Homeoffice: Wer zahlt, wenn der Firmenlaptop kaputt geht

Versicherungen Wer zahlt die Rechnung, wenn die Katze den Büro-Laptop im Homeoffice ruiniert? Bei Homeoffice stellen sich auch versicherungstechnische Fragen - sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer. Florence Vuichard 23.08.2021, 05.00 Uhr

Katzen im Homeoffice sind gefährlich, aber nicht ganz so gefährlich wie Cyberangriffe. Bild: Alessandro Della Bella / KEYSTONE

Grundsätzlich ändert sich versicherungstechnisch nicht viel, wenn die Angestellten auch dem Ende der Pandemie vermehrt im Homeoffice arbeiten - weder für sie selber, noch für die Arbeitgeber. Doch ein paar heikle Punkte gibt es schon.

Das ist ein Fall für die Unfallversicherung des Arbeitgebers. «Wer zu Hause arbeitet, ist in den Räumen, die zur Arbeit genutzt werden, wie in der Firma gesetzlich gegen Unfall versichert», sagt Carmelo Alosi, Leiter Firmenkunden beim Versicherungsbroker Global Sana. «Beträgt das Arbeitspensum mehr als acht Stunden pro Woche, sind Unfälle über die Nichtbetriebsunfallversicherung auch ausserhalb dieser Räume gedeckt.»

Carmelo Alosi, Leiter Firmenkundengeschäft bei Global Sana. ZVG

Grundsätzlich zahlt die Privathaftpflichtversicherung für Schäden, welche Tiere bei Drittpersonen oder bei Sachen von Dritten verursachen. «Schäden bei der Ausübung einer Berufstätigkeit fallen jedoch nicht in den Zuständigkeitsbereich der Privathaftpflichtversicherung», sagt Alosi. Da kommt wohl eher die Betriebshaftpflichtversicherung des Arbeitgebers zum Zug, die auch Schäden abdeckt, die von Mitarbeitenden beim Ausüben ihrer Tätigkeit verursacht werden. Da Schäden an Arbeitsgeräten wie Laptops auch bei aller Vorsicht schnell passieren können, sollten die Arbeitgeber gemäss Alosi prüfen, ob ihre Versicherungen auch Gültigkeit ausserhalb der Büros gelten.



Der Arbeitgeber könnte auch abklären lassen, ob der Angestellte grobfahrlässig gehandelt hat, wie Alosi anfügt. «Dann müsste der Arbeitnehmer für den Schaden aufkommen.» Der Nachweis einer Grobfahrlässigkeit sei aber äusserst schwierig zu erbringen. «Eine Kaffeetasse auf dem Schreibtisch kann umfallen», betont auch Luca Cirigliano vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB). Hier könne definitiv nicht von Grobfahrlässigkeit gesprochen werden. «Das kann passieren, und Sachen gehen nun mal kaputt.» Ein Beispiel für Grobfahrlässigkeit ist etwa, wenn ein Angestellter den Firmenlaptop mit in die Badewanne nimmt.

Hier gilt dasselbe wie bei Schäden an Geräten. Arbeitgeber sollten prüfen, ob ihre Geschäftsversicherungen auch Diebstahl ausserhalb des Firmensitzes einschliessen. Ist das nicht der Fall, dann gelte der Diebstahl des Laptops im Park als «einfacher Diebstahl» und werde nicht entschädigt, betont der Global-Sana-Experte.

Grössten Handlungsbedarf orten Versicherungsexperten bei fehlenden Cyberversicherungen. Das Thema habe massiv an Bedeutung gewonnen, betont Carmelo Alosi. Hier sind vor allem die Arbeitgeber gefragt. «Der Arbeitgeber muss seinen Angestellten die Mittel und Instrumente zur Verfügung stellen, damit diese die Geschäftsgeheimnisse schützen können», ergänzt SGB-Zentralsekretär Cirigliano. Im Gegenzug müssten sich die Arbeitnehmenden aber auch daran halten. Also: Der Firmenlaptop etwa sollte immer passwortgesperrt sein und zu Hause nicht als Netflix-Abspielstation für die ganze Familie oder WG dienen.



Arbeitnehmende brauchen keine zusätzlichen Versicherungen. Hingegen sollten sie kurz einen Blick auf ihre Hausratsversicherung werfen, empfiehlt Alosi. «Wer sich viele neue, teure Büromöbel angeschafft hat, sollte seine Versicherungssumme nach oben anpassen.» Sonst drohe eine Unterversicherung im Schadensfall.



Luca Cirigliano, Zentralsekretär beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB). Zvg / Aargauer Zeitung

Niemand. Es sei zwar die Pflicht der Arbeitgeber, dafür zu sorgen, dass die Arbeitnehmenden einen guten Arbeitsplatz hätten, sagt Cirigliano, etwa mit einer ergonomischen Tastatur oder einem zweiten Bildschirm. «Der Arbeitsplatz ist dort, wo der Arbeitgeber arbeiten lässt.» Homeoffice beinhalte deshalb ein gewisses Risiko für Arbeitgeber, denn die Arbeitsplätze würden nicht durch das Arbeitsinspektorat geprüft. Der Arbeitgeber müsse selber sicherstellen, dass die Arbeitnehmenden ihre Gesundheit nicht aufs Spiel setzten. Sonst könnte es durchaus vorkommen, dass im Fall von Rückenproblemen oder eines Burnouts die Krankenversicherung Regress nehmen könnte auf den Arbeitgeber.

Grundsätzlich ändert sich bei den Sozialversicherungen für Arbeitnehmende durch Homeoffice nichts. Doch dieser Grundsatz gilt nur, solange Wohnsitz und Arbeitsort in der Schweiz sind. Wer also sein Homeoffice in die Provence verlegt, lebt quasi in Frankreich und ist dann übers französische Sozialversicherungssystem versichert. Heikel ist das vor allem für Arbeitnehmende, die im Ausland wohnen und in der Schweiz arbeiten: «Grenzgänger müssen unbedingt darauf achten, dass sie nicht mehr als 25 Prozent Homeoffice arbeiten», betont Alosi. «Sonst werden sie dem Sozialversicherungssystem ihrer Heimat unterstellt.»