dies das geringste Wachstum des Gesamtvermögens seit zehn Jahren, wie die neuste Auflistung des Wirtschaftsmagazins «Bilanz» zeigt. Zum Vergleich: Vor einem Jahr wuchs das Vermögen der Reichsten um fast 30 Milliarden.

Zusammen besitzen sie aktuell aber immer noch 707 Milliarden und damit so viel wie nie zuvor. Seit 19 Jahren an der Spitze stehen die im Waadtland aufgewachsenen und eingebürgerten Gebrüder Jonas, Peter und Mathias Kamprad, die seit dem Tod ihres Vaters Ingvar Ikea leiten. Der Wert des Möbelimperiums wird auf gegen 56 Milliarden Franken geschätzt.

Familien Schindler und Bonnard neu auf Platz 1 in der Zentralschweiz

Von den 300 Reichsten in der Schweiz, so geht aus der «Bilanz» hervor, sind 63 in der Region Zentralschweiz wohnhaft – ausser Uri ist jeder Zentralschweizer Kanton vertreten. Ihr Gesamtvermögen beläuft sich auf knapp 130 Milliarden Franken. Auf dieser Liste nicht berücksichtigt sind Familien, die schwerpunktmässig woanders wohnen, Teile davon aber in der Zentralschweiz ihren Wohnsitz haben, wie zum Beispiel die Blochers, Hayeks oder Swarovskis.

Mit Blick auf die reichsten Personen und Familien mit Hauptwohnsitz in der Zentralschweiz fällt auf, dass die Familien Schindler und Bonnard neu das Ranking anführen. Ihr Vermögen ist dank der Mehrheitsbeteiligung am Ebikoner Lift- und Rolltreppenkonzern Schindler um 2 Milliarden auf 14 bis 15 Milliarden gestiegen.

Seine Familie ist neu die reichste der Zentralschweiz: Schindler-Patron Alfred N. Schindler. Klaus-Michael Kühne, der starke Mann hinter dem Logistikkonzern Kühne+Nagel. Der russische Investor Viktor Vekselberg wohnt in Zug. Amag-Erbin Eva Maria Bucher-Haefner wohnt in Obwalden. Martin Haefner, Amag-Erbe und Grossaktionär des Luzerner Stahlkonzerns Swiss Steel Group.

Der Luzerner Francisco Fernandez hat den Bankensoftwarehersteller Avaloq gegründet. Neu auf der Liste: Der in Zug wohnhafte Guido Fluri an einer Debatte zur Wiedergutmachungsinitiative. Marcel Erni, einer der drei Gründer des Baarer Vermögensverwalters Partners Group.

Die Zentralschweizer Liste der Reichsten führte zuvor jahrelang die Familie Brenninkmeijer an, doch «das Textilgeschäft des Familienunternehmens C&A serbelt, das Vermögen schrumpft zusehends», wie die «Bilanz» schreibt. Sie sind auf Rang zwei unter den Reichsten der Region abgerutscht wie auch aus den Schweizer Top Ten gefallen.

Rang drei in der Zentralschweiz hält Klaus-Michael Kühne. Seine Mehrheitsbeteiligung am Schwyzer Logistikkonzern Kühne+Nagel wird heute mit 12 bis 13 Milliarden bewertet, 2 Milliarden höher als im Vorjahr. Als «Frau des Monats» bezeichnet die «Bilanz» Amag-Erbin Eva Maria Bucher-Haefner. Sie ist gemäss der Liste mit einem Vermögen von 4 bis 4,5 Milliarden Franken die reichste Obwaldnerin und damit gleich reich wie ihr Bruder Martin, der in Luzern wohnt.

Gewinner und Verlierer sowie zwei Ex-UBS-Chefs weniger

Es gibt aber auch neue Gesichter auf der Liste, wie Guido Fluri. Der 54-jährige Oltner hat eine eindrückliche Karriere hinter sich – vom Tankwart zum Millionär. Mit 20 Jahren kaufte er sich ein Stück Land, baute darauf ein Haus mit Wohnungen und verkaufte dieses mit Gewinn. Er ist der Branche treu geblieben: Im Immobiliengeschäft hat sich Fluri, der im Kanton Zug wohnt, ein geschätztes Vermögen von 250 bis 300 Millionen Franken aufgebaut. Öffentlich bekannt wurde Fluri vor allem als kurzzeitiger Inhaber der Miss-Schweiz-Wahl und durch die von ihm lancierte Wiedergutmachungsinitiative.

Ein weiterer Neuling auf der Schweizer Liste ist Roland Brack: Der Corona-Boost hat seine Online-Handelsfirma Competec belebt und das Vermögen auf 450 bis 500 Millionen angehoben. Der Fricktaler wohnt im Kanton Aargau und figuriert deshalb nicht auf der Zentralschweizer Liste, in unserer Region ist er aber bekannt, weil Competec in Willisau ein Lager betreibt.

Zu den Hauptverlierern gehört hingegen Viktor Vekselberg. Der russische Oligarch mit Wohnsitzen in Zug und Moskau musste zusehen, wie seine Beteiligungen laufend an Wert einbüssten. Innerhalb von 12 Monaten verlor der 63-Jährige rund 3 Milliarden; er besitzt noch ein Vermögen von 7 bis 8 Milliarden.

Nicht mehr aufgeführt wird Marcel Ospel: Der einstige UBS-Konzernchef mit Wohnsitz in Schwyz ist im April verstorben. Von der Liste der Reichsten im Kanton Zug gestrichen wurde auch Sergio Ermotti. Der Ex-UBS-Chef sei Wochenaufenthalter in Zug, das Wochenende verbringe er aber nach eigenen Angaben im Tessin. «Und dort scheint er auch den Hauptteil seiner Steuern zu bezahlen. Wir haben uns deshalb entschieden, ihn im Tessin anzusiedeln», erklärt der für die Liste zuständige Stefan Lüscher von der «Bilanz».

