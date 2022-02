Wearonize Bezahlen mit Manschettenknöpfen, Armbändern oder Uhren: Luzerner Start-up will Payment-Markt aufmischen Ein Luzerner Start-up will die Art und Weise, wie wir zahlen, grundlegend ändern. Frisches Geld für die Expansion kam zuletzt über eine Crowdfunding-Plattform herein. Andreas Lorenz-Meyer Jetzt kommentieren 07.02.2022, 16.30 Uhr

Swatch Pay mit der Technologie von Wearonize im Einsatz. Bild: PD

Es ist ein vertrautes Bild, im Supermarkt wie im Modegeschäft. An der Kasse zücken die Kundinnen und Kunden eine Plastikkarte und halten sie an das Lesegerät. Setzen sich die Gründer des Luzerner Start-ups Wearonize mit ihrer Idee durch, sehen Einkäufe bald vielleicht ganz anders aus.

Dann bleibt die Plastikkarte im Portemonnaie – und die Käufer halten stattdessen Uhren, Armbänder, Manschettenknöpfe oder Ringe ans Terminal. «Wir wollen das Payment in Accessoires und Alltagsgegenständen implementieren», sagt CEO Thorsten Röske. Sprich: etwas, das bisher nur aus modischen Gründen oder zum Ablesen der Zeit am Körper getragen wurde, mit einer Bezahlfunktion ausstatten. Geld ausgeben müssen wir ja alle, so Röske. Fragt sich nur, wie. Beim Bezahlen komme es auf Schnelligkeit, Komfort und absolute Einfachheit an. «Und da sind Payment-Wearables mit Abstand die beste Lösung.»

Startschuss war ein Projekt mit Swatch

Thorsten Röske hat viele Jahre im Bereich Kartenherstellung und -vertrieb gearbeitet. Bild: PD

Das Geschäftsmodell basiert darauf, zwei Kundengruppen zusammenzubringen. Zum einen sind es die Hersteller von Armbändern oder Uhren, die ihre Fashion-Produkte zu Zahlungsträgern machen wollen. Prominentes Beispiel: die Swatch Group, die seit 2020 Swatch Pay anbietet.

Dieses Projekt bildete den Ausgangspunkt der Gründung, neben Uhren hat Wearonize aber auch schon Armbänder und Ringe mit der Bezahlfunktion ausgestattet. Dabei bekommt der Gegenstand ein sogenanntes Inlay implantiert, das aus einem Chip von Technikpartner Infineon und einer Antenne besteht.

Fabio Velardi war zuletzt für die Kartenfirma Viseca tätig. Bild: PD

Beide Elemente kommunizieren dann mit dem Terminal. In einem eigenen kleinen Testlabor baut Wearonize zuerst einen Prototyp, die Implantierung der Payment-Funktion erfolgt dann beim Hersteller. Um diesen anspruchsvollen Prozess zu vereinfachen, konzipierte das Start-up zusammen mit der Autix AG aus Rain eine Maschine, die Bezahlkarten halb automatisch aufs Wearable lädt. Dieses lässt sich dann über eine App steuern.

Interesse an so etwas hat die zweite Kundengruppe von Wearonize, die Banken. Diese können ihren Kunden neben den üblichen Plastikkarten einen Alltagsgegenstand als kontaktloses Bezahlmittel offerieren. «Das Wearable ersetzt dabei nicht die Plastikkarte, liefert aber potenziellen Kunden ein neues Argument, sich für die Bank zu entscheiden», so Co-Gründer Fabio Velardi.

Neue Mittel für den Ausbau in Luzern

Die Payment-Wearables sind nicht als etwas Disruptives gedacht, das den Markt total umkrempelt. Sie sollen lediglich eine Ergänzung des Bestehenden sein. Dafür stellt das Start-up einen Marktplatz bereit, auf dem Lifestylemarken und Banken zusammenfinden. Velardi: «Wir sind die Schnittstelle und nehmen beiden Seiten ab, was sie selbst nicht können.» Im Fachjargon ausgedrückt: Fullfillment-as-a-Service. Dazu gehört auch, das Rechtliche zu klären und die Zulassungen einzuholen. Die Wearonize-Kunden müssen sich nicht darum kümmern. Das Netzwerk umfasst mittlerweile global rund 70 Banken, unter anderem Postfinance und UBS.

