Trotz vier Millionen Einkommen koste ich die AHV Geld

Rentenbilanz «Ich habe in meinem Leben vier Millionen Franken verdient – dennoch bin ich für die AHV ein Verlustgeschäft»: Wie wir uns für die Rente abstrampeln Mein Lebenseinkommen von rund vier Millionen Franken reicht bei weitem nicht für eine ausgeglichene Rentenbilanz aus. Für mich ist das eine Enttäuschung und für uns alle ein Problem. Daniel Zulauf 2 Kommentare 19.07.2022, 12.00 Uhr

Daniel Zulauf Bild: Luzerner Zeitung

Das Schreiben, das ich unlängst von der Sozialversicherungsanstalt Zürich erhalten habe ist rein persönlicher Natur. Aber ich gehe davon aus, dass es für ein breites Publikum von Belang sein könnte, weshalb ich es gern mit unseren Leserinnen und Lesern teile.

Es geht um meine eigene Leistungsbilanz mit der AHV. Versicherungstechnisch lässt sich dies erschreckend kurz in ein paar Zahlen zusammenfassen. Die Zahlen zeigen eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass meine Leistungsbilanz mit der AHV negativ ausfallen wird. Das ist eine ernüchternde Erkenntnis. Denn meine persönliche Bilanz auf mein Erwerbsleben fällt auch finanziell durchaus positiv aus.

In 60 Jahren 3'420'887 Franken verdient

Ich bin im Februar 60 Jahre alt geworden. Mein bisheriger Gesamtverdienst beträgt 3’420’887 Franken, wie mir die SVA in dem Schreiben minutiös vorgerechnet hat. Umgerechnet auf meine tatsächlichen Erwerbsjahre entspricht der Betrag einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von rund 87’000 Franken.

Eine eindrückliche Summe, dachte ich mir spontan. Sie erlaubt es mir, drei Jungs grosszuziehen und dabei immer noch ein recht komfortables Leben zu führen. Wenn ich mein Einkommen bis zum Pensionsalter halten kann, wird mein Gesamtverdienst voraussichtlich auf rund vier Millionen Franken steigen. Aus einer spielerischer Laune habe ich mir ausgerechnet, wie meine persönliche finanzielle Bilanz mit der AHV dereinst aussehen könnte.

Ein Defizit für die AHV von 160'000 Franken

Ich gehe davon aus, dass ich Anspruch auf die Maximalrente von knapp 2400 Franken pro Monat beziehungsweise 29’000 Franken pro Jahr haben werde. Unter der Annahme, dass ich das statistische Durchschnittsalter von 85 Jahren erreichen werde, kann ich mit AHV-Rentenzahlungen von 580’000 Franken rechnen. Bis zu meinem Pensionsalter werde ich selbst und meine diversen Arbeitgeber aber nur rund 420’000 Franken in die AHV einbezahlt haben - 10,6 Prozent von vier Millionen Franken.

Das sind nur rudimentäre Überschlagsrechnungen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich der AHV über mein ganzes Leben ein Defizit von mindestens 160'000 Franken verursachen werde.

Als ich nach meiner Berufslehre im Alter von 20 Jahren ins Erwerbsleben eintrat, belief sich die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer auf rund 73 Jahre. Bei einer unveränderten Lebenserwartung würde ich im Jahr 2035 statistisch als Nettozahler in die AHV-Rechnung eingehen.

Eine persönliche Enttäuschung

Dass meine Leistungsbilanz nun voraussichtlich ganz anders aussehen wird, ist natürlich schlecht für das Vorsorgewerk. Aber es ist ehrlicherweise auch für mich persönlich eine Enttäuschung. Denn ich habe in meinem Erwerbsleben genau das getan, was viele andere Menschen in der Schweiz tagtäglich tun. Wir bemühen uns ein Leben lang mit einem hochkompetitiven Arbeitsmarkt Schritt zu halten und unsere berufliche und finanzielle Situation ständig zu verbessern.

Ich durchlief mit minimalem Gehalt ein paar Auslandjahre, um wichtige Erfahrungen zu sammeln und meine Sprachkompetenzen zu steigern. Ich absolvierte ein dreijähriges Fachhochschulstudium, um dieses später mit einem Hochschulabschluss in England zu ergänzen. Ich habe mit Selbstinitiative, Fleiss, Ehrgeiz und selbstverständlich auch mit einer guten Portion Glück mein Ziel erreicht, Journalist zu werden.

