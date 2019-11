Wechsel bei der Valiant-Regionenleitung in Sursee

Sandra Jenni verantwortet ab 3. Januar 2020 neu die Geschäfte in der Valiant-Region Luzern Land / Aargau Süd mit Hauptsitz in Sursee.

Sandra Jenni ist bei der Valiant neu für die Region Luzern Land / Aargau Süd zuständig. (Bild: PD)

(cg) Sandra Jenni wird von der Geschäftsstellenleiterin zur Regionenleiterin bei Valiant befördert. Ab kommendem Jahr übernimmt die 38-Jährige gemäss Mitteilung die Leitung der Region Luzern Land / Aargau Süd mit zwölf Geschäftsstellen und rund 75 Mitarbeitenden. Sie wird Nachfolgerin von Matthias Dambach, der nach vielen Jahren bei Valiant und ihren Vorgängerbanken Ende Jahr pensioniert wird. Die Region Luzern Land / Aargau Süd hat ihren Hauptsitz in Sursee.

Jenni blickt auf eine 15-jährige Karriere bei Valiant und ihren Vorgängerbanken zurück, namentlich in der Beratung sowie in der Kreditanalyse von Privat- und Geschäftskunden. Seit vier Jahren leitet sie die Geschäftsstelle in Reinach AG.