So funktioniert's Uhren werden bei Wearonize zum Zahlungsträger, indem sie ein Inlay mit Chip und Antenne bekommen. Beide können sehr klein sein, sodass sie sich auch auf dem Fingernagel unterbringen lassen. In puncto Miniaturisierung gibt es da fast unbegrenzte Möglichkeiten. Das Inlay darf die eigentliche Funktion nicht stören, bei der Uhr etwa das Uhrwerk. Und es muss so platziert sein, dass die Sendung der Bezahlinformationen optimal klappt. Auch für ausreichende Sicherheit ist gesorgt: Geht die Uhr verloren, lässt sich die Bezahlfunktion über die App sofort stoppen.

Für die geplante kleine Revolution auf dem Banking-Markt besitzt das Start-up, das 2021 von Zürich nach Luzern zog, beste Voraussetzungen. Alle drei Gründer sind ausgewiesene Kenner der Materie. «Bei uns kommen Jahrzehnte an Erfahrungen im Bankenwesen zusammen, in ganz verschiedenen Führungspositionen», sagt Röske. «Daher wissen wir auch, woran Innovationen scheitern können.» Was hilft, mit dem Start-up von Anfang an, wenn nicht alles, so doch «vieles umfassend gut» zu machen.

So gut, dass sich auch die Investoren überzeugen lassen. Im Januar wurden 1,6 Millionen Euro über die Crowdfunding-Plattform Companisto eingesammelt. Das Geld fliesst ins Produkt und zusätzlich ins Personal. Das Jungunternehmen braucht dringend neue Leute, um die steigende Nachfrage bedienen zu können. Daher wird der Standort Luzern, wo zurzeit fünf Mitarbeitende tätig sind, personell aufgestockt.

Bezahlen als soziale Verantwortung

Den geplanten Umzug in ein grösseres Büro verzögert die Pandemie, genauso Röskes Umzug mitsamt Familie von München nach Luzern. Was das Personal angeht, so weiss der CEO, dass Wearonize flexibel sein muss. «Heute bekommt man die besten Leute nur, wenn man ihnen anbietet, von dort zu arbeiten, wo sie es am liebsten und effektivsten tun.» Ein Schweizer Unternehmen bleibt Wearonize aber auf jeden Fall, schliesslich ist die Schweiz «als Bankenplatz unangefochten Spitze», hier sitzen viele Kunden, darunter der «Leitkunde» Swatch, und ein «signifikanter Teil» der Investoren.

Was für Röske über den langfristigen Erfolg mit entscheidet: die Firmenkultur. Er sieht darin eine fast noch grössere Herausforderung als in der Bereitstellung der Technik. Bei Wearonize sollen die Mitarbeitenden ihr Wissen teilen, einander zuhören, etwas wagen und Fehler machen dürfen. «Ich weiss viel, meine Co-Gründer auch. Aber ein Praktikant kann uns auf etwas aufmerksam machen, das wir trotz all unserer Expertise übersehen.» Zudem komme der Mensch immer vor der Firma. «Bei uns gibt es ein immens hohes Tempo an Innovation und Wachstum. Aber wenn jemand müde ist, dann soll sie oder er eine Pause machen dürfen. Alles andere ist sinnlos.»

Ausgabeübersicht in Echtzeit

Die Ziele gehen auch über die reine Dienstleistung hinaus, es geht Röske um Social Responsibility. «Verantwortungsvolles Bezahlen ist elementar», erklärt er. Familien sollen die Möglichkeit haben, Kinder mit Hilfe von Wearables einfach ans Geldausgeben heranzuführen. Über eine Wallet-App, die die eigentliche Wearonize-App ergänzt. Sie zeigt in Echtzeit an, welche Summen wofür ausgegeben wurden – so lässt sich der Geldfluss jederzeit einordnen und gegebenenfalls korrigieren.

Auch die Banken hätten Interesse an Kunden, die mit Geld umgehen können. Sonst ist irgendwann keines mehr da, etwa um Kredite aufzunehmen. Auch Ressourcenschonung soll Teil des Geschäftsmodells sein. Laufen die Leute nicht mehr mit fünf Karten aus Plastik herum, die alle paar Jahre weggeworfen werden, entstehe weniger Plastikmüll.

