Aussichten Warum eine Karte nicht ihr abgestecktes Gebiet ist Über Gegensätze und Lösungen, die über die Polarisierung herausgehen. Edy Portmann 06.10.2021, 11.52 Uhr

Haben Sie sich schon mal gefragt, warum das Leben aus Gegensätzen besteht? Räumliche Dimensionen wie Norden und Süden, innen und aussen, links und rechts sind polar. Die Dinge, die wir Menschen als wichtig erachten, wie Gut und Böse, Vergnügen und Schmerzen oder Leben und Tod beschreiben wir auch als Gegensatzpaare. Und auch unsere sozialen sowie ästhetischen Werte sind so und selbst unsere Abstraktionen beruhen auf Gegensätzen: UnsereLogik beschäftigt sich mit wahr oder falsch, Erkenntnistheorie mit Schein versus Realität, Ontologie mit Sein und Nichtsein.

Die Welt scheint also, und das nicht erst seit ihrer Digitalisierung, aus einer Menge solcher Paare zu bestehen. Diese Gegensätze sind so alltäglich, dass Sie sich fragen, warum ich diese erwähne. Je länger man allerdings darüber nachdenkt, desto mehr fällt auf, dass die Natur nichts von dieser Welt voller Gegensätze zu wissen scheint; sie bringt keine echten und unechten Tiere, moralische und unmoralische Bäume oder richtige und falsche Ozeane hervor, und von ethischen und unethischen Bergen fehlt in ihr ebenfalls jede Spur. Es gibt nicht mal schöne und hässliche Arten; zumindest nicht für die Natur.

Laut dem Naturphilosophen Ken Wilber rechtfertigt sie sich nie. Das liege daran, so schreibt er im Buch «Wege zum Selbst», dass die Natur Gegensätze von richtig und falsch nicht kennt und so nicht erkennen kann, was wir uns denn darunter vorstellen.

Einige der Dinge, die wir als «Gegensätze» bezeichnen, existieren in der Natur sehr wohl. So gibt es etwa grosse und kleine Tiere oder reife und unreife Früchte; aber das verursacht ihr kein Kopfzerbrechen. Es gibt in ihr sowohl Leben wie auch Tod, aber dieses Gegensatzpaar weist nicht die schaurigen Dimensionen auf, die wir Menschen ihm zuschreiben.

Eine alte Katze ist nach Wilber «nicht von Schrecken über ihren kommenden Tod konsterniert, sondern geht vielmehr in den Wald, rollt sich unter einem Baum zusammen und stirbt». Vergnügen und Schmerz kommen in der Natur vor, werden da aber nicht in gut und schlecht eingeteilt, es ist einfach. «Wenn ein Hund Schmerzen hat, jault er», so Wilber weiter, «wenn nicht, dann macht er sich keine Sorgen.» Der Hund fürchte weder zukünftigen Schmerz noch bereue er vergangenen, vielmehr scheine all das für ihn «ganz natürlich» zu sein.

Im Buch schreibt Ken Wilber: «Das ist alles wahr, weil die Natur, vereinfacht gesagt, dumm ist. Aber das stimmt nicht ganz!» Und so beginnen wir gerade allmählich erst zu merken, dass unsere Natur viel klüger ist, als wir denken. «Ich fürchte, die Natur ist nicht nur schlauer, als wir denken», so Wilber, «sie ist schlauer als wir überhaupt denken können.» Letztlich hat diese auch uns Menschen sowie unsere Intelligenz hervorgebracht; aber wir halten uns für die schlauste Spezies überhaupt. Und so scheint auch unsere Politik auf einer Digitalisierung von «wahr und falsch», die um Normalverteilungen, die die Häufigkeiten der «Wahr- respektive Falschheiten» anzeigen, zu bauen. Das polare Herz der Digitalisierung, dass eine Strategie aus Bits und Bytes entstehen könnte, wenn wir ihr Energie zuführen, prägt unsere Welt.

In der Krise scheinen wir nur noch im Impfen oder Nichtimpfen und der 3G-Zertifikate oder Ausschluss aus der Gesellschaft eine Lösung zu sehen, aber das ist eine schlechte Idee. Denn wir spüren alle, dass es eben nicht darum geht, sondern eher darum, dass wir bereit sind, Verantwortung für unsere persönlichen Wahrheiten zu übernehmen. Wir brauchen folglich holistische Lösungen, die über die Polarisierung hinausgehen. Sollten wir diese Lösungen nicht finden, dann wird wohl den Politikern nach der Krise nicht mehr geglaubt. «Grenzen sind Produkte der Art und Weise, wie wir Realität abbilden», so Wilber, «und während es gut ist, ein Gebiet abzustecken, ist es fatal, die beiden zu verwechseln.»

Hinweis: Der gebürtige Luzerner Edy Portmann ist Informatikprofessor und Förderprofessor der Schweizerischen Post am Human-IST-­Institut der Universität Freiburg.