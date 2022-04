Verwaltungsrat Franz Grüter, Putin und die LUKB: Luzerner Regierungsrat sieht kein Problem Vor dem Krieg sorgte eine Aussage von SVP-Nationalrat Franz Grüter für Empörung. In Aktionärs- und Politikkreisen fragt man sich deshalb, ob die Luzerner Kantonalbank mit der am Montag vorgesehenen Wahl von Grüter in den Verwaltungsrat nicht einen Reputationsschaden zu befürchten habe. Die Regierung winkt ab. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 08.04.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Franz Grüter nach der Abstimmung zu seiner ersten Wahl in den Verwaltungsrat der Luzerner Kantonalbank im April 2018. Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. April 2018)

Er war noch nie in Russland, hat den Ukraine-Krieg von Anfang an als völkerrechtswidrig verurteilt und ist kürzlich mit Bundespräsident Ignazio Cassis an die polnisch-ukrainische Grenze gereist, um sich ein Bild zu machen. Und dennoch wird Franz Grüter das Image als «Putin-Versteher» nicht los.

Grund dafür ist, dass der «Blick» den IT-Unternehmer, SVP-Politiker und Präsidenten der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats am Tag des Kriegsausbruchs mit einer heiklen Aussage zitiert hat. Darin sagte er, eine Deeskalation der Lage in der Ukraine sei wahrscheinlich nur möglich, wenn der Westen Russland garantiere, dass die Ukraine nicht in die Nato aufgenommen werde. Die Aussage sorgte schweizweit für Empörung.

Später sagte Grüter, die Aussage sei vor dem Krieg gefallen, er sei keineswegs ein «Putin-Versteher». Anfang März sagte er gegenüber dieser Zeitung: «Die Frage, ob die Ukraine in die Nato aufgenommen werden soll oder nicht, ist hinfällig geworden. Die Situation ist verfahren. Ich hoffe, dass bald Friedensgespräche stattfinden können und die Schweiz dabei eine aktive Rolle spielen wird.»

Der SVP-Nationalrat fühlte sich von den Medien ungerecht behandelt, die ursprüngliche Aussage sei aus dem Kontext gerissen worden. Er führte ein öffentliches Reise-Tagebuch, setzte sich für humanitäre Hilfe ein. Heute betont er: «Die Aussagen waren eine Einschätzung der Lage und keine Parteinahme. Einen Konflikt zu analysieren, heisst nicht, ihn zu rechtfertigen.» Doch der Schaden ist angerichtet.

Regierungsrat stützt die Wiederwahl

Grüters Meinungsäusserungen sorgen dieser Tage in Luzern für Gesprächsstoff. Denn der Eicher sitzt seit April 2018 im Verwaltungsrat der Luzerner Kantonalbank (LUKB). An der Generalversammlung vom nächsten Montag stellt er sich zur Wiederwahl. In Aktionärs- und Politikkreisen fragt man sich, ob die LUKB mit seiner Wahl nicht einen Reputationsschaden zu befürchten habe. Die Frage geht vor allem an die Adresse des Kantons, der die Mehrheit der Aktien besitzt. Wie unsere Zeitung weiss, haben sich mehrere Personen mit diesem Anliegen an Finanzdirektor Reto Wyss gewandt.

Dieser sagt auf Anfrage, der Kanton Luzern sei sich seiner Verantwortung als Hauptaktionär der LUKB bewusst. «Wir haben mit Franz Grüter, der sich zur Wiederwahl stellt, im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine Gespräche geführt. Wir konnten ihm unseren Standpunkt klar darlegen und Franz Grüter hat diesen zur Kenntnis genommen», sagt Reto Wyss. Auch der Luzerner Finanzdirektor betont, Grüter habe öffentlich erklärt, «dass er den völkerrechtswidrigen Krieg und die Gräueltaten am Volk aufs Schärfste verurteilt». Wyss: «Diese Haltung hat er in unserem Austausch bekräftigt.» Vor diesem Hintergrund befürworte der Regierungsrat, dass Franz Grüter seine Kompetenzen als Unternehmer und IT-Experte weiterhin in den Verwaltungsrat der LUKB einbringe.

LUKB sieht keinen Zusammenhang mit VR-Mandat

Die LUKB ihrerseits betont grundsätzlich, man sei als privatrechtliche Aktiengesellschaft politisch neutral. «Wir verstehen uns gemäss unserem gesetzlichen und statutarischen Auftrag als Finanzdienstleisterin für Menschen aus allen Gesellschaftsschichten und aus allen politischen Lagern in unserer Region. Entsprechend nehmen wir als Bank zu politischen Fragen nur in Ausnahmefällen Stellung, zum Beispiel wenn wirtschaftspolitische Interessen in unserem Marktgebiet, dem Wirtschaftsraum Luzern, betroffen sind», sagt Sprecher Daniel von Arx.

In Bezug auf Franz Grüter heisst es, er bringe im LUKB-Verwaltungsrat unter anderem seine Kompetenz und Erfahrung in der Unternehmensführung sowie spezifisch bei den Themen IT und IT-Sicherheit ein. Die Äusserungen habe er in seiner Eigenschaft als Nationalrat gemacht, also in einer Funktion, «die keinen Zusammenhang mit seinem Mandat als Verwaltungsrat der Luzerner Kantonalbank hat». Franz Grüter nehme in der Öffentlichkeit unterschiedliche Rollen ein, wie das auch andere LUKB-Verwaltungsratsmitglieder tun, «wenn sie sich zum Beispiel als Leiter einer Bildungsinstitution oder als Stiftungsrat einer Kulturinstitution öffentlich äussern», so von Arx.

«Unsere Erfahrungen zeigen, dass unsere Kunden beziehungsweise Aktionäre die Situation in der Regel gut einordnen können, wenn Verwaltungsratsmitglieder unserer Bank Statements abgeben, die nicht im Zusammenhang mit ihrem Mandat bei der LUKB oder mit der Geschäftstätigkeit der LUKB stehen.»

Instruktionen können elektronisch eingereicht werden

Angesichts dieser Aussagen gilt eine Wiederwahl von Grüter als sicher. «Denkzettel» von Aktionärinnen und Aktionären könnte es aber dennoch geben, obschon die Generalversammlung ohne physische Präsenz des Aktionariats stattfindet. Die Vorlaufzeit zwischen den ersten Corona-Lockerungsschritten im Februar und nächstem Montag sei zu kurz gewesen, um einen Grossanlass zu organisieren, gab die Bank bereits vor einigen Wochen bekannt. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimm- und Wahlrecht aber wie bereits in den beiden Vorjahren via Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrnehmen.

Wie der GV-Einladung zu entnehmen ist, konnten die Instruktionen schriftlich bis am Freitag, 8. April, abgegeben werden. Elektronisch ist dies noch bis am 10. April um 23.59 Uhr möglich. Ausserdem hätte man Fragen und Voten zu den Traktanden per Post einreichen können. Diese Frist ist allerdings am 1. April abgelaufen, ohne dass Voten eingegangen sind, schreibt die Bank auf Anfrage.

Die GV wird nicht im Internet übertragen. «Diese Frage haben wir im Organisationskomitee diskutiert, aber nach den Erfahrungen anderer Kantonalbanken von 2021 nicht weiterverfolgt: Der technische Aufwand für eine solche ‹Einweg-Kommunikation› ist hoch, das Interesse der Aktionäre zum Zuschauen war sehr überschaubar», sagt LUKB-Sprecher Daniel von Arx. Die GV-Ergebnisse werden am Montagabend nach Börsenschluss kommuniziert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen