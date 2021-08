Kommentar Wasserstoff hat viel Potenzial – Investitionen lohnen sich Das Wasserstoffauto wird es wohl nie geben. Die vielen anderen Möglichkeiten, die Wasserstoff bietet, sollte man aber nutzen. Maurizio Minetti 03.08.2021, 05.00 Uhr

Lastwagen, Tankstellen, Produktionsanlagen: Innerhalb eines Jahres hat die Schweiz in Sachen Wasserstoff mächtig Gas gegeben. Insbesondere die jetzt angelaufenen und geplanten Wasserstoffproduktionen in Gösgen und Freienbach zeigen eindrücklich, wie sinnvoll der Energieträger ist. Wasserstoff, der aus erneuerbarer Wasserkraft entsteht, ist zu 100 Prozent grün. Tankt man Lastwagen damit statt mit Diesel, können Tonnen an CO2 vermieden werden – täglich.

Die Investitionen von Energieunternehmen wie Alpiq in die Wasserstoffproduktion machen also Sinn und sind zu begrüssen. Und es gibt noch viel Potenzial, denn die Nachfrage aus der Nutzfahrzeugbranche wird steigen. Alleine Hyundai will bis in vier Jahren 1600 Wasserstoff-LKW auf Schweizer Strassen bringen. Wichtige Schweizer Transportfirmen und Grossverteiler wie Coop, Migros, Fenaco und Galliker glauben an die Technologie. Für Energieunternehmen ist eine Investition in die Wasserstoffproduktion auch deshalb sinnvoll, weil Wasserstoff ein hervorragender Speicher überschüssiger Energie ist. Man denke zum Beispiel an den Solarstrom, den man heute kaum vernünftig speichern kann.

Das Wasserstoffauto hingegen wird es wohl nie geben. Der batterieelektrische Antrieb bei Personenwagen hat sich wohl endgültig durchgesetzt. Das mag man bedauern. Die vielen anderen Möglichkeiten, die Wasserstoff bietet, sollte man aber nutzen.