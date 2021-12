Erlaubt oder nicht? Verwirrung um Kryptoanlagen in der Vorsorge

Vorsorge Erlaubt oder nicht? Verwirrung um Kryptoanlagen in der Säule 3a Das Interesse für Kryptoanlagen steigt, auch im Vorsorgebereich. Doch sind diese überhaupt erlaubt? In der Fachwelt herrscht Uneinigkeit. Gregory Remez Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

Schwer abschätzbares Auf und Ab: Kryptowährungen gelten aufgrund ihrer Volatilität als Hochrisikoanlagen. Getty

Kryptowährungen sind in der vergleichsweise risikoaversen Anlagewelt der Vorsorge angekommen. Seit Anfang Dezember bietet der Luzerner Vorsorge­anbieter Finpension die Möglichkeit, in der Säule 3a in den «Crypto Market Index Fund» zu investieren. Diesen hatte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma im September bewilligt, es handelt sich somit um den ersten offiziell beglaubigten Kryptofonds der Schweiz.

Der von der Crypto Finance, der Zuger Seba Bank sowie der PvB Pernet von Ballmoos AG initiierte passive Fonds bildet die Performance der zehn grössten Kryptoanlagen ab. Neben den beiden Kryptoklassikern Bitcoin und Ethereum, die zusammen über drei Viertel des Fonds­volumens ausmachen, sind auch jüngere, aufstrebende Blockchainprojekte wie Cardano, Solana oder Polkadot enthalten.

Totalverluste nicht auszuschliessen

Der auf Vorsorge spezialisierte, 2016 gegründete Anbieter Finpension nutzt dieses Vehikel nunmehr, um seinen Kundinnen und Kunden Kryptoinvestitionen in der dritten Säule zu ermöglichen. Das Angebot stosse auf reges Interesse, sagt Philipp Zumbühl, Projektverantwortlicher bei Finpension:

«Seit der Lancierung Anfang des Monats hat die Nachfrage stetig zugenommen, auch wenn die investierten Beträge noch nicht riesig sind.»

Letzteres hänge vor allem damit zusammen, dass in der Wertschriften-App von Finpension zurzeit nur maximal 5 Prozent des persönlichen 3a-Guthabens in den Crypto Market Index Fund investiert werden können – eine Sicherheitsmassnahme, um die Kunden vor potenziellen Grossverlusten zu schützen.

Diese sind in der volatilen Kryptowelt bekanntlich wahrscheinlicher als in anderen Anlageklassen. So weisen nicht nur die Finma, sondern auch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) darauf hin, dass es sich bei Kryptowährungen um «Anlagen mit stark erhöhten Risiken» handelt, bei denen «ein Totalverlust nicht auszuschliessen» sei.

Aufgrund des höheren Anlagerisikos ist in der Branche jüngst eine Diskussion darüber entflammt, ob Kryptos überhaupt etwas im Vorsorgebereich zu suchen haben. Wie Recherchen dieser Zeitung ergeben haben, wurden zuletzt mehrere Vorsorgeanbieter, die ein ­vergleichbares Kryptoanlage­produkt wie Finpension in der dritten Säule lancieren wollten, von regionalen Aufsichts­behörden zurückgepfiffen.

Eine eigene Anlagekategorie?

Wieso also durfte nun der Luzerner Anbieter vorpreschen? Bei der zuständigen Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) heisst es dazu:

«In der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, kurz BVV 2, sind Kryptowährungen nicht explizit erwähnt, dürften jedoch zu den sogenannten alternativen Anlagen gezählt werden.»

Diese seien somit auch in der Vorsorge zulässig, müssten aber bestimmte Bedingungen erfüllen. Es bestehen erhöhte Anforderungen an die Auswahl, Überwachung und Bewirtschaftung der Anlagen. Unter anderem dürfen alternative Anlagen nur über kollektive Anlageinstrumente, etwa einen Fonds, investiert werden. Zudem dürfen nur 15 Prozent des Gesamtvermögens in alternative Anlagen fliessen. Verantwortlich für die Vermögens­anlage ist gemäss BVV 2 das oberste Organ der Einrichtung.

Finpension beruft sich darauf, dass man all diese Vorgaben erfülle. «Mit dem Crypto Market Index Fund bewegen wir uns innerhalb der Richtlinien von BVV 2», bekräftigt Philipp Zumbühl. Dieser Ansicht sind auf Regulatorseite jedoch nicht alle. So gibt es, wie diese Zeitung weiss, selbst innerhalb der ZBSA Stimmen, die argumentieren, dass es sich bei Kryptowährungen um «Hochrisikoanlagen» handelt, für die im Gesetz eine eigene Kategorie geschaffen werden müsste – mit härteren Auflagen als bei alternativen ­Anlagen wie Hedge Funds, Private Equity oder Rohstoffen.

Aus ähnlichen Gründen wurde Vorsorgeanbietern aus anderen Regionen die Lancierung von Kryptoanlageprodukten in der dritten Säule bisher versagt. Solche Produkte gäbe es schlicht noch zu wenig lange, um das ­Anlagerisiko adäquat abschätzen zu können, lautete dabei eines der Hauptargumente.

Rege Diskussionen unter Juristen

Schweizweit gibt es insgesamt acht regionale Direktaufsichtsbehörden, die für die Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen in ihrem Einzugsgebiet zuständig sind; eine davon ist die ZBSA. Die Oberaufsicht über die regionalen Behörden hat die OAK BV inne. Dieser obliegt auch die Beurteilung der Zulässigkeit des Einsatzes einzelner Anlagen im Vorsorgebereich.

Auf Nachfrage teilt Roman Saidel, Leiter Direktaufsicht, mit, dass die OAK BV nach jetzigem Stand die Ansicht vertrete, «dass es sich bei Kryptowährungen um alternative Anlagen handelt». Allerdings hat auch er Kenntnis ­davon, dass in der Fachwelt dies­bezüglich Uneinigkeit herrscht. Es handle sich um ein umstrittenes Thema, insbesondere unter Juristen würden aktuell rege ­Diskussionen geführt.

Ob es bald eine Neubeurteilung der Rechtslage geben könnte, ist derzeit noch nicht absehbar. Saidel verweist darauf, dass es nicht Sache der Oberaufsichtskommission sei zu beurteilen, ob ein Anlageprodukt wirtschaftlich Sinn macht. «Wir überwachen lediglich, ob sich alles im rechtlichen Rahmen ­abspielt.» Für Investitionen brauche es keine vorgängige ­Bewilligung seitens der Aufsichtsbehörden, die Risiko­abwägung sei Aufgabe der jeweiligen Stiftungsräte – schliesslich seien diese auch für etwaige Schäden verantwortlich.

In der Schweiz seien die Stiftungsräte von Vorsorgeeinrichtungen aber ohnehin eher risikoscheu unterwegs, sagt Saidel. So sei ihm bisher keine grosse Vorsorgeeinrichtung bekannt, die tatsächlich in Kryptowährungen investiert:

«Ich kann nur vermuten, dass die in Aussicht gestellten Renditen angesichts der hohen Risiken für potenzielle Investoren wohl nicht attraktiv genug erscheinen.»

Folglich könnte es noch etwas dauern, bis Kryptoanlagen auch in der zweiten Säule ankommen.

