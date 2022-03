Wachstumsbremse Russland: Banken kriegen Sanktionen zu spüren

Sanktionen Wachstumsbremse Russland: Wie Banken die Sanktionen zu spüren bekommen Nicht nur Oligarchen haben in den vergangen zehn Jahren ihre Vermögen in die Schweiz gebracht. Nun fällt dieses Geschäft weg. Daniel Zulauf 15.03.2022, 18.08 Uhr

Wo sich fast alles ums Geld dreht: Drohnen-Bild des Zürcher Paradeplatzes Gaetan Bally / KEYSTONE

Die russische Volkswirtschaft sei nicht gross genug, als dass sie eine internationale Wirtschaftskrise auslösen könnte, lautet der Ökonomen-Konsens. Unbestritten ist aber, dass die wirtschaftliche Ausgrenzung Russlands auch in den westlichen Ländern das Wachstum drosseln wird.

Das gilt auch für die Schweiz und in besonderem Mass für den hiesigen Bankensektor. 150 Milliarden bis 200 Milliarden Franken horten vermögende Russen hierzulande, schätzt die Bankiervereinigung. Das sind nicht nur Oligarchen-Gelder, sondern die Vermögen einer viel grösseren Oberschicht aus Moskau und anderen russischen Grossstädten. Der Hauptteil dieser Gelder dürfte in den vergangenen zehn Jahren zugeflossen sein. In der gleichen Zeit haben viele Kunden von Schweizer Banken aus westeuropäischen Ländern ihre Vermögen nach Hause geholt, etwa um die Zahlung von Steuerschulden nachzuholen.

Die Bankiervereinigung bezifferte die Abflüsse in den fünf Jahren vor Einführung des automatischen Informationsaustausches (2013 bis 2018) mit 95 Milliarden Franken. Das robuste Wachstum, das der Schweizer Finanzplatz in jenen Jahren trotz Steuertransparenz ausweisen konnte, hat viel mit der neuen Klientel aus Russland zu tun. Mit ihr wird es in den kommenden Jahren aber kaum mehr neue Geschäfte geben. Das wird sich sichtbar auf das Wachstum des Bankensektors auswirken. Diesem droht ohnehin schon ein empfindlicher Einnahmenrückgang wegen der schwachen Börsenentwicklung. Die Allianz gegen den Krieg fordert von allen ihren Tribut.