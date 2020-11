Kolumne Warum wir Schweizer auf «Föderiertes Lernen» setzen sollten Wir benötigen bessere Lösungen, die einerseits die Einhaltung des Datenschutzes sicher gewährleisten, anderseits aber auch kostengünstig und benutzerfreundlich sind. Edy Portmann 03.11.2020, 05.00 Uhr

Edy Portmann.

Die Schweizerische Post wurde zum vierten Mal in Folge zur weltweit besten Post gekürt. Seit mehr als 170 Jahren transportiert sie Briefe und Pakete sicher und vertrauenswürdig durch die Schweiz. Sie übermittelt, und das merken Sie eventuell gerade daran, dass Sie eine Zeitung in Ihren Händen halten, Tag für Tag nicht nur materielle, sondern auch immer mehr informationelle Güter, von einem Sender wie mir, zu einem Empfänger wie Ihnen.

Unsere Post tut das mit hoher Qualität und unter Wahrung unserer Privatsphäre. Das brachte ihr über die Jahre neben dem besagten Titel auch den Ruf einer vertrauenswürdigen und zuverlässigen Partnerin ein. Mit fortschreitender Technologisierung generieren wir nicht nur entlang postalischer Dienstleistungen immer mehr Daten; viele Organisationen verwenden diese heute, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Die daraus resultierende Datenflut führt dazu, dass maschinelles Lernen immer mehr in alle Aspekte unseres Lebens integriert wird. In diesem Zusammenhang wird es nun aber immer wichtiger, dass die Unternehmens- und Verwaltungsorganisationen unsere Privatsphäre und insbesondere unsere Daten schützen, indem sie sich an der Datenschutz-Grundverordnung orientieren. In der Praxis ist dies jedoch häufig kostspielig, schwierig umzusetzen und erfordert von den Organisationen bisweilen auch die Entfernung potenziell wertvoller Daten.

Wir benötigen deshalb bessere Lösungen, die einerseits die Einhaltung des Datenschutzes sicher gewährleisten, anderseits aber auch kostengünstig und benutzerfreundlich sind. Das erfordert eine neue Art digitalen Netzwerks, auf das Organisationen als vertrauenswürdige Dateninfrastruktur für maschinelles Lernen zurückgreifen können.

Eine solche Infrastruktur könnte unseren Unternehmen und Verwaltungen den Datenschutz immens erleichtern, da sie sich damit automatisch datenschutzkonform verhalten könnten. Meines Erachtens könnte die Post eine solche, adäquat regulierte Digitalinfrastruktur zur Verfügung stellen. Diese könnten die Organisationen im Gegenzug für ihre dezentralisierten Konzepte eines föderierten Maschinenlernens nutzen. Aber was heisst das?

Für maschinelles Lernen könnte eine Organisation unserer Stadt, die wir hier als Beispiel untersuchen, viele Daten sammeln. Der Slogan «Bürger als Sensor» steht etwa sinnbildlich für so ein Unterfangen. Wir als Eigentümer unserer Daten können (oder wollen) diese aber womöglich nicht einfach so teilen. Indem das Lernen aus den Daten innerhalb des originären Umfelds – etwa den von unseren Smartphones erfassten, urbanen Datenpunkten– stattfindet, bietet sogenanntes «Föderiertes Lernen» eine datenschutzkonforme Lösung. Diese ermöglicht anhand unserer Daten den Aufbau eines digitalen Abbilds, einem Modell, wobei die Daten an der Quelle, also unseren Smartphones, bleiben: Jedes Smartphone trainiert örtlich sein eigenes Modell, und nur dieses wird geteilt. Die Organisation kombinieren alle Modelle zu einem einzigen, föderierten Modell; sie erhält keinen direkten Zugang zu unseren Daten.

So lässt sich die Privatsphäre wahren und, weil nur Änderungen und nicht mehr alle Daten übermittelt werden, auch Kommunikationskosten reduzieren. Es werden keine Nutzerdaten mehr geteilt, sondern nur das Gelernte. Auf diese Weise kann die Effizienz des maschinellen Lernens der exemplarischen Organisation wachsen, während unsere Daten vertraulich auf den Smartphones bleiben. Auf dieser vertrauenswürdigen Infrastruktur aufbauend, könnten auch andere Unternehmen und Verwaltungen mit ihren Datenprojekten beginnen und damit ihr maschinelles Lernen vereinfachen oder verbessern. Die Post könnte hierbei, mit einem neuen, digitalen Leistungsauftrag ausgestattet, die dazu benötigte Infrastruktur zur Verfügung stellen und zeitgleich dafür sorgen, die Privatsphäre von uns Bürger zu schützen.

Der gebürtige Luzerner Edy Portmann ist Informatikprofessor und Förderprofessor der Schweizerischen Post am Human-IST- Institut der Universität Freiburg.