Interview Was macht die Nationalbank, um krisengeplagte Firmen zu unterstützen? Das sagt der Zentralschweizer Nationalbank-Delegierte Gregor Bäurle, Zentralschweizer Delegierter der Nationalbank, spricht über Negativzinsen, Kapitalpuffer und den Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Maurizio Minetti 28.10.2020, 05.00 Uhr

Gregor Bäurle am Standort der Nationalbank an der Luzerner Münzgasse. Bild: Pius Amrein (26. Oktober 2020)

Sie besuchen regelmässig Zentralschweizer Unternehmen. Was bekommen Sie dabei zu hören?

Gregor Bäurle: Die Coronakrise bestimmt natürlich die Gespräche. Nach dem Einbruch im Frühling war im Sommer eine deutliche Gegenbewegung zu spüren. Trotz der nach wie vor schwierigen Lage waren die Unternehmen zuversichtlicher. In den letzten zwei, drei Wochen nehme ich aufgrund steigender Fallzahlen aber wieder mehr Sorge wahr. Man muss allerdings unterscheiden: Es gibt Branchen, die leiden stärker als andere, etwa die exportorientierte Industrie sowie der Tourismus. Aber auch in Branchen, die insgesamt im Aufwind sind, wie etwa die Informatik, können Firmen unter der Krise leiden. Zum Beispiel wenn sie für krisengeplagte Firmen Software entwickeln. Unter dem Strich ist die Stimmung aber auch zum jetzigen Zeitpunkt noch erstaunlich positiv. Die Unternehmerinnen und Unternehmer sind es sich gewohnt, Lösungen für Probleme zu finden. Es gibt eine Mentalität, mit Zuversicht nach vorne zu schauen. Für viele Unternehmen haben sich die schlimmsten Befürchtungen vom Frühling zumindest bis jetzt auch nicht bewahrheitet.

Ist mit der Coronakrise die Währungs- und Zinsproblematik für die Firmen etwas in den Hintergrund gerückt?

Es ist sicher so, dass Covid-19 aktuell im Sorgenbarometer an oberster Stelle steht. Wenn die Nachfrage einbricht, und wie in diesem Fall zeitweise auch das Angebot, bestimmt das die Agenda jedes Unternehmens. Geldpolitik bleibt aber wichtig, gerade auch als Teil der Lösung. Unsere Negativzinsen oder auch unsere verstärkte Intervention am Devisenmarkt werden durchaus als Beitrag zur Lösung wahrgenommen.

Zur Person Gregor Bäurle ist seit Anfang 2019 Delegierter für Wirtschaftskontakte der Schweizerischen Nationalbank in der Region Zentralschweiz. Der 42-jährige Luzerner Ökonom ist damit einer von insgesamt acht Delegierten der Nationalbank, die im Wesentlichen zwei Aufgaben haben: Sie stellen den Kontakt zur regionalen Wirtschaft her und erfahren so mehr über die dortige Lage. Ausserdem fungieren sie auch als Botschafter der Nationalbank und erläutern ihre Geldpolitik gegenüber der Öffentlichkeit. Die Nationalbank passt zurzeit die Organisation der Delegierten an. Im Rahmen dieser Neustrukturierung übernimmt Bäurle per Anfang 2021 die Leitung des Delegierten-Teams. In dieser neuen Funktion fungiert Bäurle von Zürich aus als eine Art Scharnier zwischen den Delegierten und dem Direktorium der Nationalbank. Eine neue Delegierte oder ein neuer Delegierter für die Zentralschweiz wird derzeit gesucht.

Was genau macht die Nationalbank, um die Unternehmen zu unterstützen?

Seit Januar haben wir unsere Bilanz um rund 100 Milliarden Franken ausgedehnt. Den Löwenanteil haben wir für Devisenkäufe verwendet, um eine weitere Aufwertung des Frankens zu verhindern. Zum Vergleich: Der Bund hat im gleichen Zeitraum rund 70 Milliarden Franken für Massnahmen beschlossen, um die Krise zu bewältigen. Wir haben ausserdem zusammen mit dem Bund und den Geschäftsbanken die Covid-19-Überbrückungshilfen auf die Beine gestellt, die sich in der Krise als goldrichtig erwiesen haben. Die Belastung für die Banken durch den Negativzins haben wir verringert, indem wir den Freibetrag beim Negativzins erhöht haben. Auch durch die Deaktivierung des antizyklischen Kapitalpuffers haben der Bundesrat und die Nationalbank den Spielraum für Kreditvergaben weiter erhöht.

Was meinen Sie damit genau?

Beim antizyklischen Kapitalpuffer handelt es sich um eine Kapitalanforderung, die bei Bedarf angepasst werden kann. Durch die Deaktivierung des Kapitalpuffers werden die regulatorischen Vorgaben verringert; damit erhalten die Banken mehr Spielraum, Kredite zu vergeben, ohne die regulatorischen Vorgaben zu verletzen.

Ist es nicht gefährlich, während einer solchen Krise die Eigenkapitalvorschriften der Banken zu lockern?

Es stimmt, dass weniger Kapital verfügbar sein könnte, um Verluste zu decken. Glücklicherweise sind im Schweizer Bankensystem – auch abgesehen vom antizyklischen Kapitalpuffer – zurzeit umfangreiche Kapitalpuffer vorhanden.

Wie kommen die Massnahmen der Nationalbank bei den Firmen in der Zentralschweiz an?

Ich habe den Eindruck, dass unsere Interventionen und Massnahmen sehr gut verstanden und grösstenteils geschätzt werden.

Welche Kritik hören Sie am häufigsten?

Natürlich geben der starke Franken oder die Höhe der Bilanz immer wieder zu reden, aber mehr als Diskussionsgrundlage denn als Fundamentalkritik. Ich merke, dass die Unabhängigkeit der Nationalbank auch den Zentralschweizer Unternehmen wichtig ist.

Sie meinen zum Beispiel die Idee, die Gewinne der Nationalbank für einen Staatsfonds oder zur Finanzierung der AHV zu verwenden?

Ja, solche Ideen kommen bei den Unternehmen meistens nicht gut an. Oft höre ich, die Nationalbank solle unbedingt sicherstellen, auch in der Krise ihre Unabhängigkeit nicht zu verlieren.

Spielen digitale Währungen wie der Bitcoin eine Rolle bei den Zentralschweizer Unternehmen?

Als Zahlungsmittel sind diese Blockchain-basierten Währungen kaum ein Thema. Die zugrunde liegende Blockchain-Technologie ist aber ein wichtiges Thema, vor allem bei Fintech-Unternehmen im Raum Zug. Die Nationalbank selbst verfolgt die Entwicklung ebenfalls eng. Wir haben letztes Jahr zusammen mit der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich BIZ einen Innovation Hub gegründet, der die Zusammenarbeit zwischen Zentralbanken im Bereich innovativer Finanztechnologien fördern soll.

Man sagt, bei der Nationalbank arbeiten die besten Ökonomen des Landes, aber mit wenig Bezug zur Praxis. Teilen Sie diese Einschätzung?

Es ist sicher so, dass bei uns viele Fachleute mit einem gut mit makroökonomischer Theorie gefüllten Rucksack arbeiten. Unsere Aufgabe besteht darin, dieses Wissen mit der realen Welt zu verbinden. Gerade wir als Delegierte übernehmen eine wichtige Funktion, um Theorie und Praxis gegenüber zu stellen. Auch meine zukünftige Aufgabe zielt in diese Richtung (siehe Box).

Was haben Sie in den vergangenen zwei Jahren als Delegierter gelernt, was in der ökonomischen Theorie nicht berücksichtigt wird?

Theoretische Modelle können vieles abbilden, aber nicht die Vielfalt, die Heterogenität der Realwirtschaft. Es wird viel geforscht in dieser Hinsicht, aber die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis ist noch relativ substanziell. Ich habe viele Eigentümer, aber auch Manager getroffen, die in kein Modell passen. Und das ist auch gut so.