Mit mir sind 90 Prozent AHV-Nettobezüger

Für eine ausgeglichene Bilanz mit der AHV reichen diese Anstrengungen aber offensichtlich nicht aus. Ich hätte ein durchschnittliches Jahreseinkommen über mein gesamtes Erwerbsleben von 140'000 Franken erzielen müssen, um mit 65 sagen zu können, dass ich ganz für mich selbst sorgen konnte. Leider gelingt das auch den besten Journalistinnen und Journalisten kaum. Darum werde ich dereinst vermutlich zu jenen rund 90 Prozent der Versicherten gehören, die mehr aus der AHV erhalten als sie jemals eingezahlt haben.

Im Blick auf die Abstimmung vom 25. September über die AHV-Reform führt mich dies zu folgenden Schlüssen. Erstens: Die AHV benötigt neue Einnahmen und zwar schnell. Zweitens: Wir stehen alle in der Verantwortung, das Problem zu lösen. Drittens: Die Tatsache, dass nur noch zehn Prozent der AHV-Versicherten eine positive Leistungsbilanz mit dem Vorsorgewerk aufweisen zeigt, dass die Möglichkeiten der Umverteilung ausgeschöpft sind. Viertens: Wir sollten uns nicht länger mit Diskussionen über Lohnexzesse aufhalten und stattdessen ehrlich prüfen, wie es um unsere eigenen Möglichkeiten steht, das für uns alle überaus wichtige Vorsorgewerk finanziell zu stabilisieren. Fünftens: Der AHV-Reformvorschlag ist ein pragmatischer Weg. Der geforderte zusätzliche Beitrag in Form einer etwas höheren Mehrwertsteuer ist vernünftig und tragbar.

Ein «Ja» ist auch eine Ehrensache

Aus den besagten Gründen ist es für mich persönlich auch eine Ehrensache, am 25. September ein Ja zur AHV-Reform in die Urne legen. Andere Positionen sind selbstverständlich zu akzeptieren, vorausgesetzt dass sie sich aus einer ehrlichen, persönlichen Bilanz ergeben. Dies mag insbesondere auch für die Frauen gelten, von denen auch ein Beitrag in Form eines höheren Rentenalters gefordert wird. Aber um beim Thema Ehrlichkeit zu bleiben: Meine künftige Rente gehört auch meiner Frau. Dass sie im Vergleich zu mir eine erhebliche Lücke aufweist, ist zwar eine Tatsache. Aber wir sind ja auch nicht zufällig verheiratet.

Die aktuelle Reform vermag das Finanzierungsproblem der AHV leider nicht zu lösen. Sie verschafft uns nur etwas Zeit. Diese sollten wir nutzen, um die Gleichstellung der Frauen im Arbeitsmarkt weiter zu verbessern. Da liegt auch für die AHV noch viel ungenutztes Potenzial einfach brach.

Steffen Schmidt / KEYSTONE

2 Kommentare Thomas Bodmer vor 38 Minuten 2 Empfehlungen Dieser Artikel strotzt vor Unwahrheiten. Die Einnahmen der AHV stammen nicht nur aus den Beiträgen. Und vor allem: die AHV kann mit dem Geld fast 30 Jahre arbeiten. Selbst bei nur 2% Zins wäre das mindestens eine Verdoppelung des Kapitals! Ich war lange auch der Meinung, dass es eine Korrektur braucht. Aber wenn ich sehe, wie unser Staat überall sonst mit der ganz grossen Kelle anrichtet und man einzig bei den künftigen Rentnern sparen will, so bin ich nicht mehr sicher. Geradezu ein Skandal ist, dass die in Saus und Braus lebende derzeitige Rentnergenerstion, die auch noch ohne Scham das BVG ausmilkt, absolut keinen Beitrag leisten muss. 2 Empfehlungen Peter Itin vor 28 Minuten Wenn die AHV ihr Geld in den vergangenen 40 Jahren einigermassen vernünftig angelegt hat sieht die Bilanz wohl besser aus. Aber man müsste dann noch deren Verwaltungsaufwand einbeziehen, der wohl nicht unbeträchtlich ist. Wie auch immer: die bankrott Erklärung der AHV wäre keine gute Perspektive, darum muss eine konsensfähige Kompromiss Lösung gefunden werden. Der Abbau der Diskrepanz zwischen unserem MWST Satz und dem von Deutschland ist ohnehin zu wünschen, auch unserem Detailhandel. Alle Kommentare anzeigen