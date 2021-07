Unwetter verursachen grosse Schäden an Gebäuden und Ernten

Versicherungen Unwetterserie verursacht weiter grosse Schäden ­– auch in der Landwirtschaft, wo der Versicherungsgrad tief ist Der anhaltende Regen sorgt für überflutete Keller und zerstörte Ernten. Gegen letzteres sind nur wenige Bauern versichert. Gabriela Jordan 14.07.2021, 05.00 Uhr

Das Gewitter von Dienstagnacht hat seine Spuren hinterlassen: Ein zerstörtes Maisfeld in Rümlang ZH. Ennio Leanza / KEYSTONE (13. Juli 2021)

Der Gewittersturm, der in der Nacht auf Dienstag über die Schweiz fegte, sorgte erneut für grosse Schäden. Wie hoch die geschätzte Schadenssumme ist, wird sich erst in den nächsten paar Tagen zeigen. Klar ist aber jetzt schon: Mit den steigenden Wassermassen in den Seen und Flüssen nehmen die Schäden weiter zu. Regnet es so weiter – und momentan verspricht der Wetterbericht nichts anderes – könnten die Zahlen immer näher ans Rekordjahr 2005 kommen, als die Schweiz im August von heftigen Überschwemmungen heimgesucht wurde.