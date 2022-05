Was Firmen von der Alkohol-Abstimmung der Migros lernen können

Mitbestimmung Alkohol-Abstimmung: Was Unternehmen von der Migros-Demokratie lernen können Die Zeit der reinen Profitmaximierung ist vorbei. Mitbestimmung in wichtigen gesamtgesellschaftlichen Fragen wird auch in Aktiengesellschaften zur Norm. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 30.05.2022, 15.00 Uhr

Aktionäre zur Nachhaltigkeitsstrategie und zu Klimaplänen befragen? Gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen, wird für Unternehmen zunehmend wichtiger. Bild: Getty

Die Alkoholfrage treibt die Migros-Führung seit Jahren um. Die Gegner einer Liberalisierung sehen die Glaubwürdigkeit der Genossenschaft in Gefahr und warnen vor einem Exodus enttäuschter Kunden. Auch die Befürworter argumentieren mit der Gefahr künftiger Umsatzverluste, wenn sich der Grossverteiler den Bedürfnissen von Konsumentinnen und Konsumenten verschliesse.

Die laufende Urabstimmung, die noch bis diesen Samstag dauert, schafft nicht zuletzt Klarheit für die Unternehmensleitung. Mindestens in der Alkoholfrage muss sie sich nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen, welche Migros die Genossenschafterinnen und Genossenschafter wollen.

Doch die Führung der Migros bleibt ein komplexes Unterfangen. Das liegt in der Natur jeder Genossenschaft, die nebst dem Ziel des wirtschaftlichen Wachstums einer Vielzahl von anderen Ansprüchen ihrer Mitglieder genügen sollte.

Die einfache Welt der Profitmaximierung ist überholt

Die Manager von Aktiengesellschaften haben es da deutlich einfacher, sollte man meinen. Nach der neoliberalen Theorie des nobelpreisgekrönten US-Ökonomen Milton Friedman, die noch vor wenigen Jahren kaum jemand infrage stellte, sollten sich Firmenchefs voll und ganz auf die Profitmaximierung beziehungsweise auf die Steigerung des «Sharholder Value» konzentrieren.

Unter Friedmans idealen Modellbedingungen leisten die Manager so auch den grösstmöglichen Beitrag zur allgemeinen Wohlfahrt. Doch die Realität hat die 50 Jahre alte Theorie offensichtlich längst eingeholt. Larry Fink, Gründer und Chef des weltgrössten Vermögensverwalters Blackrock, dem die Bezeichnung «Weltkapitalist» gewiss nicht Unrecht tut, teilte seinen Kundinnen und Kunden vor fünf Jahren in einer Art Glaubensbekenntnis mit: «Für das langfristige Gedeihen jedes Unternehmens ist das Erreichen finanzieller Ziele nicht ausreichend. Eine Firma muss auch zeigen können, wie sie positive Beiträge für die Gesellschaft leistet.»

Dass man als Firma durchaus seine gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen will, zeigen auch Schweizer Unternehmen. Jüngst liessen die UBS, Nestlé, Holcim und sogar der Kohleproduzent Glencore ihre Aktionäre über ihre Klimapläne abstimmen. Die sogenannten konsultativen Abstimmung sind zwar nicht bindend, sie geben aber eine Richtung vor.

Chefs können sich nicht mehr hinter Marktlogik verstecken

Zwar hat Blackrock-Chef Fink dem Prinzip des Shareholder Value nicht abgeschworen. Dennoch hat er klar gemacht, dass sich auch private Aktiengesellschaften nicht länger hinter Friedmans Marktlogik verstecken dürfen. Seit jenen Tagen ist viel passiert. Firmen setzen inzwischen eine Vielzahl von Themen auf die Agenda der Generalversammlung, die mindestens auf kurze Sicht keinen monetären Nutzen für die Aktionäre erkennen lassen.

«Ein transparenter Dialog zwischen Investoren und Unternehmen ist entscheidend dafür, dass Firmen nicht mehr an der kurzfristigen Profitmaximierung gemessen werden und den Wert der Unternehmen langfristig steigern können», sagt Barbara Heller, Geschäftsführerin von Swipra, einer auf Governance-Analysen spezialisierten Beratungsagentur in Zürich.

An Milton Friedmans Denkmal rüttelt seit längerem auch die Wissenschaft. Der englische Ökonom Oliver Hart erhielt 2016 den Nobelpreis für seine Forschungen im Bereich des ökonomischen Vertragswesens. Seine Arbeiten drehen sich um die Frage, mit welchen Anreizen die zu opportunistischem Verhalten neigenden Parteien so gelenkt werden können, dass sie ihren gemeinsamen Nutzen über ihre in der Summe geringeren individuellen Vorteile stellen. Die vielfältigen ökologischen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit zeigen einen offensichtlichen Bedarf dafür.

Alkohol-Abstimmung der Migros: Besser spät als nie

Firmen haben eine natürliche Tendenz dazu, die gesellschaftlichen Präferenzen ihrer Eigentümer zu ignorieren, weil diese einen Verzicht auf Umsatz beinhalten können, glaubt Hart. Deshalb sei es nötig, dass die Manager durch Abstimmungsentscheide der Eigentümer geleitet und daran gehindert werden, ihre Politik am kleinsten gemeinsamen Nenner aller Eigentümer – dem Geldnutzen – auszurichten.

Zwar halten viele Individuen selber gar keine Aktien, aber über die Pensionskassensysteme und andere kollektive Vermögensanlagen gehören die Unternehmen letztlich doch dem allgemeinen Publikum. Deshalb seien Unternehmen gut beraten, ihre gesellschaftliche Verantwortung aktiv wahrzunehmen.

Dieser Trend sei auch auf den Generalversammlungen von Schweizer Unternehmen unverkennbar, stellt Barbara Heller fest. Von Genossenschaften wie der Migros wäre zu erwarten, dass sie gerade in diesem Bereich eine Vorreiterrolle spielen. So gesehen kommt die Abstimmung über die Alkoholfrage reichlich spät. «Better late than never», würden Briten wie Oliver Hart dazu wohl sagen.

