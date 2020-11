Porträt Von der Fleischtheke auf den Chefposten: Wie der Luzerner Philipp Wyss zum Coop-Chef aufstieg Mit Philipp Wyss wird ein Luzerner Konzernchef des Detailhändlers Coop. Der 54-Jährige hat sich von der Lehre emporgearbeitet. Maurizio Minetti 03.11.2020, 05.00 Uhr

Ab Mai 2021 neuer Coop-Konzernchef: Philipp Wyss (54). Bild: PD

Beim zweiten Anlauf hat es geklappt: Philipp Wyss wird im Mai 2021 neuer Konzernchef des Detailhändlers Coop. Der aktuelle Coop-Vizechef folgt damit auf Joos Sutter, der Verwaltungsratspräsident werden soll. Bereits 2011 war der heute 54-jährige Wyss Kronfavorit für den Posten als Coop-Chef gewesen, doch der Verwaltungsrat entschied sich damals für Joos Sutter. Der Luzerner liess sich davon aber nicht beirren, avancierte im Jahr darauf zur rechten Hand von Sutter und verdiente sich in der Folge den Respekt des Verwaltungsrats.

Nun krönt der Luzerner eine Bilderbuchkarriere, die ganz bescheiden angefangen hat. Denn der gebürtige Büroner absolvierte in jungen Jahren eine kaufmännische Berufslehre bei der Frischfleisch AG in Sursee sowie im Anschluss daran eine Metzgerlehre. «An der Fleischtheke kann mir niemand etwas vormachen. Da habe ich ein Auge dafür», sagte er Ende 2009 gegenüber unserer Zeitung. Schon damals galt er als «Shootingstar», wurde er doch im gleichen Jahr sowohl Leiter der Verkaufsregion Zentralschweiz-Zürich als auch Chef des gewichtigen Geschäftsbereichs Retail, der die Supermärkte und die Restaurants umfasst. Seit 2012 ist Philipp Wyss stellvertretender CEO und Leiter Marketing und Beschaffung.

KV-Berufslehre statt HSG-Studium

Bemerkenswert an der Laufbahn von Philipp Wyss ist, dass er sich ohne Studium und berufsbegleitende Weiterbildung nach oben gearbeitet hat. Ein krasser Gegensatz zu seinem Vorgänger Sutter, der HSG-Ökonom und diplomierter Wirtschaftsprüfer ist. Wyss sei ein bodenständiger, praktischer Typ, sagen Personen, die in den letzten Jahren beruflich mit ihm zu tun hatten. Er gilt als offen, zugänglich, gesprächig. Auf der anderen Seite auch als zielgerichtet – «er geht aber nicht über Leichen», sagt ein Weggefährte. Schon als KV-Stift habe er genau gewusst, was er wolle.

Er sei zielstrebig, aber menschlich, kein Haudegen, sagt man auch an seinem Wohnort Schenkon über ihn. Dort lebt er schon seit Jahren mit seiner Frau und den drei Kindern. Für Hobbys blieb ihm in den letzten Jahren aber immer weniger Zeit. Ein Zeichen, dass er an seiner Karriere arbeitete. Vor der Stabsübergabe im kommenden Frühling will sich Wyss noch nicht zu seiner neuen Aufgabe äussern. Dabei kennt er den Konzern in- und auswendig. Ideen über die strategische Weiterentwicklung des Detailhandel-Schwergewichts dürfte er seit Jahren im Kopf haben. 1997 begann sein Werdegang bei Coop im Bereich der Frischprodukte, dessen Leitung er 2004 übernahm. Dem Detailhändler blieb er in den letzten zwei Jahrzehnten immer treu.

Auch bei der Migros hat er Erfahrungen gesammelt

Etwas verblasst dürften hingegen seine Erinnerungen an die Migros sein: Von 1993 bis 1997 war er Senior Product Manager beim Migros-Genossenschafts-Bund. Bei der heutigen Sempione AG, die zur Frischfleisch AG gehört, war Wyss Anfang der Neunzigerjahre Verkaufsleiter. Dort arbeitete er unter anderem mit seinem Namensvetter Lorenz Wyss zusammen, dem heutigen CEO der Bell Food Group, die zu Coop gehört. Auch Lorenz Wyss ist ein gelernter Metzger. Tatsächlich ist es bei Coop keine Seltenheit, dass Metzger den Weg bis nach oben schaffen. Der Nachfolger von Philipp Wyss als Chef der Region Zentralschweiz-Zürich, Roger Vogt, hat ebenfalls als Metzger angefangen.

Er sei noch ein Lernender, sagte Wyss bei seinem Karrieresprung 2009. Nun steht er wieder am Anfang einer neuen Aufgabe. Dass er ein guter CEO wird, trauen ihm jedenfalls alle angefragten Weggefährten aus der Region ohne weiteres zu.