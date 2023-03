Vaudoise-Chef Laffely will in der Deutschschweiz stark wachsen

Versicherungen «Wir sind nicht Gucci oder Hermès!» Dennoch will der Vaudoise-Chef jährlich zwei neue Agenturen eröffnen Der Chef der Vaudoise-Versicherung, Jean-Daniel Laffely, über seine Pläne in der Deutschschweiz, steigende Prämien und die Grenzen des Internets. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vaudoise-Chef Jean-Daniel Laffely will mit seiner Versicherungsgruppe in der Deutschschweiz stark wachsen. Bild: zvg

Die Vaudoise ist im Reich der Schweizer Versicherungen mit über 500’000 Kundinnen und Kunden die kleinste der Grossen und die grösste der Kleinen. «Das ist keine schlechte Position», sagt Jean-Daniel Laffely, der den Chefposten im Mai 2020 bei der Waadtländer Versicherung übernommen hat. Aber Laffely verheimlicht nicht: Er will wachsen. Und er weiss auch wo: vor allem in der Deutschschweiz. «Wir wollen das Geschäft mehr pushen», wie er es ausdrückt.

Was heisst das konkret?

Jean-Daniel Laffely: Seit 2015 verfolgen wir eine Expansionsstrategie in der Deutschschweiz. Diese soll nun beschleunigt werden, indem wir unser Agenturnetz ausbauen. Wir wollen deshalb jedes Jahr zwei neue Agenturen in der Deutschschweiz eröffnen. Das ist unser Ziel.

Steht dabei eine bestimmte Region im Vordergrund?

Nein, wir wollen unsere physische Präsenz überall in der Deutschschweiz signifikant ausbauen. 2022 etwa haben wir je eine Agentur in Dietikon im Limmattal und in Arbon im Thurgau eröffnet, dieses Jahr werden wir je eine Filiale im zürcherischen Wallisellen und in Grenchen im Kanton Solothurn einweihen können.

Reicht das? Können Sie einfach eine Agentur eröffnen und schon strömen die Leute Ihr Geschäft?

Nein, natürlich nicht. Wir sind nicht Gucci oder Hermès! Aber wenn wir vor Ort sind, dann nimmt man uns schon wahr, eine Agentur ist ein Schaufenster für unsere Marke. Und wir wollen noch bekannter werden. Gemäss einer Umfrage, die wir haben machen lassen, sind wir schweizweit im Bekanntheitsranking der Versicherungen auf Platz 7. Unsere Ambition ist langfristig Platz 5.

Mehr Agenturen für mehr Bekanntheit? Ist das nicht etwas teuer?

Die Nähe zur Kundschaft ist ein Kernelement unserer Strategie und das, was uns von der Konkurrenz unterscheidet. Im Schadensfall müssen unsere Kunden und Kundinnen nicht bei einem anonymen Callcenter anrufen, sondern können direkt mit unseren Agenten vor Ort diskutieren.

Das bietet die Konkurrenz doch auch an. Die Mobiliar jedenfalls streicht auch bei jeder Gelegenheit ihr dichtes Agenturnetz heraus.

Das stimmt. Das ist die andere Ausnahme in der Branche.

Fahrt in Richtung Deutschschweiz: Die Vaudoise will mit ihrer grünen Lokomotive den Röstigraben überwinden. Bild: zvg

Ist die Vaudoise, auch eine Genossenschaft, eigentlich eine Art Kopie der Mobiliar?

Ganz sicher nicht, wir sind das Original! Wir lassen zum Beispiel seit 1962 unsere Kunden am Gewinn teilhaben, indem wir ihre Prämien vergünstigen. Denn das Prinzip einer Genossenschaft besteht gerade darin, die Kunden am Erfolg zu beteiligen. In den vergangenen Jahren haben wir jeweils zwischen 35 und 40 Millionen Franken an unsere Kunden zurückgegeben.

Zeigt sich Ihr Expansionswille in der Deutschschweiz auch schon in den Zahlen?

Aber sicher. 2022 konnten wir beeindruckend zulegen. Unser Prämienvolumen in der Deutschschweiz ist um 8 Prozent gestiegen. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben heute in der Deutschschweiz rund 200’000 Kunden. Und es werden noch mehr werden.

Und generell, wie war das Jahr 2022?

Es war kein einfaches Jahr für den Anlagebereich, alles ging nach unten: die Aktien, die Obligationen. Aber operativ war es ein gutes Jahr, wie wir im Halbjahresbericht bereits feststellen konnten: Die Schadensbelastung war unterdurchschnittlich, und das Prämienwachstum war erfreulich.

Haben Sie von der Inflation profitiert und die Prämien erhöht?

Ja, wir haben per 2023 bei den Autoversicherungen die Prämien um 2,9 Prozent erhöht.

Das ist mehr als die Inflation.

Nur, wenn wir den Durchschnittswert nehmen. Reparaturkosten für Autos sind deutlich mehr als 2,9 Prozent teurer geworden. So gesehen, haben wir uns hier für eine moderate Erhöhung entschieden. Bei anderen Versicherungen sind die Prämien auch gestiegen, aber dort könnten wir keinen Einfluss nehmen. Denn manchmal sind Prämien an Indizes gebunden, die wiederum aufgrund der Inflation angestiegen sind, wie zum Beispiel der Baupreisindex bei den Hausratsversicherungen. Das können wir nicht beeinflussen.

Sie eröffnen Filiale um Filiale – in einer Zeit, da alle davon sprechen, dass alles ins Internet abwandert.

Die Vaudoise war eine der ersten Versicherungen, die ein reines Online-Produkt angeboten hat: 2007 lancierten wir Click to drive – aber wir haben das wieder eingestellt.

Wieso denn? Alles spricht davon, dass in Zukunft alles nur noch digital sein wird.

Wir bieten alle Versicherungen auf allen Vertriebskanälen zum selben Preis an. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, deshalb können unsere Kundinnen und Kunden wählen, wie sie mit uns kommunizieren wollen. Sie können eine Versicherung online abschliessen, aber dann jederzeit auch eine persönliche Beratung in der Nähe erhalten. Versicherungen sind nicht so einfach, wie man vielleicht zuerst denkt. Klar, es gibt Standardprodukte, aber alles wird sehr schnell, sehr komplex. Und auch im Schadensfall kann Beratung wichtig sein. Jedenfalls zeigt sich: Letztlich erledigen heute höchstens zehn Prozent aller Versicherten ihre versicherungstechnischen Anliegen einfach online. Und das ist nicht nur in der Schweiz so, sondern auch in unseren Nachbarländern.

In Grossbritannien ist der Online-Anteil höher.

Ja, das stimmt. Aber dort gibt es kaum mehr Agenturen. Folglich sind die Menschen praktisch gezwungen, ihre Versicherungen online abzuschliessen und ihre Schadensmeldungen online einzureichen. Was sich aber auch bei uns in den vergangenen zehn Jahren verändert hat: Die Menschen informieren sich häufig zuerst auf der Website und prüfen Konkurrenzangebote online, bevor sie dann vor Ort eine Versicherung abschliessen.

Jean-Daniel Laffely Chef der Genossenschaft Jean-Daniel Laffely hat seine ganze Karriere bei Versicherungen gemacht: Zuerst bei der La Suisse, ab 2006 bei der Vaudoise, wo er 2020 den Chefposten übernommen hat. Stammland der Vaudoise ist die Romandie, wo sie heute 57 ihrer 115 Agenturen betreibt. Ihr Kerngeschäft sind die Nichtleben-Versicherungen, sie bietet aber auch Vorsorgelösungen und Hypotheken an. Die Vaudoise ist gemäss den Angaben des Schweizerischen Versicherungsverbands mit einem Marktanteil von 5 Prozent die Nummer 7 der Schweiz – und rangiert damit hinter der Baloise, aber noch vor Generali. Rechtlich ist die Vaudoise eine Mischform – eine Kombination aus Genossenschaft und börsenkotierter Aktiengesellschaft.