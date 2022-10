Währungen 1 Dollar ist wieder mehr wert als 1 Franken – das sind die Gründe Die Währungsmärkte sind in Bewegung. Und das spürt auch der Schweizer Franken. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 11.10.2022, 14.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Wechselkurs für einen Dollar lag in den vergangenen Monaten mehrheitlich zwischen 0.94 und 0.96 Rappen – nun hat sich das geändert. keystone

Am Montagnachmittag war es so weit: Der Dollar war wieder mehr wert als der Franken. Oder anders gesagt: Für 1 Dollar musste man kurzzeitig rund 1,002 Franken hinlegen. Nun bewegt sich der Wechselkurs um die Parität herum, nachdem er in den vergangenen Monaten mehrheitlich zwischen 0.94 und 0.96 Rappen lag.

Für die jüngste Dollar-Aufwertung gibt es zwei Hauptgründe, wie die Beobachter der Finanzmärkte festhalten. Da sind zum einen die grossen, durch den Krieg in der Ukraine befeuerten Unsicherheiten: Die Bombardierung zahlreicher ukrainischer Städte durch die Russen als Antwort auf die Explosion auf der Krim-Brücke schürte neue Ängste und treibt die auf Sicherheit bedachten Anleger zum Dollar.

Warten auf den nächsten Zinsschritt

Die zweite Erklärung für die Dollar-Aufwertung liegt in der seit Freitag mit der Publikation des neusten US-Arbeitsmarktberichts nochmals gestiegenen Erwartung auf höhere Zinsen. Denn die weiterhin vergleichsweise tiefe Arbeitslosigkeit gibt der amerikanischen Notenbank Fed den nötigen Spielraum, um die Zinsen weiter zu erhöhen. Und sie muss das tun, will sie die hohe Inflation endlich in den Griff bekommen. So jedenfalls deuten Marktbeobachter die Situation.

Der Dollar erstarkt nicht nur gegenüber dem Franken, sondern im Vergleich zu allen anderen Währungen. Und das letztlich aus denselben beiden Gründen wie beim Franken: Weil die USA geografisch weiter weg und folglich auch besser geschützt sind vom Krieg in der Ukraine und weil sie ihre Währung besser verzinsen.

Jahrelang hat sich der Schweizer Franken vor allem gegenüber dem Euro aufgewertet, und galt als der sichere Hafen im Weltmeer der Währungen. Diese Stellung hat er verloren. Er ist zwar noch immer stabil, doch der Dollar ist eben ein «noch sicherer Hafen», wie UBS-Chefökonom Daniel Kalt jüngst festhielt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen