Nachhaltigkeit Wer setzt sich durch? Wie zwei Start-ups mit der gleichen Idee das Waschmittelmilieu aufmischen wollen Fast gleichzeitig haben ein Zürcher und ein Zuger Start-up eine Waschmittelalternative auf den Schweizer Markt gebracht. Die Produkte ähneln sich frappant – nicht nur beim Preis. Das sorgt für Irritationen. Christopher Gilb 06.01.2022, 16.00 Uhr

Kürzlich traf ein Testprodukt auf der Redaktion dieser Zeitung ein: Es heisst Washo. «Einfacher für dich. Besser für die Umwelt», steht auf der länglichen Kartonverpackung. Der Inhalt: 60 papierdünn gepresste Streifen hochkonzentrierten Waschmittels, sogenannte Waschstreifen. Pro Waschgang soll einer davon reichen.

Das Versprechen: 100 Prozent biologisch abbaubar, kein Mikroplastik, kein Palmöl, vegan und weil zusammengefasst Washo etwa 20 mal leichter als herkömmliche Waschmittel sei und dies bei gleicher Waschkraft, komme es zu weniger Ablagerungen auf der Kleidung und Rückständen im Wasser.

Die Idee stammt aus Kanada

Hinter Washo steht Lukas Thoma, ehemaliger Marketingchef des Onlinemarktplatzes Ricardo.ch. Mit seiner Varia Group in Baar betreibt Thoma diverse Marken: Eine für holzgefertigte Armbanduhren, eine für ein Brillentuch, das verhindern soll, dass diese wegen der Maske immer beschlägt, und eben Washo.

Die verschiedenen Marken würden immer eine marktführende Position im Heimmarkt Schweiz anstreben, liest man auf der Website der Varia Group. Wie dieser auch zu entnehmen ist, kommt die Idee für Washo ursprünglich aus Kanada, wo ein Unternehmen schon länger ein solches Produkt vertreibt. «Als Lukas Thoma zum ersten Mal davon las, war er begeistert und wusste, dass er es in Schweizer Haushalte bringen will», liest man in einem Artikel vom November 2021 im «Zugerbieter». Erhältlich auf dem Schweizer Markt ist Washo seit Anfang Mai 2021.

Liess sich nach eigenen Aussagen in Kanada inspirieren: Lukas Thoma mit einer Packung Washo. Bild: PD

19.90 Franken kostet eine Packung auf der Website des Baarer Start-ups – genauso viel wie eine Packung des Zürcher Start-ups Bluu auf dessen Website. Der Inhalt auch dort: 60 nachhaltige Waschstreifen. Bluu-Mitgründer Roman Stämpfli kann sich noch erinnern, wie im März 2020 alles anfing. Stämpfli, ein Eventveranstalter, war wegen des Lockdowns auf der Suche nach einem zweiten Standbein. «Da sah meine Freundin auf Instagram einen Post mit dem Produkt aus Kanada. Ich bestellte es und dachte, das wäre auch etwas für die Schweiz: nachhaltig und praktisch zugleich», erzählt der 40-Jährige.

Mit seinem Kollegen Marko Vidmar gründete er die Bluu AG in Zürich. Da ein Lizenzvertrag mit dem Unternehmen in Kanada zu teuer gewesen sei, seien sie nach längerer Suche auf ein chinesisches Unternehmen als Lieferanten gestossen, welches das Produkt bereits für einen amerikanischen Hersteller produziert habe.

China ist nur eine Zwischenlösung

Seit Ende November 2020 ist Bluu auf dem Schweizer Markt erhältlich. Seitdem laufe das Geschäft gut: «In den letzten zwölf Monaten haben wir rund 150’000 Boxen verkauft und konnten unser Team auf sechs Personen aufstocken», sagt Stämpfli. Erhältlich seien die Bluu-Waschstreifen in allen wichtigen Onlineshops und an insgesamt 300 Verkaufsstellen.

Liessen sich nach eigenen Aussagen auch in Kanada inspirieren: Roman Stämpfli und Marko Vidmar von Bluu. Bild: PD

China ist gemäss Stämpfli nur eine Zwischenlösung. Ziel sei es, in Europa zu produzieren, um so auch den europäischen Markt besser zu erschliessen. Im April letzten Jahres war er gerade auf der Heimfahrt von einem möglichen Produzenten in Deutschland. Da sei er zum ersten Mal auf Washo aufmerksam gemacht worden. «Etwas vor den Kopf gestossen war ich schon», erinnert sich Stämpfli, nicht weil jemand ein ähnliches Produkt habe, solche Produkte würden ja im Trend liegen, sondern wie sich dann gezeigt habe, ein fast identisches, von den Eigenschaften über den Preis bis zur Bewerbung auf der Website.

Washo kontert

Von einem fast identischen Produkt will Washo-Chef Lukas Thoma nichts wissen. Aber die Produkte seien durchaus vergleichbar, sagt der 47-Jährige. Es sei ganz normal, dass, wenn es ein spannendes Produkt wie jenes in Kanada gebe, mehrere Start-ups aufspringen würden. Bei den Waschstreifen hätten dies diverse Jungfirmen in ganz Europa gemacht. Bluu sei dabei einfach leicht früher als Washo auf dem Schweizer Markt gebracht worden. Dass man einen vergleichbaren Preis habe, sei ebenfalls normal. «Es wäre ja komisch, wenn wir teurer wären.» Gemäss dem Schweizer Produkteregister Chemikalien wurde die Variante «bluu OhneDuft» am 4. März 2021 registriert, die Variante «Washo ohne Duftzusatz» folgte am 30. März des gleichen Jahres.

Wie sich zeigt, produziert auch Washo in China, ob es die gleiche Fabrik wie bei Bluu sei, wisse er nicht, so Thoma. Er sei nun aber auf der Suche nach einem Fabrikanten in Europa, um den europäischen Markt erschliessen zu können. Gemäss Thoma hat Washo inzwischen zehn Angestellte in Baar, wo sich das Büro und das Lager befinden. Auch er zeigt sich mit der bisherigen Entwicklung sehr zufrieden. Genaue Absatzzahlen gibt Washo auf Nachfrage keine bekannt. Thoma spricht aber von über 1200 Verkaufsstellen in der Schweiz. Darin einberechnet ist ein Grossteil der Migros-Filialen, wo Washo ab Februar diesen Jahres fester Teil des Sortiments werde.

Auch Bluu wird nach Eigenangaben ab März in über 1200 Verkaufsstellen erhältlich sein. Welchen Händler sie gewonnen haben, will Roman Stämpfli noch nicht verraten. Die Frage, ob er schon einmal mit Lukas Thoma von Washo Kontakt aufgenommen habe, verneint er. «Wir haben es uns zwar ein paar Mal überlegt, aber irgendwie wurde nie etwas daraus. Wir fokussieren uns lieber auf unser Produkt und entwickeln dieses weiter.»

